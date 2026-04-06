|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. apríla 2026
Týždeň dobrovoľníctva prinesie stovky aktivít, organizácie sa môžu registrovať do 10. apríla
Organizácie so záujmom o účasť v kampani Týždeň dobrovoľníctva sa môžu prihlasovať do 10. apríla. Ako uviedla projektová manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho ...
Zdieľať
6.4.2026 (SITA.sk) - Organizácie so záujmom o účasť v kampani Týždeň dobrovoľníctva sa môžu prihlasovať do 10. apríla. Ako uviedla projektová manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Monika Fedorová, 18. ročník kampane sa uskutoční od 18. do 24. mája a prihlásiť sa môžu organizácie nielen z Bratislavského kraja. „Účasť v kampani nie je len o jednorazovej pomoci. Pre organizácie je to strategický krok pre ďalší rozvoj," priblížila.
Organizácie môžu svoje aktivity prihlásiť na webovej stránke tyzdendobrovolnictva.sk alebo portálu growni.sk/tyzdendobrovolnictva. Následne je možné pridať do systému neobmedzené množstvo dobrovoľníckych príležitostí. Verejnosť sa bude môcť na ne prihlasovať od 20. apríla. Pre organizácie z Bratislavského kraja je k dispozícii BDC, ktoré im poskytne potrebnú podporu pri prihlasovaní či navrhovaní dobrovoľníckych aktivít.
„Zapojením sa do Týždňa dobrovoľníctva môžu organizácie získať nových dobrovoľníkov pre konkrétne aktivity a projekty. Aktívne zapojenie sa do tejto kampane pomáha budovať pevnejší vzťah s komunitou, ukazuje spoločenskú zodpovednosť organizácie a vytvára priestor pre dlhodobú spoluprácu s miestnymi aktérmi,“ vysvetľuje riaditeľka BDC Lucia Uhrinová.
Do Týždňa dobrovoľníctva sa každoročne zapájajú tisíce dobrovoľníkov po celom Slovensku a široké spektrum subjektov — občianske združenia, školy, centrá voľného času, samosprávy, knižnice, múzeá, zariadenia sociálnych služieb i ďalšie organizácie. „Počas siedmich dní sa po celom Slovensku stretávajú ľudia, organizácie, školy a firmy, aby urobili konkrétne dobré skutky pre svoje okolie – spoločne, zmysluplne a dobrovoľne," dodala Uhrinová.
Zdroj: SITA.sk - Týždeň dobrovoľníctva prinesie stovky aktivít, organizácie sa môžu registrovať do 10. apríla © SITA Všetky práva vyhradené.
