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03. augusta 2026
Slovenská pošta vydáva nové známky pripomínajúce dve významné výročia
Tagy: Poštové známky
Jedna známka je venovaná storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku, druhá 150. výročiu založenia Podtatranského múzea v Poprade.
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3.8.2026 (SITA.sk) - Jedna známka je venovaná storočnici rozhlasového vysielania na Slovensku, druhá 150. výročiu založenia Podtatranského múzea v Poprade.
Slovenská pošta vydáva dve nové známky. Jedna je venovaná rozhlasovému vysielaniu na Slovensku a druhá Podtatranskému múzeu v Poprade. Poštovú známku rozmerov 44,4 x 27,2 milimetrov vrátane perforácie venuje pošta oslave storočnici rozhlasového vysielania v SR. Jej nominálna hodnota je 1,90 eura a motívom je ikonická budova Slovenského rozhlasu, ktorá má tvar obrátenej pyramídy.
Spoločne so známkou vychádza aj obálka prvého dňa s dátumom 3. augusta 2026. Na jej prítlači je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s ikonickou budovou Slovenského rozhlasu v pozadí. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC, FDC pečiatky je Branislav Matis. Autorom rytiny známky je Jozef Česla.
Pošta pripomenula, že pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku odštartovalo práve 3. augusta 1926, kedy sa z Bratislavy prvýkrát ozvalo vysielanie spoločnosti Radiojournal. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová podotkla, že práve rozhlas bol počas uplynulého storočia svedkom a kronikárom najdôležitejších okamihov slovenských dejín – od rokov Slovenského národného povstania cez dramatické momenty 20. storočia až po obnovu demokracie po roku 1989.
Známkou ”100. výročie rozhlasového vysielania na Slovensku“ tak pošta vzdáva poctu médiu, ktoré sprevádzalo udalosťami celé generácie a stalo sa súčasťou kultúrnej identity Slovenska. Pri príležitosti tohto výročia súčasne pošta vydáva aj pamätný list. Jeho motívom je tiež budova Slovenského rozhlasu. Autorom jeho dizajnu je rovnako Branislav Matis a do predaja sa dostáva za cenu 3,08 eura.
Druhá nová známka je venovaná 150. výročiu založenia Podtatranského múzea v Poprade. „Emisia pripomína dlhú históriu múzea, ktoré uchováva cenné prírodovedné, historické i umelecké zbierky a neodmysliteľne patrí ku kultúrnemu dedičstvu regiónu Spiša,“ priblížila Slovenská pošta. Známka s nominálnou hodnotou 1,40 eura má rozmery 44,1 × 26,5 milimetrov a jej motívom sa stala architektonická kresba budovy Podtatranského múzea v Poprade. Pozadie dopĺňajú vrstevnice z modelu Tatier, ktorý patrí do zbierkového fondu múzea.
Spoločne so známkou vychádza aj obálka prvého dňa s dátumom 3. augusta 2026 a so zobrazením modelu Tatier s fosíliou florálneho motívu. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC aj FDC pečiatky je Peter Nosáľ.
„Poštové známky nám umožňujú pripomínať miesta a inštitúcie, ktoré formovali kultúrnu identitu Slovenska. Podtatranské múzeum už jeden a pol storočia uchováva jedinečné svedectvá o histórii, prírode i živote pod Tatrami a sme radi, že jeho význam môžeme priblížiť aj prostredníctvom tejto jubilejnej emisie,“ uviedla Peterová. Pošta zároveň vydáva aj pamätný list. Jeho motívom je kolorovaná fotografia modelu Tatier s priblížením na Poprad. Autorom dizajnu pamätného listu je rovnako Peter Nosáľ a do predaja sa dostáva za cenu 3,08 eura.
Slovenská pošta priblížila, že korene Podtatranského múzea siahajú až do roku 1876, keď Uhorský karpatský spolok založil svoj múzejný fond a vytvoril prvé vlastivedné zbierky v Kežmarku. „Významný podiel na vzniku múzea mal Dávid Husz, ktorý daroval pozemok v Poprade, finančne podporil výstavbu budovy a dlhodobo presadzoval myšlienku vytvorenia samostatného múzea,“ pripomenula pošta s tým, že základný kameň múzea bol položený 22. júla 1885 a pre verejnosť ho sprístupnili 6. augusta 1887. Honosná neorenesančná budova sa počas nasledujúcich desaťročí rozrastala a dnes je jednou z dominánt Popradu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta vydáva nové známky pripomínajúce dve významné výročia © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská pošta vydáva dve nové známky. Jedna je venovaná rozhlasovému vysielaniu na Slovensku a druhá Podtatranskému múzeu v Poprade. Poštovú známku rozmerov 44,4 x 27,2 milimetrov vrátane perforácie venuje pošta oslave storočnici rozhlasového vysielania v SR. Jej nominálna hodnota je 1,90 eura a motívom je ikonická budova Slovenského rozhlasu, ktorá má tvar obrátenej pyramídy.
