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24. septembra 2026
Spor o označenie Made in Europe rozdelil štáty, Francúzsko žiada tvrdšie pravidlá
Paríž chce prísnejšie podmienky pre verejnú podporu, Berlín by do systému zapojil aj dôveryhodných partnerov mimo EÚ. Európska únia (EÚ) sa dostala do ostrého ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Paríž chce prísnejšie podmienky pre verejnú podporu, Berlín by do systému zapojil aj dôveryhodných partnerov mimo EÚ.
Európska únia (EÚ) sa dostala do ostrého sporu o to, čo presne má znamenať označenie „Made in Europe“ pri strategických výrobkoch podporovaných verejnými peniazmi.
Francúzsko presadzuje prísnu definíciu zvýhodňujúcu výrobu v Európe, zatiaľ čo Nemecko, Belgicko a ďalšie krajiny chcú ponechať priestor aj dôveryhodným obchodným partnerom.
Európska komisia (EK) navrhla v marci pravidlá, ktoré majú podporiť európsku výrobu v strategických sektoroch vrátane áut a čistých technológií.
„Verejné peniaze Európanov by mali podporovať európskych pracovníkov a európske fabriky,“ vyhlásil francúzsky minister priemyslu Sébastien Martin pred rokovaním ministrov v Bruseli.
EK však presadzuje širší prístup, ktorý by mohol zahŕňať aj niektoré krajiny spojené s EÚ dohodami o voľnom obchode, colnými úniami alebo verejnom obstarávaní.
Cieľom je chrániť európsky priemysel bez narušenia existujúcich dodávateľských reťazcov.
Nemecko preto hovorí skôr o koncepcii „Made with Europe“. Ministerka hospodárstva Katherina Reicheová chce, aby sa viac vyrábalo v Európe, ale s využitím spoľahlivých partnerov, napríklad Nórska, Švajčiarska či Kanady.
„Nechceme uzavretý zoznam, ale otvorený zoznam zahŕňajúci všetky krajiny, ktoré dodržiavajú pravidlá,“ povedal belgický minister David Clarinval. Ako príklady spomenul Britániu, Švajčiarsko, Kanadu a Južnú Kóreu.
Možným kompromisom je rozdielna definícia pre jednotlivé sektory alebo dokonca výrobky.
Francúzsko pripúšťa, že napríklad automobilový priemysel má vysoko integrovaný európsky dodávateľský reťazec, zatiaľ čo inde môže byť situácia odlišná.
Poľský minister Michal Baranowski podporuje „vyvážený prístup“, zároveň však varoval, aby nové pravidlá „nevytvorili byrokratickú nočnú moru pre naše firmy“.
O návrhu sa ešte musia dohodnúť členské štáty a Európsky parlament (EP). Írske predsedníctvo chce spoločnú pozíciu členských krajín dosiahnuť v najbližších týždňoch.
Zdroj: SITA.sk - Spor o označenie Made in Europe rozdelil štáty, Francúzsko žiada tvrdšie pravidlá © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) sa dostala do ostrého sporu o to, čo presne má znamenať označenie „Made in Europe“ pri strategických výrobkoch podporovaných verejnými peniazmi.
Francúzsko presadzuje prísnu definíciu zvýhodňujúcu výrobu v Európe, zatiaľ čo Nemecko, Belgicko a ďalšie krajiny chcú ponechať priestor aj dôveryhodným obchodným partnerom.
Autá a čisté technológie
Európska komisia (EK) navrhla v marci pravidlá, ktoré majú podporiť európsku výrobu v strategických sektoroch vrátane áut a čistých technológií.
„Verejné peniaze Európanov by mali podporovať európskych pracovníkov a európske fabriky,“ vyhlásil francúzsky minister priemyslu Sébastien Martin pred rokovaním ministrov v Bruseli.
EK však presadzuje širší prístup, ktorý by mohol zahŕňať aj niektoré krajiny spojené s EÚ dohodami o voľnom obchode, colnými úniami alebo verejnom obstarávaní.
Cieľom je chrániť európsky priemysel bez narušenia existujúcich dodávateľských reťazcov.
Made with Europe
Nemecko preto hovorí skôr o koncepcii „Made with Europe“. Ministerka hospodárstva Katherina Reicheová chce, aby sa viac vyrábalo v Európe, ale s využitím spoľahlivých partnerov, napríklad Nórska, Švajčiarska či Kanady.
„Nechceme uzavretý zoznam, ale otvorený zoznam zahŕňajúci všetky krajiny, ktoré dodržiavajú pravidlá,“ povedal belgický minister David Clarinval. Ako príklady spomenul Britániu, Švajčiarsko, Kanadu a Južnú Kóreu.
Možným kompromisom je rozdielna definícia pre jednotlivé sektory alebo dokonca výrobky.
Rozhodnú členské štáty
Francúzsko pripúšťa, že napríklad automobilový priemysel má vysoko integrovaný európsky dodávateľský reťazec, zatiaľ čo inde môže byť situácia odlišná.
Poľský minister Michal Baranowski podporuje „vyvážený prístup“, zároveň však varoval, aby nové pravidlá „nevytvorili byrokratickú nočnú moru pre naše firmy“.
O návrhu sa ešte musia dohodnúť členské štáty a Európsky parlament (EP). Írske predsedníctvo chce spoločnú pozíciu členských krajín dosiahnuť v najbližších týždňoch.
Zdroj: SITA.sk - Spor o označenie Made in Europe rozdelil štáty, Francúzsko žiada tvrdšie pravidlá © SITA Všetky práva vyhradené.
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