Soul po kampani balónov s odpadom pozastavuje vojenskú dohodu so Severnou Kóreou

4.6.2024 (SITA.sk) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol a rada vlády v utorok schválili návrh na pozastavenie vojenskej dohody so Severnou Kóreou z roku 2018 a obnovenie vojenských aktivít v prvej línii.Rozhodnutie, ktorému predchádzala severokórejská kampaň s balónmi s odpadom, vstúpi do platnosti, keď Soul oficiálne upovedomí Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR).Na rozhodnutie Soulu KĽDR bezprostredne nereagovala, ale obnovenie juhokórejských palebných cvičení a propagandistické vysielanie z reproduktorov v pohraničí pravdepodobne podnieti Pchjongjang podniknúť podobné alebo silnejšie kroky.Zmienená dohoda o znížení napätia, ktorú znepriatelené Kórey dosiahli v krátkom období zmierovania, vyžadovala od oboch krajín ukončenie nepriateľských činov v pohraničí. To zahŕňalo cvičenia s ostrou paľbou, letecké manévre či psychologický boj.Juhokórejský premiér Han Tok-su sa počas stretnutia kabinetu vyjadril, že dohoda z roku 2018 oslabila pripravenosť juhokórejskej armády v čase, keď severokórejské provokácie predstavujú reálnu hrozbu pre verejnosť.Okrem kampane, v rámci ktorej Sever vyslal na Juh stovky balónov s odpadom, v tejto súvislosti spomenul aj testy zbraní schopných niesť jadrové hlavice, či údajné rušenie GPS signálu v Južnej Kórei. Soul pritom spomenutú dohodu čiastočne pozastavil už v novembri, keď KĽDR vyslala na orbitu svoj prvý špionážny satelit.