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Pre Vaše perfektné okná s Viledou v piatich krokoch
Tagy: okná PR Upratovanie
Dokonalé upratovanie sa môže ľahko premeniť z dlho odkladanej úlohy pre svoju náročnosť na ľahkú domácu prácu. Dokonalé upratovanie okien, ako skiel, tak rámov, žalúzií vnútorných aj ...
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30.9.2026 (SITA.sk) - Dokonalé upratovanie sa môže ľahko premeniť z dlho odkladanej úlohy pre svoju náročnosť na ľahkú domácu prácu.
Dokonalé upratovanie okien, ako skiel, tak rámov, žalúzií vnútorných aj vonkajších roliet a parapetov, sa môže ľahko premeniť z dlho odkladanej úlohy pre svoju náročnosť na ľahkú domácu prácu. Začať možno s malým, ale efektívnym pomocníkom v podobe VILEDA FLEX&CATCH prachovky, ktorá vo svojej kategórii získala titul Voľba spotrebiteľov 2026. Perfektne sa s ňou dostanete do škár všetkých žalúzií aj zákutí okien. Ľahko sa tak zbavíte pavučín a prebytočného prachu. Na omytie rámov, parapetov aj vonkajších roliet sa potom výborne hodí Vileda Pro Clean handrička z mikrovlákna pre svoju hĺbkovú čistiacu silu. Pokiaľ máte veľké francúzske okná, potom nahraďte handričku plochým mopom H2PrO. Práca sa tak ešte urýchli. Teraz je všetko očistené a je možné sa pustiť do samotných skiel. Pre tie bola špeciálne vyvinutá Vileda Actifibre mikrohandrička na okná s PVA vrstvou uľahčujúcou umývanie. Čistí, suší a leští jedným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Ide o skutočne efektívny a veľmi rýchly proces. Na dočistenie rámov okien, predovšetkým na svetlú farbu, je potom vynikajúca hubka Vileda Miraclean. Tá odstráni škvrny z väčšiny tvrdých povrchov iba vodou a opäť veľmi rýchlo a ľahko. Je až neuveriteľné, ako je možné vďaka správne vybraným pomôckam zrýchliť, zjednodušiť a zefektívniť aj také práce, na ktoré sa mnohokrát s nechuťou chystáme niekoľko mesiacov. Nechajte si Viledou rozžiariť Vaše domovy.
"Udržovanie čistoty a poriadku sa niekedy môže zdať ako náročná úloha. Pri údržbe čistého a prívetivého prostredia domova hrajú čisté okná kľúčovú rolu. Podporujú totiž estetický vzhľad a umožňujú prienik prirodzeného svetla. Či už riešite vonkajšiu stranu okien alebo zisťujete, ako najlepšie umyť ich vnútornú stranu, máme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nájsť najlepší spôsob, ako na to," uvádza Adina Skalová, marketingová manažérka značky Vileda. "Váš domov bude pôsobiť prívetivejšie, keď budete mať čisté okná. Objavte s nami radu vysoko kvalitných čistiacich prostriedkov Vileda, ktoré vám pomôžu s zefektívnením a spríjemnením upratovania vašej domácnosti. Vaše upratovanie bude plynulejšie, efektívnejšie, a trúfame si povedať, že aj príjemnejšie. Rozlúčte sa s bolesťami hlavy z upratovania a privítajte čistejšie a príjemnejšie prostredie," dodáva Adina Skalová.
Vileda Flex&Catch s krátkou alebo dlhou rukoväťou. Hlavica prachoviek je veľmi flexibilná. Umožňuje tak utierať prach aj na ťažko prístupných miestach. Náhrada je špeciálne potiahnutá mäkkými a nadýchanými vláknami, vyrobenými zo 100 % recyklovaných vlákien. Tie rovnomerne obklopujú celú hlavicu, ide o 360° náhradu, ktorá sa na prachovku ľahko navlečie a zaistí háčikom, ktorý sa postará o neprerušované upratovanie. V balení s krátkou prachovkou sú 2 ks náhrady. Náhrada je vyrobená z prvotriedneho netkaného textilu a oleja. Teleskopická rukoväť sa predĺži až na 93 cm. Umožňuje tak univerzálne a efektívne upratovanie. Cena prachovky je 5,90 Eur alebo teleskopická za 9,29 Eur.
