 Tlačové správy

Zabuchnuté dvere, pokazená umývačka či defekt na bicykli? Ak máte poistenie, servis nemusíte platiť z vlastného vrecka


Dieťa, ktoré spalo vnútri bytu, tak ostalo samo. Šťastím bolo, že mala vo vrecku mobil. Zatelefonovala do svojej poisťovne, ktorá jej cez



5877810 676x451 20.10.2025 (SITA.sk) - Dieťa, ktoré spalo vnútri bytu, tak ostalo samo. Šťastím bolo, že mala vo vrecku mobil. Zatelefonovala do svojej poisťovne, ktorá jej cez asistenčné služby ihneď poslala zámočníka a kým sa syn zobudil, bola už pri ňom. Málokto vie, že túto službu netreba platiť z vlastných peňazí. "Naša klientka nám poslala faktúru od zámočníka a keďže mala poistenie domácnosti, úhradu sme jej preplatili," dáva návod na to, ako ušetriť, hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Ako ďalej hovorí, v podstate nikto si v čase, kedy dôjde k poistnej udalosti, nepamätá číslo poistnej zmluvy alebo telefónny kontakt na asistenčnú službu. "Všetkým našim klientom odporúčame, aby si toto číslo uložili do mobilu. Keď sa niečo stane, hneď majú k dispozícii "priateľa na telefóne", dodáva.


Zaujímavá je aj skúsenosť klientky, ktorá počas povodní nahlásila vytopený byt. Najskôr to vyzeralo, že pani býva na prízemí a počas nedávnych záplav jej do bytu našla voda. V skutočnosti to bolo presne naopak – klientka Unionu bývala na ostatnom, štvrtom poschodí, a voda jej natiekla do bytu cez strechu. "Chvíľu trvalo, kým sa nedorozumenie vysvetlilo. Nakoniec sme teda organizovali "výškové práce", aby sme zachránili vytopený byt," hovorí Petr David z Eurocross Assistance.

V akých situáciách môžete asistenčné služby využiť?


Zoznam je bohatý a obrátiť sa na asistenciu so žiadosťou o pomoc, môžete so širokým spektrom problémov. V rámci poistenia UniDom plus majú klienti od UNION zadarmo asistenčné služby v prípadoch:

Technická havária (limit 200 Eur):



  • Zabezpečíme a uhradíme výjazd + opravy na odstránenie príčiny havárie / škôd alebo uvedenie predmetu poistenia do pôvodného stavu: inštalatér, elektrikár, plynár, pokrývač, sklenár, čistenie zaneseného potrubia a kúrenár.


Zablokovanie zámkov, zabuchnutie dverí (limit 200 Eur):



  • Ak nie je možné otvoriť vchodové dvere od poisteného domu/bytu kvôli strate, zabuchnutiu, zlomeniu kľúča alebo poškodeniu zámku, vtedy zabezpečíme a uhradíme výjazd zámočníka a následné práce na otvorenie dverí a zaistenie ich funkčnosti, vrátane prípadnej výmeny zámku.


Dezinsekcia a deratizácia (limit 200 Eur):



  • Ak je na mieste poistenia potrebné vykonať akútnu dezinsekciu alebo deratizáciu z hygienických a bezpečnostných dôvodov, vtedy zabezpečíme a uhradíme výjazd deratizéra alebo dezinsektora na miesto poistenia a taktiež práce potrebné na dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu.


Stráženie miesta poistenia (limit 200 Eur):



  • Ak je po poistnej udalosti potrebné zabezpečiť miesto poistenia strážnou službou, vtedy zabezpečíme a uhradíme náklady na strážnu službu, ktorá bude miesto poistenia strážiť.


Rozšírený záručný servis domácich spotrebičov (limit 200 Eur):



  • vek spotrebičov až 7 rokov!!!

  • uhradíme náklady na opravu poruchy alebo cenu (ak sa spotrebič nedá opraviť alebo je úplne zničený) uvedených elektronických domácich spotrebičov a predmetov spotrebnej elektroniky v rovnakej alebo porovnateľnej kvalite:

    • chladnička, mraznička, kombinovaná chladnička s mrazničkou, elektrický alebo indukčný sporák, digestor, práčka, sušička, kombinovaná práčka so sušičkou, umývačka riadu, vstavaná elektrická / teplovzdušná rúra, vstavaná mikrovlnná rúra, centrálny vysávač, televízor, satelitný prijímač vrátane satelitnej antény, prenosný elektrický ohrievač



  • musia byť splnené podmienky uvedené v ODAS


Cykloasistencia (limit 200 Eur, SR + 25km od hraníc)



  • v rámci poistenia asistenčných služieb má poistený nárok na cykloasistenciu pre bicykle vo vlastníctve poisteného a členov spoločnej domácnosti (maximálne pre dve dospelé osoby a 4 deti do 18 rokov).


Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Zabuchnuté dvere, pokazená umývačka či defekt na bicykli? Ak máte poistenie, servis nemusíte platiť z vlastného vrecka © SITA Všetky práva vyhradené.

