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20. júna 2026

Prešovský kraj láka turistov do Čergova, pripravil otvorenie sezóny s bohatým programom – FOTO


Tagy: Drienica hovorkyňa PSK Lanovka letná turistická sezóna Náučný chodník PSK Prešovský samosprávny kraj

Lanovka Drienica - Lysá bola po obnove opätovne sprístupnená vlani v septembri. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v nedeľu ...



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sni mka obrazovky 2026 06 20 o 11.24.31 676x368 20.6.2026 (SITA.sk) - Lanovka Drienica – Lysá bola po obnove opätovne sprístupnená vlani v septembri.


Prešovský samosprávny kraj (PSK) v nedeľu 21. júna oficiálne otvorí letnú turistickú a cyklistickú sezónu v stredisku Ski Lysá Drienica. Pre návštevníkov pripravil športový program, organizované turistické a cyklistické aktivity, ako aj zvýhodnené cestovné na sedačkovej lanovke Drienica – Lysá.

Nový chodník priblíži príbeh pastiera


Súčasťou podujatia bude aj otvorenie nového zábavno-náučného chodníka Čergov, ktoré je naplánované na 11:00 pri hornej stanici lanovky. Ako informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov region, chodník Čergov sa nachádza neďaleko vrcholu Lysá, vedie lesom s miernym stúpaním a klesaním.

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„Na celej trase sprevádza návštevníkov nevšedný príbeh pastiera Čergova. Chodník v dĺžke približne jeden kilometer dopĺňajú rôzne zábavné prvky, ktoré približujú nielen dej príbehu, ale aj tradície a symboly Čergova ako sú salaš, vlčí brloh a iné,“ uviedla Čechová.

Naplánovaný je spoločný prechod novým chodníkom, pripravené budú aj sprievodné aktivity pre deti a návštevníkov, ktorí budú môcť využiť aj sieť cyklotrás a trailov, zapojiť sa do spoločného cyklookruhu či otestovať bicykle rôznych značiek. Program bude zameraný aj na peších turistov. Pripravené sú organizované výlety so sprievodcami, detské aktivity a gastro zóna. Podujatie sa uskutoční od 10:00 do 16:00.

Lanovka bude jazdiť za zvýhodnené ceny


Ako doplnila hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, počas nedele bude jazda lanovkou dostupná za zvýhodnené ceny. Obojsmerný lístok pre dospelého bude stáť dve eurá, pre dieťa do 15 rokov jedno euro a rodinný lístok päť eur. Celodenný lístok pre dospelých a cyklistov bude stáť desať eur, deti do 15 rokov zaň zaplatia päť eur.

Lanovka Drienica – Lysá bola po obnove opätovne sprístupnená vlani v septembri. Prešovský samosprávny kraj do jej znovuotvorenia investoval približne 500-tisíc eur. Lanovka zabezpečuje prístup do pohoria Čergov a podľa kraja slúži turistom, cyklistom aj rodinám s deťmi počas celého roka.


Zdroj: SITA.sk - Prešovský kraj láka turistov do Čergova, pripravil otvorenie sezóny s bohatým programom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drienica hovorkyňa PSK Lanovka letná turistická sezóna Náučný chodník PSK Prešovský samosprávny kraj
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