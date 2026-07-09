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09. júla 2026
Top foto dňa (9. júl 2026): Domáca politika, kormorán v pohári a pohreb Chameneího
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (9. júl 2026): Prezident SR u prezidenta Turecka, minister zdravotníctva na fóre OECD, kandidát na primátora mesta Martin, verejné prerokovanie zámeru výstavby veterných parkov na Slovensku, kormorán sa ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (9. júl 2026): Prezident SR u prezidenta Turecka, minister zdravotníctva na fóre OECD, kandidát na primátora mesta Martin, verejné prerokovanie zámeru výstavby veterných parkov na Slovensku, kormorán sa ochladzuje v pohári s vodou a pohreb Chameneího.
[photo id="2452608" /]
Top foto dňa (9. júl 2026): Prezident SR u prezidenta Turecka, minister zdravotníctva na fóre OECD, kandidát na primátora mesta Martin, verejné prerokovanie zámeru výstavby veterných parkov na Slovensku, kormorán sa ochladzuje v pohári s vodou a pohreb Chameneího.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (9. júl 2026): Domáca politika, kormorán v pohári a pohreb Chameneího © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2452608" /]
Top foto dňa (9. júl 2026): Prezident SR u prezidenta Turecka, minister zdravotníctva na fóre OECD, kandidát na primátora mesta Martin, verejné prerokovanie zámeru výstavby veterných parkov na Slovensku, kormorán sa ochladzuje v pohári s vodou a pohreb Chameneího.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-9-jul-2026/">Top foto dňa (9. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (9. júl 2026): Domáca politika, kormorán v pohári a pohreb Chameneího © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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