 Pondelok 6.4.2026
 Meniny má Irena
 Z domova

06. apríla 2026

Týždeň dobrovoľníctva prinesie stovky aktivít, organizácie sa môžu registrovať do 10. apríla


Organizácie so záujmom o účasť v kampani Týždeň dobrovoľníctva sa môžu prihlasovať do 10. apríla. Ako uviedla projektová manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho ...



dobrovolnictvo 676x451 6.4.2026 (SITA.sk) - Organizácie so záujmom o účasť v kampani Týždeň dobrovoľníctva sa môžu prihlasovať do 10. apríla. Ako uviedla projektová manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Monika Fedorová, 18. ročník kampane sa uskutoční od 18. do 24. mája a prihlásiť sa môžu organizácie nielen z Bratislavského kraja. „Účasť v kampani nie je len o jednorazovej pomoci. Pre organizácie je to strategický krok pre ďalší rozvoj," priblížila.


Organizácie môžu svoje aktivity prihlásiť na webovej stránke tyzdendobrovolnictva.sk alebo portálu growni.sk/tyzdendobrovolnictva. Následne je možné pridať do systému neobmedzené množstvo dobrovoľníckych príležitostí. Verejnosť sa bude môcť na ne prihlasovať od 20. apríla. Pre organizácie z Bratislavského kraja je k dispozícii BDC, ktoré im poskytne potrebnú podporu pri prihlasovaní či navrhovaní dobrovoľníckych aktivít.

„Zapojením sa do Týždňa dobrovoľníctva môžu organizácie získať nových dobrovoľníkov pre konkrétne aktivity a projekty. Aktívne zapojenie sa do tejto kampane pomáha budovať pevnejší vzťah s komunitou, ukazuje spoločenskú zodpovednosť organizácie a vytvára priestor pre dlhodobú spoluprácu s miestnymi aktérmi,“ vysvetľuje riaditeľka BDC Lucia Uhrinová.

Do Týždňa dobrovoľníctva sa každoročne zapájajú tisíce dobrovoľníkov po celom Slovensku a široké spektrum subjektov — občianske združenia, školy, centrá voľného času, samosprávy, knižnice, múzeá, zariadenia sociálnych služieb i ďalšie organizácie. „Počas siedmich dní sa po celom Slovensku stretávajú ľudia, organizácie, školy a firmy, aby urobili konkrétne dobré skutky pre svoje okolie – spoločne, zmysluplne a dobrovoľne," dodala Uhrinová.


Zdroj: SITA.sk - Týždeň dobrovoľníctva prinesie stovky aktivít, organizácie sa môžu registrovať do 10. apríla © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozostatky nemeckých opevnení z konca 2. svetovej vojny pod Malými Karpatmi priblíži pochod Po kockách
Nulová tolerancia alkoholu platí aj počas sviatkov, polícia apeluje na vodičov aj šibačov – FOTO

