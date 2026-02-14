Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.2.2026
 Meniny má Valentín
 Zo zahraničia

14. februára 2026

Rusko sa vyhýba konfrontácii v Arktíde a Čína zvyšuje vedeckú prítomnosť, tvrdí Stensones


Rusko, ktoré invadovalo Ukrajinu a je obvinené zo snáh destabilizovať Európu a Baltské more, v Arktíde uplatňuje opatrnejší prístup, uviedol pre AFP šéf nórskej spravodajskej služby, kontradmirál



gettyimages 485828690 676x451 14.2.2026 (SITA.sk) - Rusko, ktoré invadovalo Ukrajinu a je obvinené zo snáh destabilizovať Európu a Baltské more, v Arktíde uplatňuje opatrnejší prístup, uviedol pre AFP šéf nórskej spravodajskej služby, kontradmirál Nils Andreas Stensones.

Útoky na podmorskú infraštruktúru


„Aby dosiahli svoje ciele, musia udržiavať stratégiu nízkeho napätia na severe, preto ich v regióne vidíme konať profesionálne a zodpovedne,“ povedal Stensones na okraji bezpečnostnej konferencie v Mníchove.

Rusko je zo strany mnohých západných krajín obviňované z destabilizačných operácií a hybridnej vojny, najmä v Baltskom mori, napríklad útokmi na podmorskú infraštruktúru. Kontradmirál uviedol, že ruský záujem o Arktídu je založený najmä na troch veciach: potrebujú rozvíjať obchodné trasy na severe, rozvíjať energetickú infraštruktúru a je to veľmi dôležité pre bezpečnosť ich jadrových síl.

Ťažko sledovateľné ponorky


Pokiaľ ide o ponorky, ktoré sú jednou zo silných stránok ruskej flotily, celkový počet ponoriek mierne klesá, ale sú efektívnejšie, modernejšie, diskrétne a ťažko sledovateľné. Americký prezident Donald Trump zdôvodnil svoj záujem o väčšiu kontrolu nad Grónskom obvineniami Európy, že nechránia Arktídu pred ruskými a čínskymi aktivitami. Stensones však uviedol, že čínska flotila v Arktíde nie je aktívna.

„Číňania sú aktívni len v oblasti vesmíru a kybernetiky, pokiaľ ide o Arktídu, nevideli sme žiadne iné vojenské aktivity,“ povedal. „Namiesto toho vidíme nárast počtu ich vedeckých výskumných plavidiel, najmä východnej časti Arktídy, blízko tichomorskej strany. V roku 2023 tam mali jedno také plavidlo, v roku 2024 tri a v roku 2025 päť. Sledujeme to, pretože čínske výskumné plavidlá majú vždy dvojitý účel – vedecký, ale môžu byť tiež použité na vojenské ciele,“ dodal.


