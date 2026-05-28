Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Zelenskyj sa stretne so švédskym premiérom, očakáva sa oznámenie dohody o stíhačkách – VIDEO, FOTO
Švédsky denník Aftonbladet informoval, že Štokholm oznámi darovanie starších stíhačiek JAS 39 Gripen vo verziách C a D Ukrajine a s Kyjevom začne rokovania o predaji novšieho modelu E.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok vo Švédsku stretne so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom, pričom sa očakáva oznámenie dohody o stíhačkách. Uviedla to švédska vláda.
Zelenskyj na mikroblogovacej sieti X uviedol, že „pripravujeme rozsiahly obranný balík pre Ukrajinu a významný krok v súvislosti so stíhačkami Gripen, ktorý určite zvýši efektívnosť nášho letectva.“
Švédsky denník Aftonbladet informoval, že Štokholm oznámi darovanie starších stíhačiek JAS 39 Gripen vo verziách C a D Ukrajine a s Kyjevom začne rokovania o predaji novšieho modelu E. Ukrajinský prezident v októbri 2025 podpísal memorandum o zámere nakúpiť 100 až 150 švédskych stíhačiek Gripen E.
Memorandum o zámere nebolo záväzné a neobsahovalo konkrétne termíny, Kristersson však v tom čase povedal, že prvé lietadlá by mohli Ukrajine dodať „do troch rokov“, ak všetko pôjde podľa plánu.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj sa stretne so švédskym premiérom, očakáva sa oznámenie dohody o stíhačkách – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
I am in Sweden today on a working visit. We are preparing a major defense package for Ukraine and a strong step regarding Gripen fighter jets, which will definitely make our combat aviation more effective. Meetings are scheduled today with Prime Minister Ulf Kristersson, and… pic.twitter.com/WjwV589PKk
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2026
