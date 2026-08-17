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17. augusta 2026

Požiar hotela a tlačenica pri chráme zabili v Indii 15 ľudí


Tagy: Civilné obete Požiar hotela Tlačenica Zranení

Dve tragédie počas hinduistických osláv boha Šivu si vo východnej Indii vyžiadali 15 obetí a desiatky zranených. Obe udalosti sa stali v závere posvätného mesiaca Šrávan.



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aptopix_india_hindu_festival_347_8 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Dve tragédie počas hinduistických osláv boha Šivu si vo východnej Indii vyžiadali 15 obetí a desiatky zranených. Obe udalosti sa stali v závere posvätného mesiaca Šrávan.

Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapith v štáte Západné Bengálsko zomrelo osem ľudí.


Ďalších sedem pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihár.



Prišli sa modliť


Obete požiaru pricestovali do Tarapithu, aby sa pomodlili v posledný pondelok posvätného mesiaca Šrávan, ktorý je zasvätený Šivovi a pravidelne priťahuje veľké množstvo veriacich. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.


„Slovami sa nedá dostatočne vyjadriť smútok, ktorý cítim za rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych,“ uviedol premiér Západného Bengálska Suvendu Adhikari.



Nepodložené informácie


V chráme Ašók Dham v okrese Lakhisarai v Biháre zahynulo pri tlačenici sedem pútnikov a ďalších 19 utrpelo zranenia.


Podľa okresného predstaviteľa Šailéndru Kumára tlačenicu vyvolali chýry, že na veriacich v areáli chrámu spadol elektrický stĺp.



Nedostatočné opatrenia


Smrtiace tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu.


Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí zahynulo v roku 2024 v štáte Uttarpradéš 120 ľudí.




Zdroj: SITA.sk - Požiar hotela a tlačenica pri chráme zabili v Indii 15 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Požiar hotela Tlačenica Zranení
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