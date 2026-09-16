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16. septembra 2026
Kaliňák čelí podozreniam pre zmluvy so zbrojármi, konflikt záujmov rázne popiera
Zahraničné médiá upozornili na platby za lobing pri presadzovaní známej značky techniky. Minister obrany Robert Kaliňák ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Zahraničné médiá upozornili na platby za lobing pri presadzovaní známej značky techniky.
Minister obrany Robert Kaliňák nevidí problém v tom, že jeho firma Kallan Consulting inkasovala peniaze od Strnadovej spoločnosti CSG. Minister tu nevidí žiadny konflikt záujmov. Tvrdí, že táto spolupráca bola ukončená v roku 2023. Reagoval tak na informácie českého portálu Seznam Zprávy.
Ten tvrdí, že Kaliňákova firma inkasovala peniaze za poradenstvo a lobovanie pre jednu zo Strnadových zbrojárskych spoločností, a že sa tak dialo v čase, keď Kaliňák pôsobil nielen ako politik, ale v určitej fáze spolupráce aj ako minister obrany.
Podľa informácií portálu lobing a poradenstvo súviseli so značkou Tatra. Spoločnosť Kallan Consulting lobovala pre Tatru v Spojených arabských emirátoch a rezort obrany s ňou neskôr podpísal zmluvu na viac ako miliardu eur.
Podľa analýzy slovenského Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) uzavrel slovenský rezort obrany od Kaliňákovho nástupu do funkcie ministra obrany kontrakty so spoločnosťami zo Strnadovej skupiny CSG v celkovej rámcovej hodnote vyše 60 miliárd eur.
Zo zistení portálu Seznam Zprávy vyplýva, že platená spolupráca medzi Kaliňákovou spoločnosťou Kallan Consulting a Strnadovou skupinou CSG prebiehala minimálne v rokoch 2022 a 2023, pričom platby za odvedenú prácu pokračovali ešte v roku 2024.
„Znamená to, že od októbra 2023 minimálne do roku 2024 inkasovala firma spoluvlastnená priamo slovenským ministrom obrany od zbrojárskej skupiny CSG peniaze za prácu a lobing,“ píše portál.
Minister obrany zareagoval, že ide o živenie sa prácou, ktorá je normálne zdanená. Konflikt záujmov minister odmieta. Podľa Kaliňáka je to úplne v poriadku a zdôraznil, že zmluva vypršala v roku 2023, po tom, čo v lete došlo k uskutočneniu už konkrétnej spolupráce s konkrétnymi spoločnosťami.
„Naša spoločnosť už nemala čo v tejto veci ďalej robiť. A tam to skončilo,“ uviedol minister s tým, že zmluva sa neskončila preto, že sa stal ministrom, ale preto, že bola naplnená. Zdôraznil, že v roku 2024 nič nefakturovali, pretože zmluva sa skončila v roku 2023. Zároveň Kaliňák dodal, že nekontroloval to, či niekto meškal s platbou. Zmluva a celé jej vysporiadanie skončilo podľa jeho slov v roku 2023 a aj daňovo sa to nachádzalo v tomto roku. Podotkol, že daňový úrad má k tomu prístup.
„Prečo má Seznam záujem písať ešte rok 2024 mi nie je jasné, pretože my sme už v tomto roku nič nefakturovali. Ale zrejme chceli dať k tomu nejaký príbeh. Z tohto pohľadu nerozumiem tomu, prečo mali potrebu napísať úplné klamstvá. Rovnako tak treba povedať, že sú nezmysly, že by sme podpísali 60 miliardové zmluvy. To je nezmysel pre každého normálne uvažujúceho človeka a ja si dovolím povedať, že je to veľmi prízemné tieto formy útokov, pretože sa nezakladajú na žiadnom racionálnom základe,“ vyhlásil minister.
