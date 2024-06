V Košickom kraji spustili virtuálny Chodník filmových lokalít, miesta označujú tabuľkami v podobe filmovej klapky (video+foto)

QR kód s autosprievodcom

Dračie srdce či Soľ nad zlato

Jedinečné lokality Košického kraja

25.6.2024 (SITA.sk) - V Košickom kraji spustili virtuálny Chodník filmových lokalít. Mapuje 80 lokalít v kraji, kde sa natáčali rôzne filmové a seriálové diela. Ako uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, cieľom je podporiť návštevnosť týchto filmových lokalít.Predmetné miesta sa objavili v piatich desiatkach domácich i zahraničných filmov a seriálov. Pätnásť lokalít bolo označených priamo v teréne, a to tabuľkami v podobe filmovej klapky. Trnka uviedol, že časom by malo tabuliek pribudnúť.„Okrem základných informácií o filmovej lokalite a filme tieto klapky obsahujú QR kód, ktorý návštevníkov presunie na autosprievodcu v rámci bezplatnej aplikácie Smart Guide," uviedli z KSK. Vytvorenie aplikácie podporila i filmová kancelária Košického kraja, Trnka avizoval, že tieto lokality by sa časom mohli dostať aj do krajskej turistickej aplikácie.Texty pre aplikáciu pripravil slovenský autor a odborník na filmový cestovný ruch Tomáš Galierik. Aplikácia tiež texty automaticky premieta do audio verzie, čiže návštevníci nemusia nutne texty čítať. Miesta sú tiež zmapované v podobe tlačenej mapky v slovenskom i anglickom jazyku.V rámci aplikácie sú filmové lokality dostupné zdarma. Chodník má v súčasnosti deväť trás, pričom zatiaľ sú dostupné v slovenskom jazyku, no postupne by mali byť pridávané aj v angličtine. V anglickom jazyku je zatiaľ dostupný tzv. Košický filmový chodník.Tabuľky v tvare klapky možno nájsť v Košiciach, Rožňave, Tibave, Zálužiciach, Tibave, ale aj na Zemplínskej šírave v lokalite Hôrka aj v Háji pri soche anjela. Rovnako sú umiestnené v Zádieli, v Kojšove, kde je galéria Juraja Jakubiska, taktiež v Mlynkoch, na Spišksom hrade, v Žehre, Betliari, Slavošovskom tuneli, Gemerskej panici a Silickej ľadnici.V Košickom kraji sa od 70. rokov minulého storočia natáčali filmy rôznych žánrov. Z celosvetovo známych diel možno spomenúť napríklad fantasy filmy Eragon a Dračie srdce či vojnový film Za nepriateľskou líniou. Z domácej produkcie sú to napríklad rozprávky Soľ nad zlato, Perinbaba a dva svety, ale i filmy Čiara a Vojna policajtov.K filmovému chodníku patria i galérie a múzeá. „Aplikácia zaznamenáva ako jedno z významných miest filmového turizmu aj dedinu Kojšov, rodisko Juraja Jakubiska, kde bola otvorená galéria venujúca sa jeho celoživotnej tvorbe a spomienkam na milovaný Kojšov. Zaujímavou pre návštevníkov tohto chodníka bude aj návšteva Múzea kinematografie rodiny Schusterovcov v Medzeve, kde sa nachádzajú zábery z ich ciest naprieč celým svetom," uvádza KSK.Riaditeľka Košice Región Turizmus Lanka Vargová Jurková uviedla, že spoznávanie filmových lokalít má vo svete nemálo priaznivcov a verí, že ich nájde aj v Košickom kraji.„Chodník filmových lokalít teda obohatí cestovný ruch na našom území o prvok, ktorý jedinečne doplní spektrum informácií, ktoré v kraji návštevník môže získať. Prekvapí a vyvolá i hrdosť. Na takéto projekty som obzvlášť pyšná, lebo ukazujú, že Košický kraj je, v mnohých ohľadoch, naozaj svetový,“ uviedla.Otvorenie filmového chodníka sa uskutočnilo v rámci 30. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest . Jeho hovorca Juraj Čurný uviedol, že filmári, či ľudia, ktorí sú súčasťou audiovízie, idú tam, kde nachádzajú vhodné podmienky pre svoju činnosť.„Filmový rozmach, ktorý zažíva košický región, je výsledkom dlhodobej stratégie podpory, ktorú KSK v tejto oblasti pripravil a dôsledne realizuje. Vďaka tomu sa na strieborné plátna dostanú jedinečné lokality práve košického regiónu a som presvedčený, že bude aj vďaka svojej jedinečnosti a kráse čoraz viac vyhľadávané, o spoločenských a ekonomických benefitoch nehovoriac. A je to aj výhra pre náš festival - pretože na ňom môžeme tento filmový rozmach prezentovať verejnosti u nás aj v zahraničí,“ vyjadril sa.Túto aktivitu košickej župy zhodnotil veľmi pozitívne, keďže podľa neho pripomína, že v Košickom kraji možno nájsť mnoho prírodných, ale aj stavebných pamiatok, ktoré môžu pôsobiť vo filmoch.