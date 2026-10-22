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22. októbra 2026
Prázdne regály a čerpacie stanice bez paliva. Protesty dopravcov zasiahli aj Kalábriu, kam lietajú Slováci
Protesty talianskych kamionistov proti vysokým cenám nafty spôsobili vážne problémy so zásobovaním viacerých regiónov na juhu krajiny. V supermarketoch chýbajú potraviny a niektoré čerpacie stanice zostali bez ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Protesty talianskych kamionistov proti vysokým cenám nafty spôsobili vážne problémy so zásobovaním viacerých regiónov na juhu krajiny. V supermarketoch chýbajú potraviny a niektoré čerpacie stanice zostali bez paliva. Výpadky zasiahli aj Kalábriu, ktorá je vďaka priamym leteckým spojeniam z Bratislavy dostupná slovenským turistom.
Rozsiahle protesty talianskych autodopravcov proti vysokým cenám pohonných hmôt narušili zásobovanie viacerých regiónov na juhu Talianska. Blokády ciest a logistických uzlov spôsobili výpadky dodávok potravín aj nedostatok paliva na čerpacích staniciach. Problémy hlásia predovšetkým Kampánia, Kalábria, Apúlia a Sicília. V niektorých supermarketoch zostali prázdne regály, najmä v oddeleniach s čerstvými potravinami.
Protesty sa začali 16. októbra a postupne zasiahli dôležité dopravné tepny a distribučné centrá. Kamionisti upozorňujú, že rastúce ceny nafty a ďalšie prevádzkové náklady ohrozujú ich podnikanie. Blokády však výrazne zasiahli aj bežných obyvateľov. V niektorých obchodoch chýbajú mliečne výrobky, ovocie či zelenina a pred čerpacími stanicami, ktoré ešte majú zásoby paliva, sa tvoria rady. Mimoriadne vážna situácia nastala v okolí Neapola, kde podľa talianskych médií zostali mnohé čerpacie stanice bez benzínu.
Problémy so zásobovaním zasiahli aj Kalábriu na juhu Apeninského polostrova. Podľa regionálnych médií sa nedostatok tovaru prejavil aj v supermarketoch mesta Catanzaro, kde chýbali najmä čerstvé potraviny. Podobné problémy zaznamenali aj v ďalších častiach regiónu. Situáciu komplikovalo aj narušenie dodávok zo susedných oblastí, od ktorých sú miestne obchody závislé.
Výpadky zásobovania sa prejavili aj v potravinárskom priemysle. V meste Gragnano neďaleko Neapola musel známy výrobca cestovín Garofalo prerušiť výrobu po tom, ako sa zastavili dodávky krupice z Apúlie. Spoločnosť následne obnovila časť výroby, problémy s distribúciou však pretrvávali. Komplikácie hlásili aj ďalší talianski výrobcovia cestovín vrátane spoločností Rummo a La Molisana. Protesty tak nezasiahli iba predajne, ale aj samotnú výrobu potravín.
Jedným zo zasiahnutých regiónov je pritom Kalábria, ktorá je čoraz dostupnejšia aj pre slovenských dovolenkárov. Bratislavu s letiskom Lamezia Terme spájajú priame letecké linky. Lamezia Terme slúži ako významná vstupná brána do kalábrijských letovísk. Problémy so zásobovaním tak môžu byť relevantné aj pre Slovákov, ktorí sa v regióne nachádzajú alebo sa tam chystajú cestovať. Konkrétne komplikácie slovenských turistov však zatiaľ nie sú potvrdené.
Situácia sa medzi jednotlivými regiónmi postupne mení. Na Sicílii dopravcovia po rokovaniach s vládou protestné blokády odvolali. V Kalábrii regionálna federácia logistiky Fedralog oznámila pozastavenie protestu, zatiaľ čo v ďalších oblastiach juhu Talianska pokračovali miestne blokády. Výrazné problémy pretrvávali najmä v Kampánii, predovšetkým v okolí Neapola a Caserty. Obnovenie premávky navyše nemusí znamenať okamžitý návrat zásobovania do normálu, keďže dopravcovia a obchodníci musia postupne dobehnúť zameškané dodávky.
Talianska vláda sa snaží situáciu upokojiť rokovaniami s predstaviteľmi dopravného sektora a prípravou opatrení na zmiernenie vysokých nákladov na pohonné hmoty. Diskutuje sa aj o finančnej podpore dopravcov. Ďalšie rokovanie so zástupcami odvetvia je naplánované na 27. októbra. Časť protestujúcich však považuje doterajšie prísľuby za nedostatočné a žiada konkrétne zlepšenie podmienok.