Ak ide o vozidlá Tatra, tak tie sú podľa Kaliňáka pre Slovensko udomácnené a sú súčasťou bezpečnostných zborov už desaťročia. Keďže ich nakupoval aj každý z jeho predchodcov, nie je podľa neho prekvapením uzatvorenie zmluvy na Tatry. Navyše podľa neho išlo o spoločné obstarávanie s Českom.
Minister zdôraznil, že o konflikt záujmov by išlo, keby dohodil zákazku svojej firme. Ale v tomto prípade, keď sa nakupujú vozidlá, ktoré sú zavedené v slovenskej armáde a prešlo to viacerými znaleckými posudkami aj v spolupráci s českým rezortom obrany, žiadny konflikt záujmov nevidí.
Za závažný problém Kaliňák považuje aj neustále útoky na Strnada a jeho spoločnosť CSG. Kaliňák upozornil, že ide o skupinu, ktorá tu má svoje spoločnosti a zaplatila 150 miliónov eur na dani z príjmu, čím sa zaradili k prvej trojke najväčších platiteľov daní. Navyše podľa ministra prispievajú k rozvoju regiónov a zvyšujú zamestnanosť na Slovensku. „Vaším jediným poďakovaním je neustály útok,“ dodal Kaliňák.
Rovnako skupina CSG potvrdila, že zmluvný vzťah medzi Army Trade a Kallan Consulting trval od februára 2022 do decembra 2023.
„Kallan Consulting dostávala odmenu za konkrétne, doložené a vykázané činnosti, ktoré okrem iného zahŕňali podporu technických a obchodných rokovaní, prezentáciu produktov, testovanie techniky a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou projektu,“ napísal hovorca skupiny CSG Andrej Čírtek pre portál Seznam Zprávy.
Zároveň zdôraznil, že sa spoločnosť nedopustila ničoho nekalého ani neetického. Projekt sa podľa jeho slov realizoval v čase, keď Kaliňák nezastával žiadnu verejnú ani volenú funkciu.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák čelí podozreniam pre zmluvy so zbrojármi, konflikt záujmov rázne popiera © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister obrany Robert Kaliňák nevidí problém v tom, že jeho firma Kallan Consulting inkasovala peniaze od Strnadovej spoločnosti CSG. Minister tu nevidí žiadny konflikt záujmov. Tvrdí, že táto spolupráca bola ukončená v roku 2023. Reagoval tak na informácie českého portálu Seznam Zprávy.
Ten tvrdí, že Kaliňákova firma inkasovala peniaze za poradenstvo a lobovanie pre jednu zo Strnadových zbrojárskych spoločností, a že sa tak dialo v čase, keď Kaliňák pôsobil nielen ako politik, ale v určitej fáze spolupráce aj ako minister obrany.
Podľa informácií portálu lobing a poradenstvo súviseli so značkou Tatra. Spoločnosť Kallan Consulting lobovala pre Tatru v Spojených arabských emirátoch a rezort obrany s ňou neskôr podpísal zmluvu na viac ako miliardu eur.
Kontrakty v hodnote 60 miliárd eur
Podľa analýzy slovenského Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) uzavrel slovenský rezort obrany od Kaliňákovho nástupu do funkcie ministra obrany kontrakty so spoločnosťami zo Strnadovej skupiny CSG v celkovej rámcovej hodnote vyše 60 miliárd eur.
Zo zistení portálu Seznam Zprávy vyplýva, že platená spolupráca medzi Kaliňákovou spoločnosťou Kallan Consulting a Strnadovou skupinou CSG prebiehala minimálne v rokoch 2022 a 2023, pričom platby za odvedenú prácu pokračovali ešte v roku 2024.
„Znamená to, že od októbra 2023 minimálne do roku 2024 inkasovala firma spoluvlastnená priamo slovenským ministrom obrany od zbrojárskej skupiny CSG peniaze za prácu a lobing,“ píše portál.
