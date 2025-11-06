Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

06. novembra 2025

Pre centrum Koľaj 22 v Poprade hľadajú po nočnom požiari nové priestory, spustili aj verejnú zbierku – VIDEO, FOTO


Tagy: Aktivisti Komunita Komunitné centrum Požiar

Aktivisti a dobrovoľníci z kultúrno-komunitného centra Koľaj 22 v Poprade, ktorému začiatkom týždňa zhoreli priestory počas nočného požiaru, spustili verejnú zbierku. Financie z nej chcú využiť na vyčistenie ...



Zdieľať
386cab9a 4914 44b8 a44f 3f3c1f5cab29 676x507 6.11.2025 (SITA.sk) - Aktivisti a dobrovoľníci z kultúrno-komunitného centra Koľaj 22 v Poprade, ktorému začiatkom týždňa zhoreli priestory počas nočného požiaru, spustili verejnú zbierku. Financie z nej chcú využiť na vyčistenie a odvoz zvyškov centra zo zhoreniska, ktoré plánujú v priebehu najbližšieho víkendu zrecyklovať a pripraviť na prípadné ďalšie využitie.

Sídlilo na bývalom koľajisku



Zvyšné prostriedky pôjdu na zorganizovanie podujatí z pripraveného programu centra do konca tohto roka v dočasných priestoroch, no predovšetkým na zabezpečenia vlastného nového priestoru. Informoval o tom vo štvrtok Vladimír Zentko, predseda občianskeho združenia Rozpuk, ktoré stojí za Koľajou 22.

Centrum sídlilo na bývalom koľajisku medzi železničnou stanicou a Spišskou Sobotu, v budove bývalej drevárskej dielne. Požiar tam vypukol v noci z 3. na 4. novembra. V čase príchodu hasičov bol už požiarom zasiahnutý celý objekt, strecha bola prepadnutá.

V plameňoch zmizli umelecké diela, antikvariát, technika aj hudobné nástroje. Majiteľovi objektu vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na 65-tisíc eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Aktivisti veria, že sa im podarí vybudovať nové centrum, hoci v iných priestoroch.
 

https://cdnv.sita.sk/sites/34/2017/05/a1e9ac71-38e5-450c-b8b6-4a1ce7d673eb.mp4

 

Preukázaná sila komunity


„Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a partnerom, ktorí pri nás stoja od začiatku. Sila komunity sa najviac ukázala teraz, po požiari. Zapájajú sa desiatky ľudí, ktorí pomáhajú, ako vedia. Bez financií však nebude možné Koľaj 22 obnoviť a vytvoriť tak v Poprade opäť bezpečný priestor pre nezávislú kultúru a komunitu,” uviedol Zentko. Na budúcej podobe kultúrno-komunitného centra sa v súčasnosti pracuje, podľa aktivistov sa hľadajú možnosti jeho umiestnenia na území mesta Poprad.

„Dnes nevieme, aká bude Koľaj v roku 2026, ale vieme, že spravíme všetko preto, aby tento unikátny priestor pre alternatívnu kultúru v Poprade opäť ožil”, poznamenal Zentko. Koľaj 22 existuje od roku 2023 a len od začiatku tohto roka zorganizovala viac ako 50 podujatí rôzneho zamerania.

Venuje sa primárne alternatívnej scéne a dáva priestor mladým talentom, koncertom, diskusiám či vernisážam. Jedinečný, no dnes už zhorený, priestor tohto centra na bývalom koľajisku vznikol vďaka práci nadšencov a aktivistov z viacerých lokálnych organizácií.


Zdroj: SITA.sk - Pre centrum Koľaj 22 v Poprade hľadajú po nočnom požiari nové priestory, spustili aj verejnú zbierku – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

