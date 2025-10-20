|
Pondelok 20.10.2025
Meniny má Vendelín
Denník - Správy
20. októbra 2025
Pracoviská krízových riadení na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut, vyšli na milión eur – VIDEO
Zamestnanci oddelení krízového riadenia na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut Dacia Duster. Ako v pondelok uviedol minister vnútra
20.10.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci oddelení krízového riadenia na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut Dacia Duster. Ako v pondelok uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), cena jedného auta predstavuje 24-tisíc eur, pričom celková hodnota zákazky je v tomto prípade jeden milión eur.
„Aby vedeli prísť pozrieť akúkoľvek krízovú udalosť, ktorá sa udeje," povedal minister. Doplnil, že nákup vozidiel je financovaný z európskych zdrojov. Rezort vnútra sa následne podľa svojho šéfa plánuje v oblasti krízového riadenia zamerať na audit krytov civilnej ochrany.
Ministerstvo vnútra SR už v lete tohto roku avizovalo zámer optimálne nastaviť krízové riadenie štátu, a to v spolupráci s relevantnými partnermi. Koncepčnú reformu krízového riadenia a civilnej ochrany v Slovenskej republike na obdobie 2025 až 2030 už schválila aj vláda.
Rezort má konkrétne ambíciu spojiť manažérske zmeny v riadení so stabilným systémom financovania. Zároveň chce užšiu spoluprácu so záchrannými zložkami susedných štátov.
„Hlavnými reformnými krokmi, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ľudí a samosprávu, sú najmä orientácia na zlepšenie informácií o rizikách a vzdelávacie aktivity, zvyšovanie znalostného povedomia o spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí a príprava samospráv v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany," uviedlo ministerstvo.
Doplnilo, že posilniť sa má aj efektívna expertná úroveň krízového riadenia. V kombinácii s preventívnymi opatreniami by sa to malo prejaviť v zlepšení prípravy aj zefektívnení reakčných činností. Cieľom je dosiahnuť zníženie dopadov mimoriadnych udalostí, ale aj efektívne riadenie v prípade rôznych kríz.
Zdroj: SITA.sk - Pracoviská krízových riadení na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut, vyšli na milión eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlavné reformné kroky
