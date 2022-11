Poznám Pčolinského, povedal Slobodník na súde s bývalým špeciálnym prokurátorom Kováčikom

aktualizované 10. novembra 11:42



10.11.2022 (Webnoviny.sk) -Výsluchom bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka pokračuje na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) hlavné pojednávanie s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý je právoplatne odsúdený na trest osem rokov väzenia.Svedok na poslednom pojednávaní už vypovedal o tom, že Kováčik v roku 2016 dostal úplatok 50-tisíc eur v špeciálne upravenej knihe. Bývalý špeciálny prokurátor tvrdí, že o žiadnom úplatku nevie a Slobodník si ho mal vymyslieť.Kováčik je v tejto korupčnej kauze obžalovaný z prijímania úplatku spolu s Petrom K. prezývaným „Pán X“, ktorý je obžalovaný z podplácania.Prokurátor v úvode pojednávania napadol zákonnosť záznamu, ktorého časť už bola vykonaná ako dôkaz na predchádzajúcom pojednávaní. Ide o prepis nahrávky z 22. októbra 2020, keď sa Slobodník stretol s dvomi kolegami policajtmi.„Nahrávka má zásadný význam z hľadiska hodnotenia vierohodnosti jediného spolupracujúceho svedka v tomto konaní. Táto nahrávka, resp. jej prepis sú dôkazom v prospech obžalovaného v dôsledku čoho by takýto dôkaz mal byť jednoznačne pripustený,“ uviedol obhajca.Sudca Michal Truban uviedol, že doteraz nezistil, že by išlo o nezákonné získanie tohto dôkazu a otázky na svedka obhajobou umožnil. Obhajca sa pýtal na skutočnosti na nahrávke súvisiace s výpoveďou Slobodníka na Úrade špeciálnej prokuratúry na druhý deň, keď ho ešte zastupoval advokát Daniel Lipšic „Je to vytrhnuté z kontextu a nie je to komplex toho, ako prebiehal rozhovor s mojimi advokátmi,“ uviedol svedok s tým, že obhajcovia ho komplexne informovali, že ak by chcel byť spolupracujúcou osobou, tak je jeho povinnosťou uvádzať všetko pravdivo a povedať aj o veciach, na ktorých sa zúčastnil.Slobodník povedal, že pozná Vladimíra Pčolinského . Pýtal sa na to obhajca Kováčika s tým, či ide o neho, keď na nahrávke hovoril o osobe Vlado, čo svedok priznal. „Výpoveď tohto svedka by som nerád predčasne hodnotil, ale ako sme mali možnosť počuť, tento svedok vypovedá konzistentne a iba potvrdzuje dôvodnosť podanej obžaloby," konštatoval prokurátor s tým, že otázky k nahrávke sú už vyčerpané a obhajoba pôjde na ďalšie otázky ku vzťahu k svedkovi. Slobodník je ako svedok predvolaný okrem štvrtka aj na piatok 11. novembra.Podľa obžaloby podnikateľ Peter K., ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil Kováčika sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Najvyšší súd SR (NS SR) uznal 24. mája tohto roku Kováčika za vinného z toho, že prijal úplatok 50-tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry v roku 2017 nepodal sťažnosť proti prepusteniu šéfa zločineckej skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi . Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.Špecializovaný trestný súd pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.