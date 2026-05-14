Štvrtok 14.5.2026
Meniny má Bonifác
14. mája 2026
Rubio vyzval na zmenu režimu na Kube a ponúkol pomoc 92 miliónov eur
Washington tvrdí, že kubánsku energetickú krízu spôsobuje skorumpovaný režim, Havana obviňuje americké sankcie. Americký minister zahraničných vecí
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyhlásil, že kubánske vedenie sa musí zmeniť, a zároveň obnovil ponuku pomoci vo výške približne 92 miliónov eur, ak bude Havana spolupracovať so Spojenými štátmi.
Kuba v posledných dňoch čelí hlbokej energetickej kríze, keď v utorok zasiahli blackouty približne 65 percent územia krajiny. Výpadky elektriny vyvolali nové protesty v Havane aj ďalších mestách.
Rozbitá ekonomika
Rubio, ktorý je dlhoročným kritikom kubánskeho komunistického režimu, obvinil z kolapsu ekonomiky samotnú vládu. „Je to rozbitá a nefunkčná ekonomika a je nemožné ju zmeniť. Prial by som si, aby to bolo inak,“ povedal pre televíziu Fox News počas letu prezidenta Donalda Trumpa do Číny.
Šéf americkej diplomacie zároveň naznačil, že bez zmeny vedenia sa situácia nezlepší. „Nemyslím si, že budeme schopní zmeniť smerovanie Kuby, pokiaľ budú títo ľudia pri moci,“ vyhlásil Rubio.
Zúfalá situácia
Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Havana odmieta umožniť distribúciu humanitárnej pomoci kubánskemu obyvateľstvu, ktoré je podľa Washingtonu „v zúfalej situácii pre zlyhania skorumpovaného režimu“.
Pomoc by mala zahŕňať humanitárne dodávky aj financovanie „rýchleho a slobodného“ internetu.
Špinavý obchod
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel naopak obvinil Spojené štáty z „genocídnej energetickej blokády“ a tvrdí, že Washington hrozbami a sankciami bráni dodávkam paliva na ostrov.
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez označil americké tvrdenia o ponuke pomoci za „lož“ a spýtal sa, či nejde o „špinavý obchod na obmedzenie našej nezávislosti“.
Napätie rastie aj po tom, čo administratíva Donalda Trumpa tento rok zadržala venezuelského lídra Nicolása Madura, čím Kuba prišla približne o polovicu dodávok paliva.
Zdroj: SITA.sk - Rubio vyzval na zmenu režimu na Kube a ponúkol pomoc 92 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
