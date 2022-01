Práca v obchode? Najzamestnávateľom je Tesco

Atraktívne zamestnanecké benefity a zvyšovanie miezd

Tesco je výnimočný zamestnávateľ aj podľa Via Bona Slovakia

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Tesco už druhý rok po sebe potvrdzuje, že ponúka skvelé miesto na prácu. V prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ 2021 sa reťazec umiestnil na víťaznom prvom mieste spomedzi 24 spoločností nominovaných v kategórii Obchod a služby . V nezávislej ankete už po desiatykrát hlasovala verejnosť aj aktuálni či potenciálni kolegovia a kolegyne z Tesca.Tesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 ako prvá spoločnosť na Slovensku Tesco zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie. "Sme nesmierne hrdí, že sme sa stali Najzamestnávateľom za rok 2021 v oblasti obchodu. Veľmi si vážime výhru a ocenenie v tejto prestížnej ankete. Toto ocenenie vnímame ako potvrdenie toho, že naša práca na tom, aby sa každý v Tescu cítil vítaný a rešpektovaný, prináša pozitívne zmeny a oceňuje ich aj široká verejnosť. Ocenenie neberieme ako samozrejmosť, ale záväzok naďalej sa starať o našich kolegov a kolegyne nielen férovou mzdou, širokou škálou benefitov, ale aj budovaním otvorenej a priateľskej kultúry," vysvetľuje Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka Tesca na Slovensku a dodáva: ,,Prácu každého jedného kolegu a kolegyne si v Tescu veľmi vážime. Všetkým patrí veľké ďakujem za ich úsilie. Vďaka nim zákazníci vedia, že sa môžu na Tesco spoľahnúť v každom období." Podľa minuloročného prieskumu až 92 % z kolegov vníma Tesco ako skvelé miesto na prácu.Tesco vlani zatraktívnilo balík zamestnaneckých benefitov a k prvému januáru tohto roka zvýšilo nástupné mzdy kolegov a kolegýň na prevádzkach až o 10 %. Tesco ponúka kolegom atraktívny balík odmien a benefitov, ktorého hodnota sa v roku 2021 vyšplhala až na takmer 5 miliónov eur. Reťazec kolegov pravidelne zásobuje vitamínovými balíčkami, príspevkami na nákup školských pomôcok, vianočnými balíčkami, ovocím na pracovisku, k dispozícii majú celoročné zľavy na nákup v Tescu či ďalšie formy individuálnej podpory.Tesco v roku 2021 ako prvý zamestnávateľ na trhu uverejnilo unikátnu Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie. . Správa prináša súhrn informácií, ako sa reťazcu darí v tejto oblasti, a aj plány do budúcnosti. Reťazec chce byť napríklad čo najviac ústretový k rodine a ešte viac podporovať kolegyne a kolegov po návrate z dlhodobej PN a pokračovať v podpore kolegov a kolegýň so zmenenou pracovnou schopnosťou zo zdravotných dôvodov.V roku 2021 Tesco dosiahlo fantastický úspech aj v prestížnom ocenení Via Bona Slovakia, kde reťazec získal ocenenie hneď v dvoch kategóriách – Zodpovedná veľká firma a Výnimočný zamestnávateľ. Spolu s tým bolo reťazcu udelené aj tretie – Cena verejnosti. Práve ocenenie Výnimočný zamestnávateľ a úspešné umiestnenie v ankete Najzamestnávateľ potvrdzujú, že je Tesco dlhodobo skvelým miestom na prácu.Prečítajte si viac o aktivitách Tesca pre kolegov: Najzamestnávateľ je prestížna anketa, ktorej 10. ročník vyhlásila spoločnosť Profesia prevádzkujúca kariérny web pod rovnakým názvom. Anketa prináša pohľad uchádzačov i zamestnancov na Slovensku na to, ako vnímajú firmy pôsobiace na Slovensku vrátane benefitov či celkového imidžu.V každej spomedzi 10 kategórií súťažia nominované spoločností a o víťazoch rozhoduje široká verejnosť. V kategórii "obchod a služby" boli tento rok nominované nielen obchodné reťazce, ale aj ďalšie retailové firmy zamerané napríklad na predaj nábytku, oblečenia, obuvi, športových potrieb či IT techniky. Dokopy bolo do 10. ročníka ankety nominovaných 215 spoločností, počet platných hlasov dosiahol 86-tisíc.Informačný servis