Utorok 19.8.2025
Meniny má Lýdia
|Denník - Správy
19. augusta 2025
Rokovania vo Washingtone priniesli nádej, podľa Pellegriniho sa črtá dohoda o bezpečnostných zárukách
Prezident SR Peter Pellegrini sa vyjadril k pondelňajším rokovaniam vo Washingtone, víta snahy medzinárodného spoločenstva, pod vedením prezidenta Spojených štátov ...
19.8.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa vyjadril k pondelňajším rokovaniam vo Washingtone, víta snahy medzinárodného spoločenstva, pod vedením prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa, o dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine.
„Pondelkové rokovania v Bielom dome priniesli veľkú nádej, že po tri a pol ročnej tragickej vojne sa podarí dosiahnuť prielom v diplomatických rokovaniach," uviedol ďalej na sociálnej sieti.
Podľa Pellegriniho je z verejných vyjadrení účastníkov samitu zrejmé, že sa črtá jasná dohoda o poskytnutí bezpečnostných záruk pre Ukrajinu zo strany Spojených štátov a takzvanej koalície ochotných. Slovenská hlava štátu to považuje za aspekt nevyhnutný pre dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru.
„To, čo je však dôležité, sú priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou o budúcom usporiadaní vzťahov na Ukrajine. Pevne verím, že pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa podarí v rámci blížiacich sa trilaterálnych rokovaní dosiahnuť prielom aj v tejto dôležitej otázke," uviedol ďalej Pellegrini, uzatvárajúc, že iba tak je možné zastaviť nezmyselné zabíjanie na Ukrajine.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Rokovania vo Washingtone priniesli nádej, podľa Pellegriniho sa črtá dohoda o bezpečnostných zárukách © SITA Všetky práva vyhradené.
