Sobota 14.2.2026
Meniny má Valentín
|
14. februára 2026
Rusko sa vyhýba konfrontácii v Arktíde a Čína zvyšuje vedeckú prítomnosť, tvrdí Stensones
Rusko, ktoré invadovalo Ukrajinu a je obvinené zo snáh destabilizovať Európu a Baltské more, v Arktíde uplatňuje opatrnejší prístup, uviedol pre AFP šéf nórskej spravodajskej služby, kontradmirál
14.2.2026 (SITA.sk) - Rusko, ktoré invadovalo Ukrajinu a je obvinené zo snáh destabilizovať Európu a Baltské more, v Arktíde uplatňuje opatrnejší prístup, uviedol pre AFP šéf nórskej spravodajskej služby, kontradmirál Nils Andreas Stensones.
„Aby dosiahli svoje ciele, musia udržiavať stratégiu nízkeho napätia na severe, preto ich v regióne vidíme konať profesionálne a zodpovedne,“ povedal Stensones na okraji bezpečnostnej konferencie v Mníchove.
Rusko je zo strany mnohých západných krajín obviňované z destabilizačných operácií a hybridnej vojny, najmä v Baltskom mori, napríklad útokmi na podmorskú infraštruktúru. Kontradmirál uviedol, že ruský záujem o Arktídu je založený najmä na troch veciach: potrebujú rozvíjať obchodné trasy na severe, rozvíjať energetickú infraštruktúru a je to veľmi dôležité pre bezpečnosť ich jadrových síl.
Pokiaľ ide o ponorky, ktoré sú jednou zo silných stránok ruskej flotily, celkový počet ponoriek mierne klesá, ale sú efektívnejšie, modernejšie, diskrétne a ťažko sledovateľné. Americký prezident Donald Trump zdôvodnil svoj záujem o väčšiu kontrolu nad Grónskom obvineniami Európy, že nechránia Arktídu pred ruskými a čínskymi aktivitami. Stensones však uviedol, že čínska flotila v Arktíde nie je aktívna.
„Číňania sú aktívni len v oblasti vesmíru a kybernetiky, pokiaľ ide o Arktídu, nevideli sme žiadne iné vojenské aktivity,“ povedal. „Namiesto toho vidíme nárast počtu ich vedeckých výskumných plavidiel, najmä východnej časti Arktídy, blízko tichomorskej strany. V roku 2023 tam mali jedno také plavidlo, v roku 2024 tri a v roku 2025 päť. Sledujeme to, pretože čínske výskumné plavidlá majú vždy dvojitý účel – vedecký, ale môžu byť tiež použité na vojenské ciele,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Rusko sa vyhýba konfrontácii v Arktíde a Čína zvyšuje vedeckú prítomnosť, tvrdí Stensones © SITA Všetky práva vyhradené.
Útoky na podmorskú infraštruktúru
Ťažko sledovateľné ponorky
