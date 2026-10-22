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22. októbra 2026

Talianska polícia zadržala osem ľudí pre mafiánske zákazky na obnovu po zemetrasení


Tagy: Obnova budov Talianska mafia Talianska polícia Zadržanie Zemetrasenie Zločinecká skupina

Vyšetrovatelia preverujú 51 podozrivých a zaistili majetok za viac ako 57 miliónov eur, časť zákaziek mala smerovať k zločineckým skupinám.



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gettyimages 2259594481 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia preverujú 51 podozrivých a zaistili majetok za viac ako 57 miliónov eur, časť zákaziek mala smerovať k zločineckým skupinám.


Talianska finančná polícia zadržala osem ľudí v rámci vyšetrovania korupcie a prenikania organizovaného zločinu do zákaziek na obnovu po ničivých zemetraseniach v strednom Taliansku v roku 2016. Celkovo vyšetrovatelia preverujú 51 podozrivých.


Polícia zároveň v provincii Ancona na východnom pobreží krajiny zaistila majetok v hodnote viac ako 57 miliónov eur. Vyšetrovanie podľa nej odhalilo „prenikanie organizovaného zločinu mafiánskeho typu“ do systému verejne financovanej obnovy.

Súkromné aj verejné


Vyšetrovatelia tvrdia, že objavili „nezákonný systém“ pri zákazkách na súkromnú obnovu po zemetrasení aj pri verejných obstarávaniach, ktoré vypisoval región Marche a ďalšie verejné inštitúcie.

Časť subdodávok na rekonštrukciu súkromných objektov financovanú z verejných peňazí mala podľa polície smerovať k zločineckým skupinám z Kalábrie a Kampánie. Verejní činitelia a podnikatelia sú zároveň podozriví z korupčného konania.

Vo štvrtok vykonalo približne 230 príslušníkov finančnej polície viac ako 50 prehliadok bytových a kancelárskych priestorov.

Ničivé zemetrasenie


Zemetrasenie z 30. októbra 2016 s magnitúdou 6,5 bolo najsilnejším v Taliansku za tri desaťročia. Zasiahlo aj oblasť Ancony, no nevyžiadalo si obete.

Predchádzal mu otras z 24. augusta 2016, ktorý zasiahol regióny Abruzzo, Lazio, Marche a Umbria. Pri tomto zemetrasení zahynulo 299 ľudí a rozsiahle oblasti stredného Talianska zostali vážne poškodené.


Zdroj: SITA.sk - Talianska polícia zadržala osem ľudí pre mafiánske zákazky na obnovu po zemetrasení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obnova budov Talianska mafia Talianska polícia Zadržanie Zemetrasenie Zločinecká skupina
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