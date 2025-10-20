Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

20. októbra 2025

Pracoviská krízových riadení na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut, vyšli na milión eur – VIDEO


Zamestnanci oddelení krízového riadenia na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut Dacia Duster. Ako v pondelok uviedol minister vnútra



snimka obrazovky 2025 10 20 113709 676x411 20.10.2025 (SITA.sk) - Zamestnanci oddelení krízového riadenia na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut Dacia Duster. Ako v pondelok uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), cena jedného auta predstavuje 24-tisíc eur, pričom celková hodnota zákazky je v tomto prípade jeden milión eur.


Aby vedeli prísť pozrieť akúkoľvek krízovú udalosť, ktorá sa udeje," povedal minister. Doplnil, že nákup vozidiel je financovaný z európskych zdrojov. Rezort vnútra sa následne podľa svojho šéfa plánuje v oblasti krízového riadenia zamerať na audit krytov civilnej ochrany.

Nastavenie krízového riadenia štátu


Ministerstvo vnútra SR už v lete tohto roku avizovalo zámer optimálne nastaviť krízové riadenie štátu, a to v spolupráci s relevantnými partnermi. Koncepčnú reformu krízového riadenia a civilnej ochrany v Slovenskej republike na obdobie 2025 až 2030 už schválila aj vláda.

Rezort má konkrétne ambíciu spojiť manažérske zmeny v riadení so stabilným systémom financovania. Zároveň chce užšiu spoluprácu so záchrannými zložkami susedných štátov.

Hlavné reformné kroky


Hlavnými reformnými krokmi, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ľudí a samosprávu, sú najmä orientácia na zlepšenie informácií o rizikách a vzdelávacie aktivity, zvyšovanie znalostného povedomia o spôsoboch riešenia mimoriadnych udalostí a príprava samospráv v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany," uviedlo ministerstvo.

Doplnilo, že posilniť sa má aj efektívna expertná úroveň krízového riadenia. V kombinácii s preventívnymi opatreniami by sa to malo prejaviť v zlepšení prípravy aj zefektívnení reakčných činností. Cieľom je dosiahnuť zníženie dopadov mimoriadnych udalostí, ale aj efektívne riadenie v prípade rôznych kríz.


Zdroj: SITA.sk - Pracoviská krízových riadení na okresných úradoch majú k dispozícii 40 nových áut, vyšli na milión eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

