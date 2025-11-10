Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
10. novembra 2025

Trump udelil milosť viac ako 70 ľuďom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb z roku 2020


Americký prezident Donald Trump udelil milosť svojim popredným spojencom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb v roku 2020. Uviedol v nedeľu právnik americkej administratívy Ed ...



trump_52844 676x483 10.11.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump udelil milosť svojim popredným spojencom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb v roku 2020. Uviedol v nedeľu právnik americkej administratívy Ed Martin.


Na sieti X Martin zverejnil zoznam viac ako 70 ľudí vrátane bývalých prezidentových právnikov Rudyho Giulianiho a Sidney Powellovej a personálneho riaditeľa Bieleho domu Marka Meadowsa, ktorým boli udelené „úplné a bezpodmienečné“ milosti. Nikto z ľudí vymenovaných na tomto zozname nebol obvinený na federálnej úrovni, ale toto nariadenie by mohlo zabrániť budúcim administratívam v ich stíhaní.

Trump dlhodobo trvá na tom, že má právomoc udeliť milosť aj sebe, ale túto teóriu zatiaľ nevyskúšal. V liste, ktorým udeľuje milosť za činy „v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2020“, Trump uviedol, že „táto milosť sa nevzťahuje na prezidenta Spojených štátov“.


Zdroj: SITA.sk - Trump udelil milosť viac ako 70 ľuďom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb z roku 2020 © SITA Všetky práva vyhradené.

