 Z domova

25. augusta 2025

Pozor na podvodné telefonáty. Ktoré čísla nedvíhať?


Policajný zbor upozorňuje občanov na zvýšený výskyt podvodných telefonátov. Často ide o volania z rakúskeho telefónneho čísla s ponukou jednoduchej práce z domu, ako klikanie na reklamy či lajkovanie ...



gettyimages 1492989285 676x451 25.8.2025 (SITA.sk) - Policajný zbor upozorňuje občanov na zvýšený výskyt podvodných telefonátov. Často ide o volania z rakúskeho telefónneho čísla s ponukou jednoduchej práce z domu, ako klikanie na reklamy či lajkovanie príspevkov. Ako informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, podvodníci používajú automatizované hlasy, aby navádzali obeť na ďalšiu komunikáciu a pôsobili dôveryhodne.


Neskôr presviedčajú k registrácii na falošných platformách s prísľubom vysokých výnosov a často žiadajú osobné údaje alebo informácie o bankových kartách.

Pri telefonátoch z neznámych alebo zahraničných čísiel polícia odporúča ľuďom, aby boli obozretní a nikdy neposkytovali osobné údaje ani údaje z bankovej karty cudzím osobám. „Ak dochádza k neautorizovaným odvodom z vášho účtu, okamžite kontaktujte svoju banku a zablokujte kartu. Ihneď to oznámte na najbližšom policajnom útvare alebo čísle 158,“ odporúča polícia.

Policajný zbor dôrazne varuje pred šírením takýchto podvodov a apeluje na občanov, aby si overovali každý telefonát či ponuku, ktorá sa zdá byť príliš výhodná.

Zdroj: SITA.sk - Pozor na podvodné telefonáty. Ktoré čísla nedvíhať? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podvodné telefonáty
