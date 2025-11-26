|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 26.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kornel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. novembra 2025
Požiar v obytnom komplexe v Hongkongu zabil najmenej 36 ľudí
Najmenej 36 ľudí zomrelo, keď rezidenčný komplex v Hongkongu v stredu popoludní zachvátil obrovský požiar. Hongkong, ktorý je čínskym finančným centrom, má jedny z najhustejšie ...
Zdieľať
26.11.2025 (SITA.sk) - Najmenej 36 ľudí zomrelo, keď rezidenčný komplex v Hongkongu v stredu popoludní zachvátil obrovský požiar. Hongkong, ktorý je čínskym finančným centrom, má jedny z najhustejšie obývaných a najvyšších bytových domov na svete.
Šéf hongkonskej administratívy John Lee vo štvrtok v skorých ranných hodinách miestneho času uviedol, že 279 ľudí je nezvestných. Dvadsaťdeväť ľudí je hospitalizovaných, pričom sedem z nich je v kritickom stave. „Doteraz tento požiar spôsobil smrť 36 ľudí,“ povedal Lee na tlačovej konferencii.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyjadril sústrasť v súvislosti s obeťami vrátane hasiča, ktorý podľa štátnych médií zomrel pri výkone služby. „Vyjadril sústrasť rodinám obetí a osobám postihnutým touto katastrofou a vyzval na vynaloženie maximálneho úsilia na uhasenie požiaru a minimalizáciu obetí a strát,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v obytnom komplexe v Hongkongu zabil najmenej 36 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Šéf hongkonskej administratívy John Lee vo štvrtok v skorých ranných hodinách miestneho času uviedol, že 279 ľudí je nezvestných. Dvadsaťdeväť ľudí je hospitalizovaných, pričom sedem z nich je v kritickom stave. „Doteraz tento požiar spôsobil smrť 36 ľudí,“ povedal Lee na tlačovej konferencii.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vyjadril sústrasť v súvislosti s obeťami vrátane hasiča, ktorý podľa štátnych médií zomrel pri výkone služby. „Vyjadril sústrasť rodinám obetí a osobám postihnutým touto katastrofou a vyzval na vynaloženie maximálneho úsilia na uhasenie požiaru a minimalizáciu obetí a strát,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v obytnom komplexe v Hongkongu zabil najmenej 36 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rozpočtový systém prejde modernizáciou, ministerstvo financií ukončilo verejné obstarávanie
Rozpočtový systém prejde modernizáciou, ministerstvo financií ukončilo verejné obstarávanie
<< predchádzajúci článok
Požiare vo vylúčených komunitách spôsobili smrť deviatich detí, Človek v ohrození apeluje na vládu
Požiare vo vylúčených komunitách spôsobili smrť deviatich detí, Človek v ohrození apeluje na vládu