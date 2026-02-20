|
Piatok 20.2.2026
|
20. februára 2026
Vo Švédsku slávnostne predstavili vozidlo pre slovenskú armádu, program postupuje podľa plánu – FOTO
Vo Švédsku slávnostne predstavili vozidlo CV9035 MkIV pre slovenskú armádu. Bojové vozidlo pechoty pre Ozbrojené sily (OS) SR predstavili priamo v závode
20.2.2026 (SITA.sk) - Vo Švédsku slávnostne predstavili vozidlo CV9035 MkIV pre slovenskú armádu. Bojové vozidlo pechoty pre Ozbrojené sily (OS) SR predstavili priamo v závode BAE Systems Hägglunds. Na slávnostnom predstavení sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorého privítal švédsky minister obrany Pål Jonson. Ako spoločnosť pripomenula, prvé zo 152 vozidiel zišlo z výrobnej linky v druhej polovici roka 2025 a v súčasnosti prechádza komplexným testovaním.
Uvedenie vozidla predstavuje významný míľnik v slovenskom programe CV90, ktorý vychádza z medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Švédskom. Ide totiž o jeden z najväčších modernizačných projektov OS SR za posledné desaťročia. Súčasne ide o kľúčový krok pri napĺňaní záväzkov SR voči NATO.
„Sme hrdí na to, že slovenský program CV90 postupuje podľa plánu, pričom jeho jadrom je efektívna priemyselná spolupráca,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask. Slovensko sa podľa jeho slov pridalo k rodine národov, ktoré prevádzkujú CV90, a teda bojom overenú platformu slúžiacu viacerým európskym armádam.
Dnes je platforma CV90 zavedená vo výzbroji ôsmich krajín a pre dve ďalšie členské krajiny NATO a EÚ sa vyrábajú. Byť súčasťou klubu používateľov CV90 umožňuje vzájomnú výmenu operačných skúseností, a tiež spoluprácu pri výcviku či podpore prevádzky
Na slávnostnom predstavení prvého slovenského vozidla sa zúčastnili aj slovenskí priemyselní partneri zapojení do výroby a dodávky vozidiel pre OS SR. Kontrakt totiž zahŕňa významnú účasť domáceho priemyslu, keď slovenské spoločnosti tvoria viac ako 40 percent hodnoty zákazky. Do výroby a dodávok je zapojených takmer 30 slovenských firiem, pričom ich počet aj naďalej rastie.
Počas roka 2025 sa pridali spoločnosti ako Hriňovské Strojárne, Konštrukta–Defence, MSM Land Systems, S.M.S., spol. s r.o, STV Machinery a ThyssenKrupp Rothe Erde Slovakia. Spoločnosť BAE Systems priblížila, že takáto spolupráca zvyšuje bezpečnosť, posilňuje domáce odborné kapacity a vytvára dlhodobý základ na zapojenie slovenského priemyslu aj do budúcich programov CV90 nad rámec národných dodávok.
CV9035 MkIV je najnovšou verziou osvedčeného bojového vozidla pechoty. Slovenská verzia je vybavená 35 mm kanónom Bushmaster III, pokročilým systémom riadenia paľby a modernou digitálnou architektúrou, ako aj riešením aktívneho ochranného systému (APS) a integrovanou pokročilou protitankovou riadenou strelou, čím sa zvyšujú schopnosti CV9035 v rôznych oblastiach na bojisku.
„MkIV ponúka vyššiu balistickú a protimínovú ochranu, výkonnejší motor s výkonom až 1 000 konských síl a možnosť integrácie nových senzorov a zbraňových systémov podľa požiadaviek používateľa,“ priblížila spoločnosť. Vozidlo navyše poskytuje zvýšenú úroveň ochrany posádky a lepší prehľad o situácii na bojisku. Je súčasne navrhnuté tak, aby v priebehu času umožňovalo modernizácie.
Zdroj: SITA.sk - Vo Švédsku slávnostne predstavili vozidlo pre slovenskú armádu, program postupuje podľa plánu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
