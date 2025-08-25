|
Pondelok 25.8.2025
Meniny má Ľudovít
|
Denník - Správy
25. augusta 2025
Pri zrútení sa vrtuľníka v Británii jeden človek utrpel vážne zranenie
Na ostrove Wight, ktorý leží pri južnom pobreží Anglicka neďaleko prístavného mesta Southampton, sa v pondelok zrútil vrtuľník. Nehoda si vyžiadala vážne zranenie jednej osoby. Informuje o tom portál ...
25.8.2025 (SITA.sk) - Na ostrove Wight, ktorý leží pri južnom pobreží Anglicka neďaleko prístavného mesta Southampton, sa v pondelok zrútil vrtuľník. Nehoda si vyžiadala vážne zranenie jednej osoby. Informuje o tom portál BBC.
Polícia juhoanglického grófstva Hampshire na mieste nehody uzavrela cestu. Letecká záchranná služba pre Hampshire a ostrov Wight uviedla, že ošetrila a letecky prepravila jedného pacienta.
Britský Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd oznámil, že „nasadzuje tím na začatie vyšetrovania“. Havária sa stala v oblasti, ktorá nie je veľmi obývaná, ale nachádza sa blízko cesty, ktorá spája dve mestá.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrútení sa vrtuľníka v Británii jeden človek utrpel vážne zranenie © SITA Všetky práva vyhradené.
