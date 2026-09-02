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02. septembra 2026

Požiar skládky odpadu v Trnave: Hasiči museli použiť niekoľko útočných prúdov – VIDEO


Tagy: Hasiči Kontrolné chemické laboratóriá Požiar skládky Skládka odpadu

Situáciu monitoruje aj Kontrolné chemické laboratórium. Hasiči už od večera zasahujú pri rozsiahlom požiari na skládke odpadu na Zavarskej ceste v Trnave. Požiar ...



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sni mka obrazovky 2025 12 27 o 11.00.49 676x505 2.9.2026 (SITA.sk) - Situáciu monitoruje aj Kontrolné chemické laboratórium.


Hasiči už od večera zasahujú pri rozsiahlom požiari na skládke odpadu na Zavarskej ceste v Trnave. Požiar zasiahol plochu s rozmermi približne 300 × 100 metrov. Na mieste bol zriadený riadiaci štáb. K udalosti bolo vyslané aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany.

Hasiči odporúčajú obyvateľom obcí v blízkosti skládky, najmä v smere šírenia dymu, zbytočne sa nezdržiavať vonku a neotvárať okná. Vzhľadom na rozsah požiaru si hasiči zriadili čerpacie stanovisko vody v Šúrovciach a ďalšie v obci Trakovice. Na lokalizáciu a likvidáciu bolo použitých niekoľko útočných prúdov.

Aj keď je aktuálne požiar lokalizovaný, hasiči podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Leny Košťálovej naďalej vykonávajú hasebné práce a sústreďujú sily a prostriedky na jeho likvidáciu. Na mieste udalosti zasahujú hasiči z Hasičskej stanice Trnava a Hlohovec, Záchranná brigáda HaZZ v Malackách a tiež členovia Dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest zo širokého okolia.

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Zdroj: SITA.sk - Požiar skládky odpadu v Trnave: Hasiči museli použiť niekoľko útočných prúdov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Kontrolné chemické laboratóriá Požiar skládky Skládka odpadu
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