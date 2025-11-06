Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Gala    Hudba

06. novembra 2025

Video: Skupina Inekafe predstavuje novinku Keď odchádza niekto



Videoklip nakrúcali počas leta v čarovných lokalitách južných Čiech a nesie v sebe silný rodinný a symbolický rozmer.



Zdieľať
Pop-punková legenda Inekafe prichádza s novinkou, ktorá sa dotýka sŕdc. Nová skladba Keď odchádza niekto je najosobnejším počinom v histórii kapely. Hudbu aj text napísal líder kapely Vratko Rohoň, ktorý pieseň venoval svojim starým rodičom. K novinke vznikol videoklip plný spomienok, rodiny a emócií. Zahrali si v ňom dcéry lídra kapely a Čajka GAZ 13, najexkluzívnejšie auto z Vratkovej zbierky. 24hod.sk informovala PR manažérka Nora Krchňáková.


Je to moja najosobnejšia pesnička, akú som kedy dal v živote na papier. Venoval som ju svojim starým rodičom - ľuďom, ktorí ma formovali a ktorých si nesiem v srdci celý život. Skladba je o snahe pochopiť fakt, že aj napriek tomu, že nechceme, vždy raz odíde niekto, kto stál po našom boku od narodenia. Smrť je jediná istota, ktorú v živote máme, a tento fakt je starý ako ľudstvo samo. Na určitý čas v existencii sveta sa tento fakt týka aj nás samotných,“ vysvetľuje autor Vratko Rohoň.



Videoklip nakrúcali počas leta v čarovných lokalitách južných Čiech a nesie v sebe silný rodinný a symbolický rozmer. V hlavných úlohách sa predstavia Vratkove dcéry Linda a Lenka, pravnučky starých rodičov, ktorým je skladba venovaná.

Rok 2025 je pre Inekafe výnimočný, kapela oslavuje 30 rokov na scéne. Oslavy vyvrcholia výročným turné Inekafe - 30 rokov Grand finále CS klub tour, ktoré prebehne od decembra 2025 do februára 2026 v 11 mestách Česka a Slovenska. Na fanúšikov čaká špeciálny playlist, ktorý kombinuje najväčšie hity s piesňami, ktoré kapela dlhšie nehrala naživo ako Déj vu, Sínus dopadu či Ruleta. V Bratislave a Prahe navyše koncerty obohatí sláčikové kvarteto, klavír a spevácky zbor Tirnavia.

Tento rok je pre nás výnimočný. Chceli sme sa poďakovať všetkým, ktorí s nami prežili tých 30 rokov, fanúšikom, priateľom aj rodinám. Skladba Keď odchádza niekto je naším osobným poďakovaním aj spomienkou na tých, ktorí tu už nie sú, ale stále sú s nami v každej note,“ dodáva Rohoň.

