Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vojtech
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

23. apríla 2026

Pracovných ponúk je čoraz menej, aktivita uchádzačov však láme rekordy


Zdieľať
23.4.2026 (SITA.sk) - Množstvo reakcií na pracovné ponuky za tento rok sa blíži k dvom miliónom. Kým vlani začiatkom roka prišlo na jeden inzerát v priemere 29 reakcií, aktuálne na jednu ponuku reaguje priemerne 40 uchádzačov.


Slovenský pracovný trh prechádza ochladením, nájsť si novú prácu je ťažšie ako v nedávnom období. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia medziročne klesol o 15 %. Kým však zamestnávatelia zverejňujú menej inzerátov, aktivita uchádzačov dosahuje rekordy. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá prevádzkuje pracovný portál.

Úroveň porovnateľná s covidovým rokom


Kým zamestnávatelia na Profesii vlani za prvý štvrťrok zverejnili viac ako 67-tisíc pracovných inzerátov, tento rok to bolo necelých 57-tisíc, čo je pokles o 15 %. „Počet pracovných ponúk na Slovensku klesá od roku 2024 a situácia na trhu práce je veľmi neistá. V roku 2026 sa trh dostal na úroveň porovnateľnú s covidovým rokom 2021. Kým vtedy išlo o dočasný šok, dnes ide skôr o hlbšie, štrukturálne problémy. Preto sa dá očakávať, že zotavenie trhu bude pomalšie,“ priblížil analytik pracovného trhu spoločnosti Alma Career Slovakia Martin Szabo.

V medziročnom porovnaní najviac kleslo množstvo ponúk v oblasti vodohospodárstva a životného prostredia či pomocných prác. Podľa pracovného portálu ide o úbytok o viac ako štvrtinu. Počet ponúk klesol aj v elektrotechnike a energetike, textilnom priemysle či telekomunikáciách. Sú však aj stabilné odvetvia. V prvom štvrťroku medziročne stúplo množstvo ponúk z vrcholového manažmentu, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Iba mierny pokles Profesia evidovala v prípade IT, poisťovníctva a manažmentu.

Nerovnováhu na pracovnom trhu podľa pracovného portálu potvrdzuje aj aktivita uchádzačov, ktorá je väčšia ako kedykoľvek predtým. Množstvo reakcií na pracovné ponuky za tento rok sa blíži k dvom miliónom. Kým vlani začiatkom roka prišlo na jeden inzerát v priemere 29 reakcií, aktuálne na jednu ponuku reaguje priemerne 40 uchádzačov. Konkurencia vo výberovom procese je tak podľa pracovného portálu veľká.

Pretrváva nedostatok špecialistov


Podľa analytika na Slovensku pretrváva nedostatok špecialistov. Šancou pre firmy by podľa neho mohlo byť poskytnutie reálnej stability. „Neistota na pracovnom trhu je pre zamestnávateľov aj veľkou príležitosťou. Ak budú schopní ponúknuť svojim súčasným aj budúcim zamestnancom väčšiu stabilitu, vráti sa im to v podobe ich vyššej lojality a spokojnosti. V prieskumoch vidíme, že tieto často vedú aj k vyššej produktivite a vyššiemu zapojeniu, na čom môžu zamestnávatelia veľa získať,“ uviedol Szabo.

Pracovný portál v stredu odštartoval dvojdňový festival pracovných príležitostí Profesia days v Bratislave. Podujatie sa koná 22. a 23. apríla v Starej tržnici. Návštevníkom sa tu predstaví vyše 60 vystavovateľov, pripravené sú prednášky, diskusie či workshopy. Kľúčovými témami podujatia sú neistota na pracovnom trhu, umelá inteligencia v praxi či kariérny rozvoj.


Zdroj: SITA.sk - Pracovných ponúk je čoraz menej, aktivita uchádzačov však láme rekordy © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 