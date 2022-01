Mať domáce zvieratá namiesto detí je sebecké, pápež František hovorí o demografickej zime

Ľudia sa nemajú báť rodičovstva

Fenomén kultúrnej degradácie

6.1.2022 - Pápež František naznačil, že ľudia, ktorí sa rozhodnú mať domáce zvieratá namiesto detí, konajú sebecky. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Pápežove komentáre prišli počas diskusie o rodičovstve v rámci generálnej audiencie vo Vatikáne.„Dnes vidíme určitú formu sebectva. Vidíme, že niektorí ľudia nechcú mať dieťa. Niekedy majú jedno, a to je všetko. Majú psy a mačky, ktoré nahrádzajú deti. Toto možno ľudí rozosmeje, ale taká je realita,“ vyhlásil František.Už 85-ročný pontifik povedal, že ľudia, ktorí nemôžu mať deti z biologických dôvodov, by mali zvážiť adopciu a vyzval ľudí, aby sa „nebáli“ rodičovstva.Rozprával taktiež o akejsi „demografickej zime“ a poukázal na krajiny s klesajúcou pôrodnosťou. V tých je podľa neho populárny trend, že „ľudia nechcú mať deti, alebo len jedno a nie viac“.Nie je to prvýkrát, čo si pápež František „vzal na mušku“ ľudí, ktorí uprednostňujú domáce zvieratá pred deťmi.Ešte v roku 2014 povedal, že mať domáce zvieratá namiesto detí je „ďalší z fenoménov kultúrnej degradácie“ a že citové vzťahy s domácimi zvieratami sú „jednoduchšie“ ako často „zložitý“ vzťah medzi rodičmi a deťmi.