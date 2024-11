Liberáli kritizujú ministra Tomáša za ignorovanie dlhodobej nezamestnanosti, Ledecký apeluje na individuálne riešenia

19.11.2024 (SITA.sk) - SaS kritizuje ministra Tomáša za ignorovanie dlhodobej nezamestnanosti . Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša za jeho prístup k riešeniu dlhodobej nezamestnanosti.Poslanci zo SaS poukazujú na to, že na tlačovej konferencii prezentoval iba štatistiku najnižšej nezamestnanosti v histórii Slovenska bez kontextu aktuálneho problému. Poslanec za SaS, Vladimír Ledecký , tvrdí, že minister Tomáš nemá riešenie pre dlhodobú nezamestnanosť a pokračuje v neefektívnych opatreniach."Nie je ním pokračovať v rozhadzovaní miliónov eur na aktivačné práce . Neprinášajú žiaden efekt a znie to dobre akurát tak na tlačových konferenciách. Pri aktivačných prácach zároveň nezískavajú ľudia, ktorí sú bez práce viac ako rok, žiadne pracovné návyky a ani žiadne nové pracovné zručnosti. Keď program skončí, tak ostanú naďalej nezamestnaní," povedal Ledecký. Zároveň upozornil na rekordný počet zahraničných pracovníkov na Slovensku, ktorí podľa neho zaujímajú miesta, kde by mohli byť zamestnaní slovenskí občania."Viac než polovica nezamestnaných na Slovensku je bez práce viac ako rok," dodal poslanec SaS. Ledecký tiež poukázal na trikrát zvýšený počet predčasných dôchodkov ako faktor ovplyvňujúci nezamestnanosť a kritizoval vládu za neefektívne hospodárenie. Poslanec na záver vyzval ministra Tomáša, aby sa zameral na individuálne riešenia dlhodobej nezamestnanosti."Musíme sa na nezamestnaných pozrieť individuálne. Plošné programy ako aktivačné práce nepomáhajú, ide o neefektívne vyhadzovanie peňazí," uzavrel.