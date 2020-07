Zaľúbená Štiavnica má svoju suvenírovú bankovku, predstavili aj unikátnu mincu (foto)

Limitovaný náklad bankovky

Cieľom je dostať sa medzi najzaľúbenejšie miesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prvú oficiálnu nula euro suvenírovú bankovku a unikátnu pozlátenú pamätnú mincu s motívom Zaľúbenej Štiavnice pripravilo mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Bankou Lásky. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Banky Lásky Katarína Javorská, oficiálny predaj týchto suvenírov začne vo štvrtok 16. júla o 8:00.Na suvenírovej bankovke je vyobrazená najznámejšia dominanta mesta - Kalvária, prepojená s citátom zaľúbeného Sládkoviča. Autorom je medzinárodne oceňovaný a v oblasti známkovej tvorby, ex libris a grafiky zberateľsky žiadaný, akademický maliar Karol Felix – žiak profesora Albína Brunovského.Pamätná minca s motívom Zaľúbenej Štiavnice je unikátna tým, že je to prvá minca na Slovensku, ktorá kombinuje 24-karátové zlato s ručnou farebnou maľbou. „Farebné kvety na minci sú namaľované podľa autentických Maríniných kresieb, ktoré sa dochovali a sú uložené v archíve Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Kvety spolu s dvojportrétom Maríny a Sládkoviča vytvoril jeden z najznámejších slovenských ilustrátorov – Miroslav Regitko,“ popísala hovorkyňa.Bankovky a mince bude možné získať iba osobne v Banke Lásky v Dome Maríny na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici. Suvenírová bankovka je vydaná v limitovanom náklade 20-tisíc kusov. Minca je dostupná v pozlátenej aj v postriebrenej verzii. „Z predaja bankoviek a mincí budú mať úžitok všetci obyvatelia aj návštevníci Banskej Štiavnice, lebo z týchto peňazí budú financované aktivity rozvíjajúce projekt Zaľúbená Štiavnica,“ dodala Javorská s tým, že do konca roka z týchto peňazí zrekonštruujú všetky lavičky v historickom centre.„Dnes je Banská Štiavnica známa a navštevovaná najmä vďaka bohatej banskej histórii a unikátnym technickým pamiatkam, za ktorými k nám cestujú ľudia z ďaleka. Okrem tohto kultúrneho dedičstva, zapísaného v UNESCO má však Banská Štiavnica ohromný potenciál aj ako mesto najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Bankou Lásky vydať oficiálnu nula eurovú bankovku mesta s citátom, ktorým zaľúbený Sládkovič vyznáva lásku k Maríne cez lásku k našej Banskej Štiavnici,“ povedala primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková.„Cieľom projektu je spopularizovať Banskú Štiavnicu ako mesto Najdlhšej ľúbostnej básne sveta a dostať ju tak na celosvetovú mapu najzaľúbenejších miest. Do spoločnosti takých pútnických miest lásky, akými sú Paríž či Verona,“ dodal iniciátor projektu a spoluzakladateľ Banky Lásky Igor Brossmann.Banka lásky v Banskej Štiavnici je zážitkový dom venovaný Sládkovičovej básni Marína, najdlhšej ľúbostnej básni sveta. Sídli v dome, kde Marína Pischlová prežila väčšinu svojho života.