Zdroj: SITA.sk - Prázdne regály a čerpacie stanice bez paliva. Protesty dopravcov zasiahli aj Kalábriu, kam lietajú Slováci © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahle protesty talianskych autodopravcov proti vysokým cenám pohonných hmôt narušili zásobovanie viacerých regiónov na juhu Talianska. Blokády ciest a logistických uzlov spôsobili výpadky dodávok potravín aj nedostatok paliva na čerpacích staniciach. Problémy hlásia predovšetkým Kampánia, Kalábria, Apúlia a Sicília. V niektorých supermarketoch zostali prázdne regály, najmä v oddeleniach s čerstvými potravinami.
Protesty sa začali 16. októbra a postupne zasiahli dôležité dopravné tepny a distribučné centrá. Kamionisti upozorňujú, že rastúce ceny nafty a ďalšie prevádzkové náklady ohrozujú ich podnikanie. Blokády však výrazne zasiahli aj bežných obyvateľov. V niektorých obchodoch chýbajú mliečne výrobky, ovocie či zelenina a pred čerpacími stanicami, ktoré ešte majú zásoby paliva, sa tvoria rady. Mimoriadne vážna situácia nastala v okolí Neapola, kde podľa talianskych médií zostali mnohé čerpacie stanice bez benzínu.
Problémy so zásobovaním zasiahli aj Kalábriu na juhu Apeninského polostrova. Podľa regionálnych médií sa nedostatok tovaru prejavil aj v supermarketoch mesta Catanzaro, kde chýbali najmä čerstvé potraviny. Podobné problémy zaznamenali aj v ďalších častiach regiónu. Situáciu komplikovalo aj narušenie dodávok zo susedných oblastí, od ktorých sú miestne obchody závislé.
Výpadky zásobovania sa prejavili aj v potravinárskom priemysle. V meste Gragnano neďaleko Neapola musel známy výrobca cestovín Garofalo prerušiť výrobu po tom, ako sa zastavili dodávky krupice z Apúlie. Spoločnosť následne obnovila časť výroby, problémy s distribúciou však pretrvávali. Komplikácie hlásili aj ďalší talianski výrobcovia cestovín vrátane spoločností Rummo a La Molisana. Protesty tak nezasiahli iba predajne, ale aj samotnú výrobu potravín.
Jedným zo zasiahnutých regiónov je pritom Kalábria, ktorá je čoraz dostupnejšia aj pre slovenských dovolenkárov. Bratislavu s letiskom Lamezia Terme spájajú priame letecké linky. Lamezia Terme slúži ako významná vstupná brána do kalábrijských letovísk. Problémy so zásobovaním tak môžu byť relevantné aj pre Slovákov, ktorí sa v regióne nachádzajú alebo sa tam chystajú cestovať. Konkrétne komplikácie slovenských turistov však zatiaľ nie sú potvrdené.
Situácia sa medzi jednotlivými regiónmi postupne mení. Na Sicílii dopravcovia po rokovaniach s vládou protestné blokády odvolali. V Kalábrii regionálna federácia logistiky Fedralog oznámila pozastavenie protestu, zatiaľ čo v ďalších oblastiach juhu Talianska pokračovali miestne blokády. Výrazné problémy pretrvávali najmä v Kampánii, predovšetkým v okolí Neapola a Caserty. Obnovenie premávky navyše nemusí znamenať okamžitý návrat zásobovania do normálu, keďže dopravcovia a obchodníci musia postupne dobehnúť zameškané dodávky.
Talianska vláda sa snaží situáciu upokojiť rokovaniami s predstaviteľmi dopravného sektora a prípravou opatrení na zmiernenie vysokých nákladov na pohonné hmoty. Diskutuje sa aj o finančnej podpore dopravcov. Ďalšie rokovanie so zástupcami odvetvia je naplánované na 27. októbra. Časť protestujúcich však považuje doterajšie prísľuby za nedostatočné a žiada konkrétne zlepšenie podmienok.
Zdroj: SITA.sk - Prázdne regály a čerpacie stanice bez paliva. Protesty dopravcov zasiahli aj Kalábriu, kam lietajú Slováci © SITA Všetky práva vyhradené.
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