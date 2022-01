Rusko nechce vojnu, ale nedovolí, aby boli ignorované jeho bezpečnostné záujmy, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov

„Ak to bude závisieť od Ruskej federácie, vojna nebude. Nechceme vojny, ale nedovolíme, aby boli hrubo napádané alebo ignorované naše záujmy,“ povedal Lavrov v čase vysokého napätia medzi Moskvou a Západom pre sústredenie ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou. Kyjev a Západ sa obávajú, že sa Moskva chystá napadnúť svojho západného suseda, zatiaľ čo Rusko taký scenár opakovane popiera.

Minulý mesiac Moskva vyzvala Washington, aby zaručil, že nepripustí ďalšie rozšírenie NATO na východ, ukončí vojenskú spoluprácu s bývalými sovietskymi republikami, stiahne z Európy jadrové zbrane a nerozmiestni tam žiadne útočné zbrane, ktoré by ho mohli ohroziť. V stredu Moskva dostala na svoje bezpečnostné návrhy od Washingtonu a NATO odpovede.

„Americká reakcia je takmer vzorom diplomatickej slušnosti. Od NATO je odpoveď taká ideologizovaná, toľko dýcha výnimočnosťou Severoatlantickej aliancie, jej zvláštnym poslaním, jej mimoriadnym predurčením, že som sa trochu hanbil za tých, ktorí tieto texty písali,“ povedal Lavrov.

Už vo štvrtok ruský minister vyhlásil, že odpovedi USA na bezpečnostné návrhy Ruska chýba kladná reakcia na kľúčovú požiadavku neprípustnosti rozširovania NATO na východ, ale dáva priestor na začatie vážneho dialógu o tom, čo označil ako druhoradé otázky.

V piatok vyhlásil, že v reakcii Západu v týchto podružných otázkach vníma „zárodky racionality“, podotkla agentúra TASS, podľa ktorej narážal na obmedzenie rozmiestnenia rakiet stredného a kratšieho doletu. Zmluva o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) formálne zanikla v roku 2019 po tom, čo od nej odstúpili USA aj Rusko. Obe veľmoci sa predtým vzájomne obviňovali z jej porušovania.

Lavrov dnes ako ďalšie body možného vyjednávania spomenul aj opatrenia s cieľom deeskalácie napätia a budovania dôvery, posunutia vojenských cvičení ďalej od hraníc oddeľujúcich NATO a Rusko či pravidlá predchádzania nehodám medzi vojnovými loďami a lietadlami. Ruský diplomat vyhlásil, že Moskva navrhla prerokovanie týchto otázok už pred rokmi, ale Washington a jeho spojenci sa tým až doteraz nezaoberali.

Minister zdôraznil, že Rusko má predovšetkým záujem na nerozširovaní NATO smerom na východ a nerozmiestňovaní aliančných zbraní v blízkosti ruských hraníc. Washington však podľa stredajšieho vyhlásenia šéfa americkej diplomacie Antonyho Blinkena dal jasne najavo, že nemieni rokovať o požiadavke, aby sa jednotky NATO a zbrane stiahli z východu Európy a aby sa Západ zaručil, že sa Ukrajina nepripojí k NATO. Vyjadril však ochotu debatovať o ďalších bodoch, ako je kontrola zbrojenia či opatrenia na budovanie dôvery.

Spojené štáty v piatok Lavrov podľa agentúry Reuters obvinil, že využívajú vládu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na vyvolávanie napätia vo vzťahoch s Moskvou. Vyhlásil, že Rusko by možno malo zvážiť preventívne opatrenia na ochranu svojich diplomatov na Ukrajine.

Reagoval tak na fakt, že USA a niektoré ďalšie západné krajiny nedávno dočasne stiahli rodiny svojich diplomatov z Kyjeva. „Znamená to, že vedia niečo, čo ostatní nevedia? Možno by sme aj my mali v očakávaní nejakých provokácií z ich strany prijať preventívne opatrenia, pokiaľ ide o našich diplomatov,“ poznamenal Lavrov.