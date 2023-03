Požiar v B. Štiavnici sa podarilo zlikvidovať, český prezident P. Pavel ponúkol pomoc

Situácia v súvislosti s rozsiahlym požiarom v centre Banskej Štiavnice je stabilizovaná, hasiči však naďalej pracujú na likvidácii ohnísk. Primátorka mesta Nadežda Babiaková vyhlásila v dôsledku požiaru mimoriadnu situáciu.



"Prebieha likvidácia a lokalizácia ohnísk spolu s opatreniami na zamedzenie opätovného rozšírenia požiaru,“ priblížila Eliášová. Ako dodala, vedenie mesta v dôsledku požiaru vyhlásilo mimoriadnu situáciu, obyvatelia boli informovaní miestnym rozhlasom.



"Pri mimoriadnej situácií nedošlo k následkom na živote a zdraví okrem miernej intoxikácie jedného príslušníka, hasiča dobrovoľníka," dodala Eliášová.

Požiar v historickom centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu (18. 3.) dopoludnia v jednej z historických budov, postupne sa rozšíril a poškodil sedem objektov. Na mieste zasahovali desiatky profesionálnych hasičov, dobrovoľní hasiči i vojaci. Na miesto boli povolaní aj zamestnanci Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, ktorí vykonávali meranie ovzdušia s negatívnym výsledkom.



Slovenské banské múzeum do odvolania uzavrelo galériu, Berggericht aj Starý zámok

Polícia začala v súvislosti s požiarom trestné stíhanie

Europoslanci žiadajú o finančnú pomoc na sanáciu po požiari

Slovenské banské múzeum (SBM) v dôsledku sobotňajšieho (18. 3.) požiaru v Banskej Štiavnici až do odvolania uzavrelo expozície v troch objektoch. Informovalo o tom na sociálnej sieti.Múzeum uzavrelo Galériu Jozefa Kollára aj budovu známu ako Berggericht, v ktorej sa nachádza mineralogická expozícia múzea, informačné centrum či sprístupnená štôlňa Michal. Obe budovy sa nachádzajú na Námestí svätej Trojice, ktoré bolo požiarom zasiahnuté."Najzávažnejšie škody sú na budove Berggerichtu. Predpokladáme, že rozsah škôd bude fatálny, ohrozená môže byť aj statika budovy, jej stav posúdi v najbližších hodinách statik. S najväčšou pravdepodobnosťou bude nevyhnutné odstrániť torzo strešnej konštrukcie, ktorá sa na mnohých miestach prepadla do vlastnej budovy," uviedlo na sociálnej sieti Ministerstvo životného prostredia SR, pod ktoré SBM spadá.Ako na sociálnej sieti priblížila riaditeľka múzea Zuzana Denková, Galéria Jozefa Kollára zostala požiarom nepoškodená, priestory susediace s Berggerichtom sú však v dôsledku hasenia mokré. "Podarilo sa nám spoločne evakuovať celú expozíciu, depozitáre i výstavy," dodala Denková.Múzeum pre verejnosť dočasne uzatvára aj Starý zámok. Do jeho priestorov zamestnanci múzea spoločne s dobrovoľníkmi počas požiaru odnášali vzácne zbierkové predmety z expozícií na banskoštiavnickom námestí.Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici."Aj dnes je na mieste policajný výjazd a pokračuje obhliadka miesta činu," priblížila polícia s tým, že na poškodených budovách vznikla škoda v doposiaľ nevyčíslenej výške.



Viacerí europoslanci žiadajú o pomoc pri financovaní následkov sobotňajšieho (18. 3.) požiaru v Banskej Štiavnici. V tejto veci chcú v pondelok (20. 3.) odoslať list eurokomisárke pre kohéziu a reformy Elise Ferreirovej. Informoval o tom slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD), ktorý list inicioval.



"S následkami tak ničivého požiaru, aký včera zažila Banská Štiavnica, nemôže bojovať žiadne mesto samé. Pomôcť mu musí nielen slovenská vláda, ale aj Európska únia," skonštatoval.



V liste europoslanci žiadajú, aby Európska komisia (EK) v súčinnosti s kompetentnými orgánmi SR preskúmala možnosti využitia existujúcich finančných nástrojov EÚ, akými sú napríklad štrukturálne fondy. Hajšel avizuje, že o formách možnej pomoci bude rokovať v nasledujúcich dňoch so zástupcami EK a Európskeho parlamentu aj osobne.

Český prezident P. Pavel ponúkol pomoc pri obnove po požiari

Požiar sa podarilo zlikvidovať, hasiči situáciu monitorujú

Český prezident Petr Pavel ponúkol pomoc pri obnove zničených a poškodených pamiatok po sobotňajšom (18. 3.) požiari v Banskej Štiavnici. Informovala o tom hlava štátu SR Zuzana Čaputová, ktorá s Pavlom v nedeľu telefonovala."Ponúkol najmä odborné reštaurátorské kapacity. Veľmi si vážim tento prejav solidarity," skonštatovala na sociálnej sieti.Poďakovala tiež všetkým, ktorí v sobotu pomáhali pri hasení požiaru. Ocenila prácu profesionálnych a dobrovoľných hasičov, členov ozbrojených síl a záchranárov. Vyzdvihla aj spolupatričnosť Štiavničanov, turistov a dobrovoľníkov zo širokého okolia.Hlava štátu verí, že Banskú Štiavnicu sa podarí obnoviť do jej pôvodnej podoby pred požiarom čo najskôr.



Rozsiahly požiar v centre Banskej Štiavnice sa hasičom podarilo zlikvidovať, situáciu však budú naďalej monitorovať. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková.



"Likvidácia požiaru prebiehala do neskorých nočných hodín. Dohášanie skrytých ohnísk a monitorovanie objektov bolo vykonávané počas celej noci. Aktuálne prebieha na mieste udalosti okrem neustáleho monitorovania aj odčerpávanie vody z objektov a postupné sťahovanie hasičskej techniky na hasičské stanice," priblížila Zeleňáková.