Pondelok 10.11.2025
Meniny má Tibor
Denník - Správy
10. novembra 2025
Požiar chatrče na košickom Luníku IX. neprežili dve deti, 36-ročná žena má popáleniny 2. a 3. stupňa – FOTO
Tagy: košická polícia Obete Požiar
V košickej mestskej časti Luník IX, v časti Mašličkovo, horela chatrč. Požiar si vyžiadal životy dvoch maloletých detí. Na sociálnej sieti o tom informovalo
10.11.2025 (SITA.sk) - V košickej mestskej časti Luník IX, v časti Mašličkovo, horela chatrč. Požiar si vyžiadal životy dvoch maloletých detí. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
„Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému – hasiči, záchranári aj policajti. Policajti zabezpečili miesto udalosti a vykonávajú všetky potrebné úkony na objasnenie okolností tejto tragédie," uviedla polícia. Verejnosť tiež vyzvala k rešpektu a ohľaduplnosti voči pozostalým.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na sociálnej sieti uviedlo, že operátor tiesňovej linky vyslal k požiaru chatky ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci.
Do košických nemocníc záchranári previezli 36-ročnú ženu s popáleninami 2. a 3. stupňa, a tiež 45-ročného muža v stave emočného šoku. Dvom deťom už ale pomôcť nedokázali.
Na tragickú udalosť zareagoval na sociálnej sieti aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Na miesto tragédie mieri splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
„Okolnosti sú predmetom vyšetrovania. Budeme Vás informovať o tejto smutnej udalosti v priebehu dňa. Pozostalým vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť," uviedli z úradu.
Ako neskôr spresnili hasiči, požiar bol ohlásený v pondelok krátko po 9:00. Išlo o požiar viacerých jednoduchých stavieb. „Po príchode na miesto udalosti hasiči zistili, že požiarom bolo zasiahnutých viacero objektov. V dôsledku požiaru utrpela jedna osoba popáleniny. Hasičskí záchranári jej poskytli predlekársku prvú pomoc, po ktorej bola sanitným automobilom HaZZ prevezená na ďalšie vyšetrenie do nemocnice," uviedli.
Dodali, že počas likvidácie požiaru boli nájdené telá dvoch detí, u ktorých lekár konštatoval úmrtie. Na miesto dorazil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Presná príčina a okolnosti vzniku požiaru sú v štádiu zisťovania,“ uzavreli hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Požiar chatrče na košickom Luníku IX. neprežili dve deti, 36-ročná žena má popáleniny 2. a 3. stupňa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
