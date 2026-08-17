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17. augusta 2026
Požiar hotela a tlačenica pri chráme zabili v Indii 15 ľudí
Dve tragédie počas hinduistických osláv boha Šivu si vo východnej Indii vyžiadali 15 obetí a desiatky zranených. Obe udalosti sa stali v závere posvätného mesiaca Šrávan.
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Najmenej 15 ľudí zahynulo v pondelok pri dvoch tragických udalostiach vo východnej Indii počas púti a modlitieb k hinduistickému bohu Šivovi. Pri požiari hotela v meste Tarapith v štáte Západné Bengálsko zomrelo osem ľudí.
Ďalších sedem pútnikov zahynulo pri tlačenici v chráme v susednom štáte Bihár.
Prišli sa modliť
Obete požiaru pricestovali do Tarapithu, aby sa pomodlili v posledný pondelok posvätného mesiaca Šrávan, ktorý je zasvätený Šivovi a pravidelne priťahuje veľké množstvo veriacich. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
„Slovami sa nedá dostatočne vyjadriť smútok, ktorý cítim za rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych,“ uviedol premiér Západného Bengálska Suvendu Adhikari.
Nepodložené informácie
V chráme Ašók Dham v okrese Lakhisarai v Biháre zahynulo pri tlačenici sedem pútnikov a ďalších 19 utrpelo zranenia.
Podľa okresného predstaviteľa Šailéndru Kumára tlačenicu vyvolali chýry, že na veriacich v areáli chrámu spadol elektrický stĺp.
Nedostatočné opatrenia
Smrtiace tlačenice sú v Indii pri veľkých zhromaždeniach a náboženských sviatkoch pomerne časté, často pre nedostatočné riadenie davu.
Pri jednej z najtragickejších podobných udalostí zahynulo v roku 2024 v štáte Uttarpradéš 120 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Požiar hotela a tlačenica pri chráme zabili v Indii 15 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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