Cudzici sa na Slovensko nedostanú, Slováci žijúci v pohraničí a pracujúci na Slovensku, do karantény nemusia

Pobyt v karanténe sa netýka osôb, ktoré bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc a majú v pohraničí trvalý alebo prechodný pobyt, no zároveň pracujú na Slovensku. Týka sa to tisícov Slovákov žijúcich napríklad v pohraničných obciach Kittsee či Rajka.

Osoby, ktoré žijú na Slovensku, no pracujú v zahraničí, nemôžu cestovať cez hranice. Musia zostať buď v zahraničí alebo na Slovensku. Toto nariadenie sa nevzťahuje na Slovákov s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí dochádzajú do prihraničných oblastí za prácou v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva.

Povinná karanténa sa nevzťahuje ani na vodičov komerčnej nákladnej dopravy, vodičov menších vozidiel do 3,5 tony s nákladom, ktorí sa preukážu CMR dokladom o náklade. Nevzťahuje sa ani na pilotov, rušňovodičov, strojvodcov, zdravotníkov, zamestnancov pohrebných služieb a námorníkov.

Presné podmienky sú uvedené na webe Úradu verejného zdravotníctva.