28. mája 2026

Zelenskyj sa stretne so švédskym premiérom, očakáva sa oznámenie dohody o stíhačkách – VIDEO, FOTO


Tagy: pomoc Ukrajine Stíhačky Švédsky premiér Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Švédsky denník Aftonbladet informoval, že Štokholm oznámi darovanie starších stíhačiek JAS 39 Gripen vo verziách C a D Ukrajine a s Kyjevom začne rokovania o predaji novšieho modelu E.



28.5.2026 (SITA.sk) - Švédsky denník Aftonbladet informoval, že Štokholm oznámi darovanie starších stíhačiek JAS 39 Gripen vo verziách C a D Ukrajine a s Kyjevom začne rokovania o predaji novšieho modelu E.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok vo Švédsku stretne so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, pričom sa očakáva oznámenie dohody o stíhačkách. Uviedla to švédska vláda.

Zelenskyj na mikroblogovacej sieti X uviedol, že „pripravujeme rozsiahly obranný balík pre Ukrajinu a významný krok v súvislosti so stíhačkami Gripen, ktorý určite zvýši efektívnosť nášho letectva.“



Švédsky denník Aftonbladet informoval, že Štokholm oznámi darovanie starších stíhačiek JAS 39 Gripen vo verziách C a D Ukrajine a s Kyjevom začne rokovania o predaji novšieho modelu E. Ukrajinský prezident v októbri 2025 podpísal memorandum o zámere nakúpiť 100 až 150 švédskych stíhačiek Gripen E.

Memorandum o zámere nebolo záväzné a neobsahovalo konkrétne termíny, Kristersson však v tom čase povedal, že prvé lietadlá by mohli Ukrajine dodať „do troch rokov“, ak všetko pôjde podľa plánu.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sa stretne so švédskym premiérom, očakáva sa oznámenie dohody o stíhačkách – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

