Požiar v centre Banskej Štiavnice sa rozšíril na viaceré historické budovy. Na pomoc poslali aj vojakov

AKTUALIZÁCIA 18:25: V Banskej Štiavnici horí už aj Galéria Jozefa Kollára, umelecké diela sa zrejme odtiaľ podarilo odniesť. Pri požiari blízkeho Banského múzea sa prepadla strecha.

Dôležité je, že sa nikomu nič nestalo, vyhlásila primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková v reakcii na požiar v centre mesta. Verí, že aj napriek veľkým škodám sa pamiatkovým budovám podarí vrátiť ich pôvodnú krásu.

Poverená ministerka kultúry Natália Milanová prirovnala požiar v historickom centre k apokalypse. „Obnova bude trvať dlhšie, no verím, že tak, ako dnes zabrali hasiči a vojaci, zaberú aj naši pamiatkari a všetci, ktorí sa budú podieľať na renovácii,“ povedala.

Informovala tiež, že evakuované vzácne diela z galérie a múzea presunuli do Starého zámku v Banskej Štiavnici.

Rozsiahly požiar v Banskej Štiavnici sa podarilo zastabilizovať, vyhlásil premiér Eduard Heger. Plamene zasiahli a v rôznom rozsahu poškodili zatiaľ sedem budov v historickom centre mesta. Hasiči podľa premiéra aktuálne likvidujú lokálne ohniská, zasahovať budú minimálne do nedeľného rána.

„Mnohé strechy zhoreli, v niektorých aj celé poschodia,“ vyhlásil premiér. Informoval, že neprišlo k žiadnej ujme na zdraví ani strate na životoch.

Prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek informoval, že požiarom zasiahnuté budovy a všetky priľahlé budovy museli odstaviť od elektriny a plynu. V súčasnosti podľa neho hasiči likvidujú lokálne ohniská. Predpokladá, že na mieste budú minimálne do nedeľných ranných hodín.

„Aktuálne sa začalo expertné zisťovanie možných príčin požiaru, momentálne je predčasné o dôvodoch špekulovať,“ doplnil.

Heger sa tiež poďakoval profesionálnym hasičom, dobrovoľným hasičom, záchranárom a vojakom. Vyzdvihol tiež prácu dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s evakuáciou dokumentov. Ocenil tiež príchod viacerých dočasne poverených ministrov na miesto požiaru.

Vláda podľa jeho slov urobí všetko preto, aby dala zničené budovy do pôvodného stavu. „Je to klenot nášho kultúrneho dedičstva, prichádza sem množstvo turistov. Chceme, aby toto mesto z tohto mohlo naďalej prosperovať,“ povedal.

Kabinet bude mať k požiaru podľa neho separátne rokovanie.

AKTUALIZÁCIA 16:25: V Banskej Štiavnici doteraz zhorelo päť striech národných kultúrnych pamiatok, upozornila ministerka kultúry Natália Milanová. „V akútnom ohrození zostáva Slovenské banské múzeum, povyše je aj galéria.

Na mieste podľa jej slov pomáhajú aj pracovníci Pamiatkového úradu SR.

Milanová pripomenula, že Banská Štiavnica je jednou z lokalít svetového dedičstva UNESCO a jej centrum je mestskou pamiatkovou rezerváciou s budovami od gotiky po začiatok 20. storočia.

Hasiči v Banskej Štiavnici hovoria, že plamene sa šíria z domu na dom pre silný vietor. Situáciu komplikujú aj samotné domy, ktoré majú staré krovy a sú blízko pri sebe. V centre mesta je tiež zlý prístup pre hasičskú techniku.

Oheň sa šíri po strechách aj k vzdialenejším stavbám.

Na pomoc Banskej Štiavnici v súvislosti s požiarom vznikla zbierka na platforme Donio. „Darujte a spoločne pomôžme Banskej Štiavnici zmierniť dosahy požiaru,“ vyzýva správkyňa Donio a zakladateľka zbierky Zuzana Suchová.

