Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. novembra 2025

Práce na Krásnej Hôrke pokračujú, najnovšie odštartovali na Hornom hrade – FOTO


Tagy: Hrad Krásna Hôrka

Na hrade Krásna Hôrka pokračujú práce. Ako informovali zo Slovenského národného múzea (SNM), v pondelok odštartovali ...



Zdieľať
10.11.2025 (SITA.sk) - Na hrade Krásna Hôrka pokračujú práce. Ako informovali zo Slovenského národného múzea (SNM), v pondelok odštartovali prípravné práce na Hornom hrade a v jeho okolí, trvať by mali päť mesiacov.


Spoločnosť, ktorá bude práce vykonávať, si prevzala stavenisko a začala s prípravnými prácami, počas piatich mesiacov bude vynášať sutinu, aby sa následne mohlo pokračovať rekonštrukciou Horného hradu.

Požiarom bol zasiahnutý najmä Horný hrad


"Horný hrad a jeho okolie je potrebné vyčistiť od sutiny, ktorá tam zostala po požiari v roku 2012, ako aj po prácach v rokoch 2021-2023," uviedla generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová.

Múzeum pripomenulo, že pri požiari hradu v roku 2012 bol najväčšmi zasiahnutý práve Horný hrad, no dosiaľ sa na ňom nevykonali žiadne rekonštrukčné práce. Čistiace práce by mali byť ukončené začiatkom budúcoročného apríla. "Obnovu Krásnej Hôrky robíme tak, ako sa to malo robiť od začiatku - zhora nadol, a nie opačne," zdôraznila Predajňová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Akútny problém


SNM tiež poukázalo na akútny problém v podobe desať rokov neskolaudovaných striech na Dolnom a Strednom hrade pre narušenú statiku krovov. Poniektoré z nich sú už v havarijnom stave. "Riešenie je v rukách expertov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí už absolvovali obhliadku a pripravujú sanačný plán," uvádza SNM.

O postupe pri obnove Krásnej Hôrky by mala byť verejnosť informovaná priebežne tak, ako to na tlačovej besede v septembri tohto roka avizovala generálna riaditeľka SNM Andrea Predajňová.


Zdroj: SITA.sk - Práce na Krásnej Hôrke pokračujú, najnovšie odštartovali na Hornom hrade – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hrad Krásna Hôrka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry
<< predchádzajúci článok
Ukrajinská armáda vďaka českej zbierke získa dve rakety s doletom nad 3-tisíc kilometrov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 