Šéfovia justičných inštitúcií žiadajú Hegera o stretnutie, dôvodom je sporná reforma súdnej mapy

Rokovanie za okrúhlym stolom

Nedostatok sudcov

Rekodifikácia trestných kódexov

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - Reforma súdnej mapy by mala byť pripravená riadne a realizovateľná postupnými krokmi. Mala by tiež zohľadňovať aj dopad na sústavu prokuratúr, aby nedošlo k ohrozeniu funkčnosti celého systému a k neprimeranému nárastu dĺžky súdnych konaní. Zhodli sa na tom najvyšší predstavitelia justičných inštitúcií.Na pôde Slovenskej advokátskej komory (SAK) sa konal v poradí už druhý okrúhly stôl, na ktorom sa zúčastnili najvyšší predstavitelia Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR), Generálnej prokuratúry SR a SAK. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SAK Alexandra Donevová.Účastníci uvítali zriadenie NSS SR s tým, že sa očakáva dobudovanie sústavy prvostupňových správnych súdov. K návrhu reformy súdnej mapy, ktorá bola predložená do Národnej rady SR, konštatovali, že množstvo ich návrhov predložených v medzirezortnom pripomienkovom konaní k prvému návrhu súdnej mapy nebolo vypočutých a neprešli riadnym rozporovým konaním.Šéfovia justičných inštitúcií si uvedomujú, že súdnictvo reformu potrebuje, čo do zníženia počtu súdov ako aj vyššej špecializácie sudcov vrátane dobudovania systému správneho súdnictva.Predstavitelia v tejto súvislosti zaslali predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) list so žiadosťou o spoločné stretnutie k návrhu súdnej mapy aj za účasti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS).Účastníci zároveň dôrazne žiadajú kompetentných, aby sa v rámci reformy popri návrhu súdnej mapy čo najskôr pristúpilo k zásadnému personálnemu a technickému posilneniu súdov a prokuratúry.Druhou témou rozhovorov bola novelizácia trestných kódexov. „Navrhovaná novela je svojím rozsahom vnímaná už takmer ako rekodifikácia, ktorá však bola znovu pripravovaná na ministerstve bez komunikácie s ďalšími zložkami justície,“ uviedla Donevová.Pri okrúhlom stole sa predstavitelia justície zhodli, že návrh obsahuje aj viacero vítaných zmien trestnej politiky, ale každý zo zúčastnených subjektov podal voči nemu množstvo zásadných pripomienok.Dohodli sa na potrebe vytvorenia spoločnej odbornej platformy, ktorej účelom bude formulovať spoločnú odbornú pozíciu, ktorá by prispela ku kvalitnej rekodifikácii trestných kódexov.