Vileda Pro Clean Mikrovláknová handrička ponúka vynikajúce čistiace riešenie vďaka svojej mikrovláknovej štruktúre. Je dostupná v atraktívnej svetlo šedej a pastelovo tyrkysovej. Jedná sa o balenie dvoch utierok, ktoré poskytujú silné čistenie a absorpciu. Prírodné enzýmy, aktívne v utierkach, znižujú zvyšky tuku a nečistôt, vďaka čomu zostávajú čisté a hygienické až 2krát dlhšie. Táto inovatívna úprava preukazuje, že vydrží minimálne 10 praní v práčke – pre trvalý hygienický výkon. Vileda Pro Clean mikrohandrička je vyrobená z mikrovlákna pre zlepšenie hĺbkového čistenia. Nečistoty a zvyšky sú efektívne odstránené z rôznych povrchov, zanechávajú ich bez škvŕn a lesklé. Utierka je všestranná a výkonná, vhodná pre použitie v kuchyniach, kupeľniach a ďalších oblastiach, kde je čistota nutná. Cena výrobku je 3,90 Eur.
Vileda Actifibre mikrohandrička na okná s PVA vrstvou uľahčuje čistenie skiel aj okien. Ponúka výhodu 3 v 1 – čistí, suší a leští jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo odstraňuje škvrny od vody, odtlačky prstov, prach aj šmuhy. Po namočení je mäkká a zaisťuje starostlivosť bez šmúh pre chúlostivé povrchy, ako sú zrkadlá a sklenené plochy. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu i nečistoty a zakaždým zanecháva okná, zrkadlá a sklenené povrchy žiarivé a dokonalo čisté. Odporúčaná cena je 3,59 Eur.
Vileda Miraclean je zázračná hubka pre ľahké odstraňovanie škvŕn z väčšiny tvrdých povrchov iba vodou. Nie je treba použitie chemických prostriedkov. Táto hubka Vileda ľahko odstraňuje škvrny od čaju, kávy, pera alebo vodný kameň. Môže byť použitá na väčšine tvrdých plôch v kuchyni a v kúpeľni. Možno ju použiť tiež na steny, a práve aj rámy okien. Je zložená zo 100% živice a čistí iba vodou. Odporúčaná cena je 3,29 Eur.
Na umytie veľkých sklenených plôch, napríklad francúzskych okien, sa výborne hodí Vileda H2PrO Plochý mop. Bez námahy zotrete hrubú špinu a môžete sa rýchlo pustiť do následného vyleštenia s Vileda Actifibre mikrohandričkou na okná. Stačí naozaj pár ťahov, a aj bez chemikálií budú vaše okná žiariť čistotou.
Systém na čistenie podláh alebo veľkých sklenených plôch Vileda H2prO Plochý mop sa skladá z plochého mopu s čistiacou podložkou a vedra s oddelenými komorami, ktoré zaistia umývanie podložky výhradne čistou vodou. Keď je plochý mop ponorený, automaticky sa aktivuje čerpadlo čistej vody, ktoré čistí podložku. Použitá alebo vyžmýkaná voda sa zhromažďuje v druhej komore vedra. Nádržka na čerstvú vodu je odnímateľná a možno ju teda ľahko doplňovať. Mop je tak vždy čistý a účinný. Vďaka dizajnu H2Pro, ktorý vyžaduje iba 1,2 litru k efektívnemu vyčisteniu až 60 m², spotrebuje podstatne menej vody, a to až o 75 %. Vďaka pokročilej technológii mikrovlákna dosiahnete hlbšie čistenie s odolnou náhradou z mikrovlákna, ktorú je možné prať v práčke. Poradí si aj s odolnými nečistotami. Kompaktný a pohodlný H2Pro sa môže pochváliť tenkým vertikálnym dizajnom, ktorý sa ľahko vojde aj do malých priestorov. Je ideálny pre moderné byty a domácnosti s obmedzeným úložným priestorom. Vileda H2Pro má inovatívny žmýkací mechanizmus, ktorý uľahčuje mopovanie a znižuje fyzickú námahu. Výrobok získal prestížne medzinárodné ocenenie za dizajn Red Dot Award v kategórii domáce spotrebiče a bol ocenený vo Voľbe spotrebiteľov 2026. Cena výrobku je 52,90 Eur.
