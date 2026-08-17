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17. augusta 2026

Zelenskyj vyzval Európu, aby nenechávala rakety protivzdušnej obrany v skladoch a poskytla ich Ukrajine


Tagy: podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval európskych partnerov, aby Ukrajine poskytli rakety na obranu pred ruskými balistickými útokmi. Výzva prichádza po ďalších rozsiahlych úderoch, ktoré si na Ukrajine ...



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romania_b9_summit_587_ 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval európskych partnerov, aby Ukrajine poskytli rakety na obranu pred ruskými balistickými útokmi. Výzva prichádza po ďalších rozsiahlych úderoch, ktoré si na Ukrajine vyžiadali obete a zranených.


Európske rakety protivzdušnej obrany by podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nemali zostávať v skladoch, ale mali by pomáhať chrániť ukrajinské mestá pred ruskými balistickými útokmi. Referuje o tom web glavcom.ua s odvolaním sa na vyjadrenie ukrajinskej hlavy štátu.

Zelenskyj upozornil, že Rusko proti Ukrajine používa aj severokórejské balistické rakety, ktoré ničia civilnú infraštruktúru a zabíjajú ľudí na európskom území. „Keď severokórejské balistické rakety ničia infraštruktúru a berú životy tu, v Európe, nemôžeme dovoliť, aby európske rakety protivzdušnej obrany jednoducho ležali v skladoch,“ vyhlásil prezident. Každý nový balík pomoci pre ukrajinskú protivzdušnú obranu podľa neho znamená zachránené životy a lepšiu ochranu infraštruktúry.

Výzva prichádza po sérii rozsiahlych ruských útokov. Počas uplynulého týždňa bolo podľa Zelenského zasiahnutých 13 ukrajinských oblastí. Rusko za tento čas použilo viac ako 1 550 útočných dronov, takmer 1 560 leteckých bômb a 62 rakiet, pričom väčšinu použitých rakiet tvorili balistické strely rôznych typov.

Zelenskyj poďakoval záchranárom, policajtom a zdravotníkom zasahujúcim na miestach útokov. Zdôraznil však, že ich úsilie musia podporiť rozhodnutia partnerov o posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany. Rusko podľa neho treba pripraviť o možnosť bez prekážok používať balistické rakety proti ukrajinským mestám.




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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyzval Európu, aby nenechávala rakety protivzdušnej obrany v skladoch a poskytla ich Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt systémy protivzdušnej obrany Vojna na Ukrajine
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