 24hod.sk    Zo zahraničia

26. novembra 2025

Požiar v obytnom komplexe v Hongkongu zabil najmenej 36 ľudí


Najmenej 36 ľudí zomrelo, keď rezidenčný komplex v Hongkongu v stredu popoludní zachvátil obrovský požiar. Hongkong, ktorý je čínskym finančným centrom, má jedny z najhustejšie ...



china_tonga_11203 676x463 26.11.2025 (SITA.sk) - Najmenej 36 ľudí zomrelo, keď rezidenčný komplex v Hongkongu v stredu popoludní zachvátil obrovský požiar. Hongkong, ktorý je čínskym finančným centrom, má jedny z najhustejšie obývaných a najvyšších bytových domov na svete.


Šéf hongkonskej administratívy John Lee vo štvrtok v skorých ranných hodinách miestneho času uviedol, že 279 ľudí je nezvestných. Dvadsaťdeväť ľudí je hospitalizovaných, pričom sedem z nich je v kritickom stave. „Doteraz tento požiar spôsobil smrť 36 ľudí,“ povedal Lee na tlačovej konferencii.

Čínsky prezident Si Ťin-pching vyjadril sústrasť v súvislosti s obeťami vrátane hasiča, ktorý podľa štátnych médií zomrel pri výkone služby. „Vyjadril sústrasť rodinám obetí a osobám postihnutým touto katastrofou a vyzval na vynaloženie maximálneho úsilia na uhasenie požiaru a minimalizáciu obetí a strát,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV.


Zdroj: SITA.sk - Požiar v obytnom komplexe v Hongkongu zabil najmenej 36 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hongkong Obete Požiar
