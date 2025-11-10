Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

10. novembra 2025

Vianočný anjel už zdobí veľký kruhový objazd v Poprade, jeho prílet sledovali vyše dve stovky ľudí – VIDEO, FOTO


Veľký kruhový objazd v centre Popradu už zdobí trinásťmetrový anjel. Vrtuľník ho tam v pondelok dopoludnia previezol a spustil do centra križovatky za veľkého počtu divákov, ...



10.11.2025 (SITA.sk) - Veľký kruhový objazd v centre Popradu už zdobí trinásťmetrový anjel. Vrtuľník ho tam v pondelok dopoludnia previezol a spustil do centra križovatky za veľkého počtu divákov, skrášľuje ju už sedemnásty rok.


Ide o dominantu v rámci vianočnej výzdoby, ktorá patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Na svoje vysvietenie si však ešte počká, tú tradične spúšťajú v meste až s príchodom Mikuláša, tentokrát to bude v piatok 5. decembra.


Prílet anjela sleduje veľký počet ľudí


Vianočný anjel váži 850 kilogramov, jeho povrch pokrýva viac ako 42-tisíc LED svietidiel. Anjel je odetý v červenom kabáte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. Pod ním sa nachádzajú svetelné stromčeky.

Jeho prílet do Popradu každoročne sleduje veľký počet ľudí priamo na mieste, ide nielen o náhodných divákov, viacerí sem prichádzajú za týmto účelom zámerne už niekoľko rokov. Dnes sa tam zišli viac ako dve stovky. Počas inštalácie bol kruhový objazd z bezpečnostných dôvodov uzavretý.



Pestrá výzdoba


Hoci do vysvietenia vianočnej výzdoby ostáva ešte necelý mesiac, veľký počet jej prvkov sa dal v meste registrovať aj počas októbra. Popradská vianočná výzdoba je každý rok veľmi pestrá, tvoria ju desiatky prvkov a tradične býva obohatená aj o novinky.

Vyzdobené sú okrem námestia aj mestské časti a všetky kruhové objazdy. Okrem veľkého anjela je súčasťou výzdoby aj ďalší, menší. Sedemmetrový, pomenovaný Aurora, sa nachádza na kruhovom objazde pri nemocnici, má byť symbolom ochrany pacientov a zamestnancov nemocnice.


Zdroj: SITA.sk - Vianočný anjel už zdobí veľký kruhový objazd v Poprade, jeho prílet sledovali vyše dve stovky ľudí – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