Spoločne so známkou vychádza aj obálka prvého dňa s dátumom 3. augusta 2026. Na jej prítlači je dobová fotografia dvoch rozhlasových moderátorov s ikonickou budovou Slovenského rozhlasu v pozadí. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC, FDC pečiatky je Branislav Matis. Autorom rytiny známky je Jozef Česla.
Pocta médiu aj múzeu
Pošta pripomenula, že pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku odštartovalo práve 3. augusta 1926, kedy sa z Bratislavy prvýkrát ozvalo vysielanie spoločnosti Radiojournal. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová podotkla, že práve rozhlas bol počas uplynulého storočia svedkom a kronikárom najdôležitejších okamihov slovenských dejín – od rokov Slovenského národného povstania cez dramatické momenty 20. storočia až po obnovu demokracie po roku 1989.
Známkou ”100. výročie rozhlasového vysielania na Slovensku“ tak pošta vzdáva poctu médiu, ktoré sprevádzalo udalosťami celé generácie a stalo sa súčasťou kultúrnej identity Slovenska. Pri príležitosti tohto výročia súčasne pošta vydáva aj pamätný list. Jeho motívom je tiež budova Slovenského rozhlasu. Autorom jeho dizajnu je rovnako Branislav Matis a do predaja sa dostáva za cenu 3,08 eura.
Druhá nová známka je venovaná 150. výročiu založenia Podtatranského múzea v Poprade. „Emisia pripomína dlhú históriu múzea, ktoré uchováva cenné prírodovedné, historické i umelecké zbierky a neodmysliteľne patrí ku kultúrnemu dedičstvu regiónu Spiša,“ priblížila Slovenská pošta. Známka s nominálnou hodnotou 1,40 eura má rozmery 44,1 × 26,5 milimetrov a jej motívom sa stala architektonická kresba budovy Podtatranského múzea v Poprade. Pozadie dopĺňajú vrstevnice z modelu Tatier, ktorý patrí do zbierkového fondu múzea.
Spoločne so známkou vychádza aj obálka prvého dňa s dátumom 3. augusta 2026 a so zobrazením modelu Tatier s fosíliou florálneho motívu. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, prítlače na FDC aj FDC pečiatky je Peter Nosáľ.
História siaha do roku 1876
„Poštové známky nám umožňujú pripomínať miesta a inštitúcie, ktoré formovali kultúrnu identitu Slovenska. Podtatranské múzeum už jeden a pol storočia uchováva jedinečné svedectvá o histórii, prírode i živote pod Tatrami a sme radi, že jeho význam môžeme priblížiť aj prostredníctvom tejto jubilejnej emisie,“ uviedla Peterová. Pošta zároveň vydáva aj pamätný list. Jeho motívom je kolorovaná fotografia modelu Tatier s priblížením na Poprad. Autorom dizajnu pamätného listu je rovnako Peter Nosáľ a do predaja sa dostáva za cenu 3,08 eura.
Slovenská pošta priblížila, že korene Podtatranského múzea siahajú až do roku 1876, keď Uhorský karpatský spolok založil svoj múzejný fond a vytvoril prvé vlastivedné zbierky v Kežmarku. „Významný podiel na vzniku múzea mal Dávid Husz, ktorý daroval pozemok v Poprade, finančne podporil výstavbu budovy a dlhodobo presadzoval myšlienku vytvorenia samostatného múzea,“ pripomenula pošta s tým, že základný kameň múzea bol položený 22. júla 1885 a pre verejnosť ho sprístupnili 6. augusta 1887. Honosná neorenesančná budova sa počas nasledujúcich desaťročí rozrastala a dnes je jednou z dominánt Popradu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská pošta vydáva nové známky pripomínajúce dve významné výročia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poštové známky
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