Na námestí v centre Banskej Štiavnice vypukol v sobotu dopoludnia požiar v historickej budove. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa, pravdepodobne však ide o skrat elektrického vedenia," uviedla polícia s tým, že požiar vypukol v budove, v ktorej sídli známa turistická atrakcia. Na mieste zasahujú hasiči, privolaný bol aj zisťovateľ príčin požiarov.

Do mesta smeruje minister obrany Jaroslav Naď a premiér Eduard Heger.

Okrem vojenských hasičov budú nasadení aj vojaci, ktorí budú pomáhať s vynesením dokumentov z miestneho archívu a kultúrnych pamiatok z neďalekého múzea pre prípad, že sa požiar rozšíri.

K požiaru v Banskej Štiavnice už dorazili vojaci, ktorí majú pomôcť s hasením. Požiar sa z domu s Bankou lásky šíril postupne na susednú pizzeriu, základnú umeleckú školu, dva súkromné domy a múzeum, v ohrození bol aj Banský archív.

Dvesto až tristo ľudí v ľudskej reťazi pomáhalo zachraňovať umelecké diela z Galérie Jozefa Kollára, podávali si ich z ruky do ruky, nakladali do dodávok a odviezli ich do blízkeho Starého zámku.

Požiar v Banskej Štiavnici, ktorý vypukol v historickej budove s Bankou lásky, sa rozšíril aj na okolité budovy. Horí už aj banský archív, budova ZUŠ či pizzeria. Z archívu vynášajú historické dokumenty.

„Situácia je veľmi vážna, okrem zasahujúcich hasičských tímov je na mieste aj viacero policajných hliadok z Banskej Štiavnice, zo Žarnovice či zo Žiaru nad Hronom. Na miesto boli vyslaní aj kriminalisti,“ napísala polícia na facebooku.

Samospráva Banskej Štiavnice požiadala občanov o pomoc pri vynášaní diel z Galérie Jozefa Kollára, aby ich nezničil požiar. Obrazy a iné artefakty už viacerí ľudia vynášajú aj cez okná. Galéria je len niekoľko desiatok metrov nad horiacimi historickými budovami.

Ľútosť nad ničivým požiarom vyjadril aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. „Obľúbená návštevnícka destinácia, náš partnerský projekt, dnes smútok v srdci. Hlavne, aby sa nikomu nič nestalo, a ďakujem hasičom,“ uviedol.

Požiar na námestí v Banskej Štiavnici vypukol v dopoludňajších hodinách v historickej budove, v ktorej sídli známa turistická atrakcia, postupne sa rozšíril na štyri budovy v centre mesta. Na mieste zasahujú desiatky profesionálnych aj dobrovoľných hasičov.

V Banskej Štiavnici už horí aj strecha historického domu s kultúrnym centrom Eleuzína, v ktorom hrávajú aj divadelné predstavenie Kosmopol ocenené viacerými cenami. Budova je vyššie na kopci nad stavbami, odkiaľ sa požiar rozšíril.

Prezidentka Zuzana Čaputová ďakuje hasičom, vojakom a ďalším ľuďom, ktorí sa snažia dostať požiar v Banskej Štiavnici pod kontrolu. „Je mi nesmierne ľúto, že centrum Banskej Štiavnice, jedného z najkrajších miest na Slovensku, zachvátil ničivý požiar.“

„Veľká vďaka patrí profesionálnym a dobrovoľným hasičom, vojakom aj všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa snažia dostať oheň pod kontrolu a pomáhajú aj s vynášaním cenných pamiatok či historických písomností z ohrozených budov,“ napísala prezidentka na facebooku.

V Banskej Štiavnici horí navštevovaná turistická atrakcia Banka lásky. Historická budova sa nachádza v centre na Trojičnom námestí. Príčina požiaru aktuálne známa nie je, podľa polície ide zrejme o skrat elektrického vedenia.

„Na mieste zasahujú hasiči a smeruje tam už zisťovateľ príčin požiarov,“ píše polícia na facebooku.