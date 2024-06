Žilinka bude podnety na rozpustenie PS vybavovať striktne podľa zákona, odmieta úvahy o „zámienke na politikárčenie“

Žilinka sa ohradil

Podnety na rozpustenie PS

Opozičné aktivity hnutia

4.6.2024 (SITA.sk) - Pri výkone pôsobnosti generálneho prokurátora Maroš Žilinka podľa vlastných slov vždy postupoval striktne podľa zákona, dôsledne odmietajúc akékoľvek vplyvy či záujmy a chrániac verejný záujem, a tak bude postupovať aj pri vybavovaní podnetov fyzických osôb a právnických osôb na podanie žaloby na rozpustenie politického hnutia Progresívne Slovensko Žilinka to napísal na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie predsedu PS Michala Šimečku . Ten sa pre médiá vyjadril, že dúfa, že podnety nebudú pre generálneho prokurátora „zámienkou na politikárčenie“.Šimečka tiež vyjadril obavu z možného zásahu prokuratúry do nadchádzajúcich eurovolieb. Podľa lídra PS by sa v takomto prípade generálny prokurátor „vybral na skutočne veľmi, veľmi tenký ľad“.„Musím sa dôrazne ohradiť voči verejnému prezentovaniu čo aj len úvah o akejsi zámienke na politikárčenie z mojej strany, či dokonca možného zasahovania do európskych volieb . Nikdy som sa nenechal a ani nenechám vťahovať do politických hier," vyhlásil Žilinka.Doplnil, že odmieta aj vytváranie tlaku na jeho rozhodovaciu činnosť prostredníctvom nemiestnych výrokov. Generálnej prokuratúre SR bolo doručených viacero podnetov od rôznych fyzických a právnických osôb na rozpustenie politickej strany Progresívne Slovensko. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry „Generálna prokuratúra SR si k vybaveniu podnetov zabezpečí príslušné administratívne spisy a ďalšie podklady nutné k posúdeniu splnenia podmienok na podanie žaloby generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany podľa paragrafu 384 a nasledujúcich Správneho súdneho poriadku ," uviedla hovorkyňa.Doplnila, že predmetné podnety budú vybavené v zákonnej lehote.Viacerí sympatizanti súčasnej vládnej koalície začali napríklad na sociálnych sieťach po útoku na predsedu vlády Smer-SD ) požadovať rozpustenie PS. Podľa nich totiž k incidentu viedli opozičné aktivity hnutia, ako napríklad organizovanie demonštrácií a kritika krokov vlády.Takzvané „alternatívne" médiá tiež spájali Progresívne Slovensko s obvineným z útoku na Fica Jurajom C. Šéf hnutia Michal Šimečka však poprel, že by mal obvinený s hnutím čokoľvek spoločné.