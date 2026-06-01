Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
01. júna 2026
V Prezidentskom paláci sa konala historicky prvá diskusia prezidenta, ministrov a mladých o vízii Slovenska
Podľa hlavy štátu diskusia vyslala dôležitý signál o potrebe kultivovaného dialógu medzi generáciami. Prezident Peter Pellegrini ...
1.6.2026 (SITA.sk) - Podľa hlavy štátu diskusia vyslala dôležitý signál o potrebe kultivovaného dialógu medzi generáciami.
Prezident Peter Pellegrini sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí stretol v Prezidentskom paláci s predstaviteľmi mladej generácie v rámci projektu Vízia Slovenska očami mladých. Mladí „tieňoví ministri“ diskutovali s prezidentom a členmi vlády o prioritách a výzvach v oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, bezpečnosti, spravodlivosti, hospodárstva a životného prostredia.
Išlo o historicky prvú diskusiu tohto formátu na pôde Prezidentského paláca. Zúčastnili sa na nej aj minister školstva Tomáš Drucker, ministerka hospodárska Denisa Saková, šéf envirorezortu Tomáš Taraba, minister práce Erik Tomáš, minister zdravotníctva Kamil Šaško a štátny tajomník rezortu spravodlivosti Milan Hodás.
Absencia dlhodobej vízie
„Slovensko dnes žije témami, akou je aj vízia Slovenska. Z úrovne vlády bola daná požiadavka na Slovenskú akadémiu vied, aby sne sa po dlhých rokoch opäť pokúsili vytvoriť stratégiu, ktorou by sa budúce vlády, ale aj politické strany naprieč politickým spektrom mohli riadiť,“ povedal Pellegrini.
Podľa jeho slov je jedným z najväčších problémov krajiny absencia dlhodobej vízie, v dôsledku čoho sa jej ciele a priority menia v závislosti od jednotlivých vládnych období. „Krajina potom nedokáže dosiahnuť také strategické výsledky, aké by sa dali, ak by sme sa spoločne všetci snažili napĺňať jednu veľkú víziu Slovenskej republiky minimálne do roku 2040,“ zdôraznil.
Akú krajinu si predstavujú mladí?
Hlava štátu preto v tomto období považovala sa vhodné rozprávať sa o budúcnosti štátu s mladými ľuďmi z Parlamentu detí a mládeže. Pochválil ich za prácu, ktorú v rámci tohto fóra odviedli. „Vytvorili ste tieňové ministerstvá a chceme od vás počuť, akú krajinu si predstavujete vy, ako by ste riešili aktuálne problémy alebo ako by malo Slovensko vyzerať o päť alebo desať rokov,“ uviedol.
Poďakoval tiež komisárovi pre deti Jozefovi Mikloškovi a jeho spolupracovníkom za organizáciu podujatia. Podľa hlavy štátu diskusia vyslala dôležitý signál o potrebe kultivovaného dialógu medzi generáciami. Prezident zároveň udelil záštitu nad celoročným projektom Úradu komisára pre deti Vízia Slovenska očami mladých.
Zdroj: SITA.sk - V Prezidentskom paláci sa konala historicky prvá diskusia prezidenta, ministrov a mladých o vízii Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
