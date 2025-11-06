Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

06. novembra 2025

Colours of Ostrava 2026: OD RAVEU PO AMBIENT. MOBY SA PO SEDEMNÁSTICH ROKOCH VRACIA DO ČESKA



BERT & FRIENDS | GUFRAU | JAMBINAI | KIRARA | THE TAP TAP | TURTLE ISLAND



Colours of Ostrava 2026: OD RAVEU PO AMBIENT. MOBY SA PO SEDEMNÁSTICH ROKOCH VRACIA DO ČESKA

Po dlhých sedemnástich rokoch sa do Česka vracia pionier elektronického soulu, ktorý začínal s ravom, v poslednej dobe sa ale ponáral do vôd ambientu. Pripravte sa na noc, kedy elektronická hudba dýcha srdcom a históriou. To bude Moby na Colours of Ostrava 2026. Spoločne s ním ohlasuje festival troch interpretov z Ázie a program dopĺňajú ďalší domáci hudobníci. Medzi 15. a 18. júlom vystúpi v Dolných Vítkoviciach aj Twenty One Pilots, Teddy Swims alebo Lorde. V predaji zatiaľ zostávajú vstupenky v nezmenených cenových hladinách. Novo je spustený predpredaj do festivalového kempu.

Naposledy zavítal Moby do Prahy v roku 2005, kde sa predstavil zaplnenej vysočanskej hale. O štyri roky neskôr bol headlinerom Sázavafestu. Do Ostravy príde prvýkrát. "Vidieť Mobyho naživo nebolo v posledných rokoch ľahké, až vlani sa vrátil po dlhej dobe do Európy. A jeho koncerty boli prakticky hneď vypredané. Do Česka sa vrátia so všetkou parádou - živé nástroje, aranžmá meniace hudobné štýly, bravúrne speváčky, ale hlavne nesmrteľné melódie. Ostrava. Od posledného Mobyho vystúpenia uplynie dlhých sedemnásť rokov. A aj tentoraz to bude iné, napriek tomu stále skvelé,“ teší sa umelecký riaditeľ Filip Košťálek. Českí fanúšikovia sa Mobyho prvýkrát dočkali už v polovici deväťdesiatych rokov, kedy podporoval na turné rockové kapely ako Soundgarden a Red Hot Chili Peppers. Bigbítová podoba je jednou z mnohých, ktorou sa americký hudobník prezentuje. V jeho produkcii hrá veľkú úlohu elektronika, od tej najtvrdšej a najtanečnejšej, až po tú najpokojnejšiu a najtichšiu.

Zatiaľ posledným plnohodnotným albumom, ktorý Moby nahral, ​​je Always Centered At Night z roku 2024. Tomu predchádzali nahrávky vydané pri nemeckom labeli Deutsche Grammophon. Medzi najúspešnejšie patria dodnes albumy z prelomu milénia - Play a 18. Celkovo má na svojom konte šesťdesiatročný Richard Melville Hall viac ako dvadsať miliónov predaných nahrávok. Skladby získavajú vďaka interpretom ako A$AP Rocky alebo Lucas, Steve Lawrent a Izzy Bizu nový život. Viac ako sample, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Mobyho tvorby, ale predstavia muzikant na letnom festivale živé nástroje a hlasy.

Do line-upu pribúdajú aj prví interpreti z ázijského kontinentu a Colours of Ostrava tým nadväzujú na minulý ročník, ako opisuje Košťálek: "Naše ázijské dobrodružstvo pokračuje. Aj v nadchádzajúcom ročníku festivalu predstavíme pestrosť a unikátny zvuk aktuálnej scény naprieč týmto vzdialeným kontinentom. Zatiaľ čo K- čakajú až poblázni celý svet. Vďaka úspešnému ázijskému focusu sme prenikli do undergroundu Soulu, Tokia, Taipei aj Bangkoku av roku 2026 tak v Ostrave predstavíme ďalšie vychádzajúce hviezdy zajtrajška.“ Budúci rok zahrajú na festivale post-rockeri Jambinai, elektronická hudobníčka Kirara a s punkom koketujúci Turtle Island.

Program 23. ročníka rozširujú aj českí hudobníci. Na zaplnené pražské Forum Karlín alebo Rudolfinum, ale aj vystúpenie v Japonsku a Južnej Kórei naváža koncertom na Colours of Ostrava Bert & Friends. Festivalový areál privíta aj senzáciu alternatívneho popu Gufrau. A dvadsať rokov od vydania svojho debutu oslávi The Tap Tap. Iste zahrajú aj novinky z chystaného albumu Retardér.

Pre 23. ročník Colours of Ostrava, ktorý sa odohrá medzi 15. a 18. júlom 2026, pribudli do predpredaja vstupenky do kempov v pokojnom areáli Sliezskoostravského hradu. V ponuke sú miesta ako pre stany, tak karavany a obytné vozidlá. K dispozícii je aj kemping v Chill Village a Tent Innoch. Všetky informácie s možnosťou nákupu sú dostupné na webe www.colours.cz.


