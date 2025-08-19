Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. augusta 2025

Rokovania vo Washingtone priniesli nádej, podľa Pellegriniho sa črtá dohoda o bezpečnostných zárukách


Tagy: Americký prezident Prezident Slovenskej republiky Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt

Prezident SR Peter Pellegrini sa vyjadril k pondelňajším rokovaniam vo Washingtone, víta snahy medzinárodného spoločenstva, pod vedením prezidenta Spojených štátov ...



Zdieľať
68517a83aee9d359652480 676x451 19.8.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa vyjadril k pondelňajším rokovaniam vo Washingtone, víta snahy medzinárodného spoločenstva, pod vedením prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa, o dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru na Ukrajine.


Pondelkové rokovania v Bielom dome priniesli veľkú nádej, že po tri a pol ročnej tragickej vojne sa podarí dosiahnuť prielom v diplomatických rokovaniach," uviedol ďalej na sociálnej sieti.

Podľa Pellegriniho je z verejných vyjadrení účastníkov samitu zrejmé, že sa črtá jasná dohoda o poskytnutí bezpečnostných záruk pre Ukrajinu zo strany Spojených štátov a takzvanej koalície ochotných. Slovenská hlava štátu to považuje za aspekt nevyhnutný pre dosiahnutie trvalého a udržateľného mieru.

To, čo je však dôležité, sú priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou o budúcom usporiadaní vzťahov na Ukrajine. Pevne verím, že pod vedením prezidenta Donalda Trumpa sa podarí v rámci blížiacich sa trilaterálnych rokovaní dosiahnuť prielom aj v tejto dôležitej otázke," uviedol ďalej Pellegrini, uzatvárajúc, že iba tak je možné zastaviť nezmyselné zabíjanie na Ukrajine.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Rokovania vo Washingtone priniesli nádej, podľa Pellegriniho sa črtá dohoda o bezpečnostných zárukách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Prezident Slovenskej republiky Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt
