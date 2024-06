Pre stúpajúcu hladinu Dunaja zvolal T. Taraba v Gabčíkove krízový štáb

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zvolal pre stúpajúcu hladinu Dunaja krízový štáb a zároveň kontrolný deň na Vodnom diele Gabčíkovo. Cieľom krízového štábu bude zabezpečiť kroky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov pred zvýšeným rizikom povodní na Dunaji.





"Chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov žijúcich v blízkosti Dunaja, že vyvinieme maximálne úsilie a zabezpečíme všetky potrebné kroky na to, aby sme minimalizovali akékoľvek možné dosahy stúpajúcej hladiny rieky na ich majetok či zdravie," povedal Taraba. Doplnil, že aktuálne sa podarilo zapojiť do prevádzky všetkých osem turbín na výrobu elektrickej energie v Gabčíkove. Tým zvýšili prietok Dunaja, vďaka čomu rýchlejšie odteká voda z územia. Ďalšie tri turbíny na výrobu elektriny sú v prevádzke v Čunove.Týmto krokom sa podľa ministra podarilo využiť ekonomickú príležitosť. "Nad strednou Európou je aktuálne zamračené a nízka veternosť, vďaka čomu vyletela nahor cena elektrickej energie. Vďaka prevádzke Gabčíkova tak očakávame iba za najbližšie dva dni príjem pre štátny rozpočet na úrovni troch miliónov eur," podotkol Taraba.Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Peter Molda tvrdí, že aktuálne nastavený prietok Dunaja je na úrovni 4200 kubických metrov vody za sekundu. "Od včerajšieho večera je do procesu výroby elektriny zapojených všetkých osem turbín s výkonom 570 megawattov, napriek tomu, že jedna z týchto turbín bola dlhodobo mimo prevádzky," povedal Molda.Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pozorne sleduje hladinu Dunaja na viacerých vodočtoch v rámci zahraničia, ako sú vodočet v nemeckom Passau alebo rakúskom Kienstocku. "Na týchto vodočtoch už v utorok očakávame kulmináciu hladiny Dunaja, teda dosiahnutie bodu, v ktorom bude hladina rieky najvyššia. Následne sa očakáva jej pokles," priblížil generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík. Dodal, že na Slovensku je určujúcim vodočet v bratislavskom Devíne. Ten zatiaľ podľa Moravčíka nedosahuje úroveň ani prvého stupňa povodňovej aktivity, ktorá sa začína na hranici 650 centimetrov. "Obyvateľov Podunajska tak môžeme ubezpečiť, že nedôjde k ich ohrozeniu v dôsledku povodňovej aktivity," poznamenal.Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe informoval, že v Bratislave bol v utorok ráno v súvislosti so stúpaním Dunaja prekročený prvý stupeň povodňovej aktivity. V stanici Devín namerali 618 centimetrov (cm), v Bratislave 668 cm. Vodný stav v stanici Devínska Nová Ves bol 483 cm. V platnosti je hydrologická výstraha prvého stupňa pre okresy Bratislava a Dunajská Streda pre tok Dunaj a dolný úsek rieky Moravy.