Konflikt záujmov odmieta
Minister obrany zareagoval, že ide o živenie sa prácou, ktorá je normálne zdanená. Konflikt záujmov minister odmieta. Podľa Kaliňáka je to úplne v poriadku a zdôraznil, že zmluva vypršala v roku 2023, po tom, čo v lete došlo k uskutočneniu už konkrétnej spolupráce s konkrétnymi spoločnosťami.
„Naša spoločnosť už nemala čo v tejto veci ďalej robiť. A tam to skončilo,“ uviedol minister s tým, že zmluva sa neskončila preto, že sa stal ministrom, ale preto, že bola naplnená. Zdôraznil, že v roku 2024 nič nefakturovali, pretože zmluva sa skončila v roku 2023. Zároveň Kaliňák dodal, že nekontroloval to, či niekto meškal s platbou. Zmluva a celé jej vysporiadanie skončilo podľa jeho slov v roku 2023 a aj daňovo sa to nachádzalo v tomto roku. Podotkol, že daňový úrad má k tomu prístup.
Vozidlá Tatra sú na Slovensku udomácnené
„Prečo má Seznam záujem písať ešte rok 2024 mi nie je jasné, pretože my sme už v tomto roku nič nefakturovali. Ale zrejme chceli dať k tomu nejaký príbeh. Z tohto pohľadu nerozumiem tomu, prečo mali potrebu napísať úplné klamstvá. Rovnako tak treba povedať, že sú nezmysly, že by sme podpísali 60 miliardové zmluvy. To je nezmysel pre každého normálne uvažujúceho človeka a ja si dovolím povedať, že je to veľmi prízemné tieto formy útokov, pretože sa nezakladajú na žiadnom racionálnom základe,“ vyhlásil minister.
Ak ide o vozidlá Tatra, tak tie sú podľa Kaliňáka pre Slovensko udomácnené a sú súčasťou bezpečnostných zborov už desaťročia. Keďže ich nakupoval aj každý z jeho predchodcov, nie je podľa neho prekvapením uzatvorenie zmluvy na Tatry. Navyše podľa neho išlo o spoločné obstarávanie s Českom.
Kaliňák má problém s útokmi na Strnada
Minister zdôraznil, že o konflikt záujmov by išlo, keby dohodil zákazku svojej firme. Ale v tomto prípade, keď sa nakupujú vozidlá, ktoré sú zavedené v slovenskej armáde a prešlo to viacerými znaleckými posudkami aj v spolupráci s českým rezortom obrany, žiadny konflikt záujmov nevidí.
Za závažný problém Kaliňák považuje aj neustále útoky na Strnada a jeho spoločnosť CSG. Kaliňák upozornil, že ide o skupinu, ktorá tu má svoje spoločnosti a zaplatila 150 miliónov eur na dani z príjmu, čím sa zaradili k prvej trojke najväčších platiteľov daní. Navyše podľa ministra prispievajú k rozvoju regiónov a zvyšujú zamestnanosť na Slovensku. „Vaším jediným poďakovaním je neustály útok,“ dodal Kaliňák.
Rovnako skupina CSG potvrdila, že zmluvný vzťah medzi Army Trade a Kallan Consulting trval od februára 2022 do decembra 2023.
Spoločnosť sa nedopustila ničoho neetického
„Kallan Consulting dostávala odmenu za konkrétne, doložené a vykázané činnosti, ktoré okrem iného zahŕňali podporu technických a obchodných rokovaní, prezentáciu produktov, testovanie techniky a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou projektu,“ napísal hovorca skupiny CSG Andrej Čírtek pre portál Seznam Zprávy.
Zároveň zdôraznil, že sa spoločnosť nedopustila ničoho nekalého ani neetického. Projekt sa podľa jeho slov realizoval v čase, keď Kaliňák nezastával žiadnu verejnú ani volenú funkciu.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák čelí podozreniam pre zmluvy so zbrojármi, konflikt záujmov rázne popiera © SITA Všetky práva vyhradené.
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