|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 10.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. novembra 2025
Trump udelil milosť viac ako 70 ľuďom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb z roku 2020
Tagy: Americký prezident
Americký prezident Donald Trump udelil milosť svojim popredným spojencom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb v roku 2020. Uviedol v nedeľu právnik americkej administratívy Ed ...
Zdieľať
10.11.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump udelil milosť svojim popredným spojencom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb v roku 2020. Uviedol v nedeľu právnik americkej administratívy Ed Martin.
Na sieti X Martin zverejnil zoznam viac ako 70 ľudí vrátane bývalých prezidentových právnikov Rudyho Giulianiho a Sidney Powellovej a personálneho riaditeľa Bieleho domu Marka Meadowsa, ktorým boli udelené „úplné a bezpodmienečné“ milosti. Nikto z ľudí vymenovaných na tomto zozname nebol obvinený na federálnej úrovni, ale toto nariadenie by mohlo zabrániť budúcim administratívam v ich stíhaní.
Trump dlhodobo trvá na tom, že má právomoc udeliť milosť aj sebe, ale túto teóriu zatiaľ nevyskúšal. V liste, ktorým udeľuje milosť za činy „v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2020“, Trump uviedol, že „táto milosť sa nevzťahuje na prezidenta Spojených štátov“.
Zdroj: SITA.sk - Trump udelil milosť viac ako 70 ľuďom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb z roku 2020 © SITA Všetky práva vyhradené.
Na sieti X Martin zverejnil zoznam viac ako 70 ľudí vrátane bývalých prezidentových právnikov Rudyho Giulianiho a Sidney Powellovej a personálneho riaditeľa Bieleho domu Marka Meadowsa, ktorým boli udelené „úplné a bezpodmienečné“ milosti. Nikto z ľudí vymenovaných na tomto zozname nebol obvinený na federálnej úrovni, ale toto nariadenie by mohlo zabrániť budúcim administratívam v ich stíhaní.
Trump dlhodobo trvá na tom, že má právomoc udeliť milosť aj sebe, ale túto teóriu zatiaľ nevyskúšal. V liste, ktorým udeľuje milosť za činy „v súvislosti s prezidentskými voľbami v roku 2020“, Trump uviedol, že „táto milosť sa nevzťahuje na prezidenta Spojených štátov“.
Zdroj: SITA.sk - Trump udelil milosť viac ako 70 ľuďom obviňovaným z pokusu o zmarenie volieb z roku 2020 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šiesti obvinení z lízingových podvodov s autami idú nakoniec do väzby, o verdikte rozhodol bratislavský súd – VIDEO
Šiesti obvinení z lízingových podvodov s autami idú nakoniec do väzby, o verdikte rozhodol bratislavský súd – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Požiar chatrče na košickom Luníku IX. neprežili dve deti, 36-ročná žena má popáleniny 2. a 3. stupňa – FOTO
Požiar chatrče na košickom Luníku IX. neprežili dve deti, 36-ročná žena má popáleniny 2. a 3. stupňa – FOTO