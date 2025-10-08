|
08. októbra 2025
Smer patril medzi najväčších zadávateľov nenávistných reklám na Slovensku, útoky mierili na novinárov aj mimovládky
Na Slovensku sa za uplynulý rok objavilo viac ako 500 sponzorovaných útokov na novinárov a mimovládne organizácie. Väčšinu z nich ...
8.10.2025 (SITA.sk) - Na Slovensku sa za uplynulý rok objavilo viac ako 500 sponzorovaných útokov na novinárov a mimovládne organizácie. Väčšinu z nich platila strana Smer-SD, ktorá si takto kupovala priestor na šírenie nenávistných naratívov.
Informuje o tom Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK), ktoré v rámci medzinárodného projektu Platená nenávisť analyzovalo tisíce platených politických reklám v krajinách Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko).
Medzi najväčších zadávateľov nenávistných reklám na Slovensku patrila strana Smer, ktorá zaplatila za 65 percent všetkých útočných sponzorovaných príspevkov. V menšom, no významnom rozsahu, útočili aj predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok či menší aktéri, napríklad predseda strany Domov Pavol Slota.
Najväčším zdrojom nenávistného obsahu v rámci Vyšehradskej štvorky bolo Slovensko. "Politici minuli desiatky tisíc eur, aby systematicky podrývali dôveru verejnosti voči kritickým hlasom. Dokopy sme v Českej republike, Maďarsku, v Poľsku a na Slovensku na platformách Meta identifikovali 773 nenávistných politických reklám, ktoré používali útočný alebo dehonestujúci jazyk, 523 pochádzalo zo Slovenska," uviedlo ICJK.
Takmer 70 percent všetkých identifikovaných nenávistných reklám pochádzalo práve od slovenských politických aktérov. V Maďarsku bol počet identifikovaných útokov necelých 200, pričom vláda Viktora Orbána na médiá a mimovládky útočí dlhodobo.
V Poľsku a Česku bol počet priamo platených útokov podstatne nižší. Platený politický obsah skúmalo ICJK počas jedného roka, od júla 2024 do júna 2025. Hĺbková analýza ukázala, že v skúmaných dvanástich mesiacoch pochádzalo až 450 identifikovaných útokov od vládneho politika či politickej strany, čo je 86 percent.
Vládna strana Smer na vlastnom profile zverejnila najmenej 117 útočných príspevkov proti novinárom a mimovládnemu sektoru. Aktívni boli aj ďalší jej predstavitelia. Do prvej desiatky sa dostali aj stránky premiéra Roberta Fica, poslanca Mariána Kéryho, ministra Richarda Takáča, Juraja Gedru či Ľuboša Blahu.
Na druhom mieste v počte útočných reklám skončil bývalý smerák, dnes predseda koaličného Hlasu-SD, Matúš Šutaj Eštok. Ten si podľa systému Meta reklamu prevažne hradí sám. Na jeho profile sa na sponzoring príspevkov minulo cez 166-tisíc. V minulosti mu reklamu platila aj strana Smer.
Platené útoky mierili najmä na Denník N, SME a Aktuality. V prípade Denníka N išlo o 79 reklám. Menovite bol medzi najčastejšie spomínanými novinármi Marek Vagovič.
Politici využívali platenú politickú reklamu hlavne na platformách Mety na systematické zastrašovanie novinárov a podkopávanie ich dôveryhodnosti. Terčom politikov sa však stávali aj občianski aktivisti, ochrancovia ľudských práv a mimovládne organizácie, najmä Nadácia Zastavme korupciu a Via Iuris.
Politológ z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského Pavol Hardoš pre ICJK vysvetlil, že vytváranie nepriateľov zapadá do ideologického programu napríklad populistov či autoritárskych politikov. "Majú potrebu vytvoriť nepriateľa, aby vysvetlili, prečo sa v novinách nedočítajú ich priaznivci to, čo chcú. Títo novinári sú prezentovaní ako ideologickí škodcovia,” povedal.
Investigatívne centrum Jána Kuciaka upozorňuje na to, že v týchto dňoch nastáva z pohľadu politických reklám na veľkých platformách zlomový bod - spoločnosti Meta a Google oznámili, že ich v Európskej únii prestanú zobrazovať.
K tomuto rozhodnutiu ich viedla nová legislatíva EÚ, ktorá prísne reguluje cielenie, financovanie a transparentnosť politickej reklamy. Hoci nariadenie nadobudlo platnosť v apríli 2024, jeho kľúčové prvky budú platiť od 10. októbra. Google politické reklamy vypol v druhej polovici septembra.
Zdroj: SITA.sk
