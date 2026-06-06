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06. júna 2026
V Dunajskej Strede už majú náhradu za trénera Fodreka, nahradil ho niekdajší kouč Rapidu Viedeň – VIDEO
Tagy: Niké liga
Nemecký kormidelník Robert Klauss v minulosti pracoval ako asistent trénera v klube RB Lipsko pod Ralfom Rangnickom aj Julianom Nagelsmannom. Slovenský futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda už našiel ...
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6.6.2026 (SITA.sk) - Nemecký kormidelník Robert Klauss v minulosti pracoval ako asistent trénera v klube RB Lipsko pod Ralfom Rangnickom aj Julianom Nagelsmannom.
Slovenský futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda už našiel náhradu za odvolaného trénera Branislava Fodreka. Jeho nástupcom sa stal 41-ročný Nemec Robert Klauss, ktorý zatiaľ naposledy viedol rakúsky Rapid Viedeň. Na Slovensku podpísal kontrakt na dve sezóny.
Klauss začal trénerskú kariéru už ako 21-ročný. Až do roku 2018 pracoval s mládežou, potom však dostal šancu ako asistent trénera v klube RB Lipsko pod Ralfom Rangnickom aj Julianom Nagelsmannom. Dva roky potom pracoval ako hlavný kouč v Norimbergu a napokon aj v spomenutom Rapide Viedeň.
"Pri rozhovoroch s ľuďmi v klube bolo cítiť ich túžbu víťaziť. Práve preto som chcel byť súčasťou tohto projektu. Našiel som tu kvalitnú infraštruktúru, profesionálne zázemie a ľudí, ktorí pracujú s jasnou víziou. Od prvého momentu som cítil ambíciu a to, že fanúšikovia, mesto aj celý región sú hladní po úspechu. Práve táto ambícia sa zhoduje s mojimi cieľmi. Chcem byť súčasťou ďalšieho rastu DAC-u a pomôcť klubu dosahovať úspechy. Základy na to sú podľa mňa veľmi silné. Chceme hrať atraktívny futbal a v každej situácii ukázať, že sme pripravení bojovať o víťazstvo,“ skonštatoval Klauss podľa oficiálneho webu DAC.
Výkonný riaditeľ dunajskostredského klubu Jan Van Daele prezradil, že v DAC absolvovali dôkladný a náročný výberový proces. "Robert nás presvedčil jasnou futbalovou filozofiou, skúsenosťami z prostredia s vysokými nárokmi na výkonnosť a schopnosťou rozvíjať mužstvo aj jednotlivých hráčov. Sme presvedčení, že jeho ambície sa zhodujú s ambíciami DAC-u. Chceme sa naďalej posúvať vpred, bojovať o najvyššie priečky a upevňovať naše postavenie na európskej scéne. Robert je správnou osobou na to, aby nás viedol v ďalšej kapitole našej cesty,“ poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - V Dunajskej Strede už majú náhradu za trénera Fodreka, nahradil ho niekdajší kouč Rapidu Viedeň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda už našiel náhradu za odvolaného trénera Branislava Fodreka. Jeho nástupcom sa stal 41-ročný Nemec Robert Klauss, ktorý zatiaľ naposledy viedol rakúsky Rapid Viedeň. Na Slovensku podpísal kontrakt na dve sezóny.
Klauss začal trénerskú kariéru už ako 21-ročný. Až do roku 2018 pracoval s mládežou, potom však dostal šancu ako asistent trénera v klube RB Lipsko pod Ralfom Rangnickom aj Julianom Nagelsmannom. Dva roky potom pracoval ako hlavný kouč v Norimbergu a napokon aj v spomenutom Rapide Viedeň.
"Pri rozhovoroch s ľuďmi v klube bolo cítiť ich túžbu víťaziť. Práve preto som chcel byť súčasťou tohto projektu. Našiel som tu kvalitnú infraštruktúru, profesionálne zázemie a ľudí, ktorí pracujú s jasnou víziou. Od prvého momentu som cítil ambíciu a to, že fanúšikovia, mesto aj celý región sú hladní po úspechu. Práve táto ambícia sa zhoduje s mojimi cieľmi. Chcem byť súčasťou ďalšieho rastu DAC-u a pomôcť klubu dosahovať úspechy. Základy na to sú podľa mňa veľmi silné. Chceme hrať atraktívny futbal a v každej situácii ukázať, že sme pripravení bojovať o víťazstvo,“ skonštatoval Klauss podľa oficiálneho webu DAC.
Výkonný riaditeľ dunajskostredského klubu Jan Van Daele prezradil, že v DAC absolvovali dôkladný a náročný výberový proces. "Robert nás presvedčil jasnou futbalovou filozofiou, skúsenosťami z prostredia s vysokými nárokmi na výkonnosť a schopnosťou rozvíjať mužstvo aj jednotlivých hráčov. Sme presvedčení, že jeho ambície sa zhodujú s ambíciami DAC-u. Chceme sa naďalej posúvať vpred, bojovať o najvyššie priečky a upevňovať naše postavenie na európskej scéne. Robert je správnou osobou na to, aby nás viedol v ďalšej kapitole našej cesty,“ poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - V Dunajskej Strede už majú náhradu za trénera Fodreka, nahradil ho niekdajší kouč Rapidu Viedeň – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Niké liga
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