Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
Pracovných ponúk je čoraz menej, aktivita uchádzačov však láme rekordy
Množstvo reakcií na pracovné ponuky za tento rok sa blíži k dvom miliónom. Kým vlani začiatkom roka prišlo na jeden inzerát v priemere 29 reakcií, aktuálne na jednu ponuku reaguje priemerne 40 ...
23.4.2026 (SITA.sk) - Množstvo reakcií na pracovné ponuky za tento rok sa blíži k dvom miliónom. Kým vlani začiatkom roka prišlo na jeden inzerát v priemere 29 reakcií, aktuálne na jednu ponuku reaguje priemerne 40 uchádzačov.
Slovenský pracovný trh prechádza ochladením, nájsť si novú prácu je ťažšie ako v nedávnom období. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia medziročne klesol o 15 %. Kým však zamestnávatelia zverejňujú menej inzerátov, aktivita uchádzačov dosahuje rekordy. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá prevádzkuje pracovný portál.
Kým zamestnávatelia na Profesii vlani za prvý štvrťrok zverejnili viac ako 67-tisíc pracovných inzerátov, tento rok to bolo necelých 57-tisíc, čo je pokles o 15 %. „Počet pracovných ponúk na Slovensku klesá od roku 2024 a situácia na trhu práce je veľmi neistá. V roku 2026 sa trh dostal na úroveň porovnateľnú s covidovým rokom 2021. Kým vtedy išlo o dočasný šok, dnes ide skôr o hlbšie, štrukturálne problémy. Preto sa dá očakávať, že zotavenie trhu bude pomalšie,“ priblížil analytik pracovného trhu spoločnosti Alma Career Slovakia Martin Szabo.
V medziročnom porovnaní najviac kleslo množstvo ponúk v oblasti vodohospodárstva a životného prostredia či pomocných prác. Podľa pracovného portálu ide o úbytok o viac ako štvrtinu. Počet ponúk klesol aj v elektrotechnike a energetike, textilnom priemysle či telekomunikáciách. Sú však aj stabilné odvetvia. V prvom štvrťroku medziročne stúplo množstvo ponúk z vrcholového manažmentu, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Iba mierny pokles Profesia evidovala v prípade IT, poisťovníctva a manažmentu.
Nerovnováhu na pracovnom trhu podľa pracovného portálu potvrdzuje aj aktivita uchádzačov, ktorá je väčšia ako kedykoľvek predtým. Množstvo reakcií na pracovné ponuky za tento rok sa blíži k dvom miliónom. Kým vlani začiatkom roka prišlo na jeden inzerát v priemere 29 reakcií, aktuálne na jednu ponuku reaguje priemerne 40 uchádzačov. Konkurencia vo výberovom procese je tak podľa pracovného portálu veľká.
Podľa analytika na Slovensku pretrváva nedostatok špecialistov. Šancou pre firmy by podľa neho mohlo byť poskytnutie reálnej stability. „Neistota na pracovnom trhu je pre zamestnávateľov aj veľkou príležitosťou. Ak budú schopní ponúknuť svojim súčasným aj budúcim zamestnancom väčšiu stabilitu, vráti sa im to v podobe ich vyššej lojality a spokojnosti. V prieskumoch vidíme, že tieto často vedú aj k vyššej produktivite a vyššiemu zapojeniu, na čom môžu zamestnávatelia veľa získať,“ uviedol Szabo.
Pracovný portál v stredu odštartoval dvojdňový festival pracovných príležitostí Profesia days v Bratislave. Podujatie sa koná 22. a 23. apríla v Starej tržnici. Návštevníkom sa tu predstaví vyše 60 vystavovateľov, pripravené sú prednášky, diskusie či workshopy. Kľúčovými témami podujatia sú neistota na pracovnom trhu, umelá inteligencia v praxi či kariérny rozvoj.
Zdroj: SITA.sk - Pracovných ponúk je čoraz menej, aktivita uchádzačov však láme rekordy © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský pracovný trh prechádza ochladením, nájsť si novú prácu je ťažšie ako v nedávnom období. Počet pracovných ponúk na portáli Profesia medziročne klesol o 15 %. Kým však zamestnávatelia zverejňujú menej inzerátov, aktivita uchádzačov dosahuje rekordy. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá prevádzkuje pracovný portál.
Úroveň porovnateľná s covidovým rokom
Kým zamestnávatelia na Profesii vlani za prvý štvrťrok zverejnili viac ako 67-tisíc pracovných inzerátov, tento rok to bolo necelých 57-tisíc, čo je pokles o 15 %. „Počet pracovných ponúk na Slovensku klesá od roku 2024 a situácia na trhu práce je veľmi neistá. V roku 2026 sa trh dostal na úroveň porovnateľnú s covidovým rokom 2021. Kým vtedy išlo o dočasný šok, dnes ide skôr o hlbšie, štrukturálne problémy. Preto sa dá očakávať, že zotavenie trhu bude pomalšie,“ priblížil analytik pracovného trhu spoločnosti Alma Career Slovakia Martin Szabo.
V medziročnom porovnaní najviac kleslo množstvo ponúk v oblasti vodohospodárstva a životného prostredia či pomocných prác. Podľa pracovného portálu ide o úbytok o viac ako štvrtinu. Počet ponúk klesol aj v elektrotechnike a energetike, textilnom priemysle či telekomunikáciách. Sú však aj stabilné odvetvia. V prvom štvrťroku medziročne stúplo množstvo ponúk z vrcholového manažmentu, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Iba mierny pokles Profesia evidovala v prípade IT, poisťovníctva a manažmentu.
Nerovnováhu na pracovnom trhu podľa pracovného portálu potvrdzuje aj aktivita uchádzačov, ktorá je väčšia ako kedykoľvek predtým. Množstvo reakcií na pracovné ponuky za tento rok sa blíži k dvom miliónom. Kým vlani začiatkom roka prišlo na jeden inzerát v priemere 29 reakcií, aktuálne na jednu ponuku reaguje priemerne 40 uchádzačov. Konkurencia vo výberovom procese je tak podľa pracovného portálu veľká.
Pretrváva nedostatok špecialistov
Podľa analytika na Slovensku pretrváva nedostatok špecialistov. Šancou pre firmy by podľa neho mohlo byť poskytnutie reálnej stability. „Neistota na pracovnom trhu je pre zamestnávateľov aj veľkou príležitosťou. Ak budú schopní ponúknuť svojim súčasným aj budúcim zamestnancom väčšiu stabilitu, vráti sa im to v podobe ich vyššej lojality a spokojnosti. V prieskumoch vidíme, že tieto často vedú aj k vyššej produktivite a vyššiemu zapojeniu, na čom môžu zamestnávatelia veľa získať,“ uviedol Szabo.
Pracovný portál v stredu odštartoval dvojdňový festival pracovných príležitostí Profesia days v Bratislave. Podujatie sa koná 22. a 23. apríla v Starej tržnici. Návštevníkom sa tu predstaví vyše 60 vystavovateľov, pripravené sú prednášky, diskusie či workshopy. Kľúčovými témami podujatia sú neistota na pracovnom trhu, umelá inteligencia v praxi či kariérny rozvoj.
Zdroj: SITA.sk - Pracovných ponúk je čoraz menej, aktivita uchádzačov však láme rekordy © SITA Všetky práva vyhradené.
