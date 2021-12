Pozrite si s nami, aké hudobné zážitky nás čakajú v novom roku!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) -Hudobnými cenami ovenčený anglický spevákpricestuje na jar 2022 s turnéna východ Slovenska. Koncert odohrá v košickejuž. 17-násobný držiteľ ceny Grammy sa predstaví so skladbami, ktoré napísal počas svojej plodnej kariéry, či už so skupinou The Police, alebo ako sólový umelec. Návštevníkov podujatia zoberie na hudobnú cestu časom vďaka hitom ako Fields of Gold, Shape of My Heart, Roxanne a Demolition Man, ktoré zvýrazňujú nezabudnuteľnosť tejto šou. Návštevníci podujatia sa tiež môžu tešiť na hity Englishman in New York, Every Breath You Take, Message in a Bottle a mnoho ďalších.Skvelou správou pre slovenských fanúšikov jepod taktovkou OneRepublic , ktorý sa sa uskutočnína. Americká pop-rocková skupina OneRepublic sa preslávila vďaka spolupráci s producentom Timbalandom a ich spoločnej skladbe Apologize. V priebehu svojej kariéry potvrdila kapela veľkú popularitu tiež úspechmi hitov Wherever I Go, Love Runs Out, All The Right Moves, Secrets, či Counting Stars. Setlist nadchádzajúceho turné bude vyskladaný práve najúspešnejšími piesňami z repertoáru tohto zoskupenia z Colorada, ako aj novinkami z albumu HUMAN.Na trošku komornejšiu nôtu zahrá koncom mája 2022 jeden z najznámejších huslistov sveta. Koncertysú opisované ako ohňostroj emócií. Počas koncertov nechýba množstvo prekvapení, humoru a medzinárodných sólistov najvyššej kvality. Spolu so 60-členným Orchestrom Johanna Straussa, najväčším vlastným orchestrom na svete, rozozvučí bratislavský zimák melódiami rôznych hudobných žánrov. Nebude chýbať ani zvuk valčíka, vďaka ktorému si holandský umelec vyslúžil prezývku kráľ valčíkov. Slovenské publikum svojím talentom ohromínaDobrú správu prinášame aj pre fanúšikov tvrdej muziky. Nespútaní muzikanti z hudobnej formácie, známi svojimi vystúpeniami v maskách, pricestujú do Bratislavy s európskym túrné We Are Not Your Kind, na korom spolu s fanúšikmi oslávia úspechy posledného, rovnomenného albumu. Premiérové vystúpenie legendárnej formácie sa uskutočnínaVychýrenýuž v septembri 2022, spolu so slovenským publikom, odprevadí hlavnú postavu Klauna k nebeskej bráne. Čo sa deje medzi nebom a zemou, odhalí predstavenie Corteo. Jedinečné predstavenie, ktoré v taliančine znamená posledná rozlúčka, sa uskutoční vnav dňoch. Diváci tohto podujatia sa môžu tešiť na nevídané akrobatické kúsky či už na zemi, či vo vzduchu, alebo prostredníctvom artistického náčinia. Artisti zo slnečného cirkusu publiku predstavia aj ľudské marionety, trampolíny, héliový tanec vo vzduchu, ale aj klasické klaunovské kúsky, ako žonglovanie, či žartíky, a omnoho viac! A to všetko v kombinácii s vynikajúcimi hereckými výkonmi, úchvatným javiskom či originálnou hudobnou produkciou a Live spevom.Záver hudobného roka 2022 bude patriť anglickej formácii, na čele so spevákom. Slovenskému publiku sa populárna hudobná skupina predstaví najnovším albumom Blue Eyed Soul, ale aj legendárnymi hitmi ako Stars, Holding Back the Years, Fairground a Money’s Too Tight To Mention, ktoré mapujú hviezdnu kariéru kapely. Bratislavský koncert sa uskutoční v sobotuOkrem zahraničných interpretov iste zaujme aj nový koncept koncertného klubuSpojenie netradičných priestorov a dobrej muziky sľubuje nevšedný zážitok. Pilotná séria koncertov na unikátnych miestach sa uskutoční v exkluzívnom priestore kostola Klarisiek. Nový koncept koncertov svojím vystúpením odštartujespeváčka a skladateľka. Piatokbude patriť bratislavskej kapelea edíciu hudobných partiesuzavrie aktuálne najúspešnejšia hudobná skupina. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na najznámejšie songy populárnych interpretov, ale aj na netradičné party verzie ich hitov. A keďže sa celý projekt, a to nielen pilotné koncerty, bude niesť v klubovom duchu, po koncertoch budú pokračovať parties sDJ setom.Informačný servis