Viac na http://www.vileda.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pre Vaše perfektné okná s Viledou v piatich krokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Dokonalé upratovanie okien, ako skiel, tak rámov, žalúzií vnútorných aj vonkajších roliet a parapetov, sa môže ľahko premeniť z dlho odkladanej úlohy pre svoju náročnosť na ľahkú domácu prácu. Začať možno s malým, ale efektívnym pomocníkom v podobe VILEDA FLEX&CATCH prachovky, ktorá vo svojej kategórii získala titul Voľba spotrebiteľov 2026. Perfektne sa s ňou dostanete do škár všetkých žalúzií aj zákutí okien. Ľahko sa tak zbavíte pavučín a prebytočného prachu. Na omytie rámov, parapetov aj vonkajších roliet sa potom výborne hodí Vileda Pro Clean handrička z mikrovlákna pre svoju hĺbkovú čistiacu silu. Pokiaľ máte veľké francúzske okná, potom nahraďte handričku plochým mopom H2PrO. Práca sa tak ešte urýchli. Teraz je všetko očistené a je možné sa pustiť do samotných skiel. Pre tie bola špeciálne vyvinutá Vileda Actifibre mikrohandrička na okná s PVA vrstvou uľahčujúcou umývanie. Čistí, suší a leští jedným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Ide o skutočne efektívny a veľmi rýchly proces. Na dočistenie rámov okien, predovšetkým na svetlú farbu, je potom vynikajúca hubka Vileda Miraclean. Tá odstráni škvrny z väčšiny tvrdých povrchov iba vodou a opäť veľmi rýchlo a ľahko. Je až neuveriteľné, ako je možné vďaka správne vybraným pomôckam zrýchliť, zjednodušiť a zefektívniť aj také práce, na ktoré sa mnohokrát s nechuťou chystáme niekoľko mesiacov. Nechajte si Viledou rozžiariť Vaše domovy.
"Udržovanie čistoty a poriadku sa niekedy môže zdať ako náročná úloha. Pri údržbe čistého a prívetivého prostredia domova hrajú čisté okná kľúčovú rolu. Podporujú totiž estetický vzhľad a umožňujú prienik prirodzeného svetla. Či už riešite vonkajšiu stranu okien alebo zisťujete, ako najlepšie umyť ich vnútornú stranu, máme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu nájsť najlepší spôsob, ako na to," uvádza Adina Skalová, marketingová manažérka značky Vileda. "Váš domov bude pôsobiť prívetivejšie, keď budete mať čisté okná. Objavte s nami radu vysoko kvalitných čistiacich prostriedkov Vileda, ktoré vám pomôžu s zefektívnením a spríjemnením upratovania vašej domácnosti. Vaše upratovanie bude plynulejšie, efektívnejšie, a trúfame si povedať, že aj príjemnejšie. Rozlúčte sa s bolesťami hlavy z upratovania a privítajte čistejšie a príjemnejšie prostredie," dodáva Adina Skalová.
Dokonalé upratovanie okien
Krok číslo jedna – očistenie prebytočného prachu, pavučín a iných nečistôt
Vileda Flex&Catch s krátkou alebo dlhou rukoväťou. Hlavica prachoviek je veľmi flexibilná. Umožňuje tak utierať prach aj na ťažko prístupných miestach. Náhrada je špeciálne potiahnutá mäkkými a nadýchanými vláknami, vyrobenými zo 100 % recyklovaných vlákien. Tie rovnomerne obklopujú celú hlavicu, ide o 360° náhradu, ktorá sa na prachovku ľahko navlečie a zaistí háčikom, ktorý sa postará o neprerušované upratovanie. V balení s krátkou prachovkou sú 2 ks náhrady. Náhrada je vyrobená z prvotriedneho netkaného textilu a oleja. Teleskopická rukoväť sa predĺži až na 93 cm. Umožňuje tak univerzálne a efektívne upratovanie. Cena prachovky je 5,90 Eur alebo teleskopická za 9,29 Eur.
Krok číslo dva – umytie všetkých plôch pred čistením, ako skiel, tak parapetov vrátane rámov okien
Vileda Pro Clean Mikrovláknová handrička ponúka vynikajúce čistiace riešenie vďaka svojej mikrovláknovej štruktúre. Je dostupná v atraktívnej svetlo šedej a pastelovo tyrkysovej. Jedná sa o balenie dvoch utierok, ktoré poskytujú silné čistenie a absorpciu. Prírodné enzýmy, aktívne v utierkach, znižujú zvyšky tuku a nečistôt, vďaka čomu zostávajú čisté a hygienické až 2krát dlhšie. Táto inovatívna úprava preukazuje, že vydrží minimálne 10 praní v práčke – pre trvalý hygienický výkon. Vileda Pro Clean mikrohandrička je vyrobená z mikrovlákna pre zlepšenie hĺbkového čistenia. Nečistoty a zvyšky sú efektívne odstránené z rôznych povrchov, zanechávajú ich bez škvŕn a lesklé. Utierka je všestranná a výkonná, vhodná pre použitie v kuchyniach, kupeľniach a ďalších oblastiach, kde je čistota nutná. Cena výrobku je 3,90 Eur.
Krok číslo tri – dokonalý lesk vašich okien
Vileda Actifibre mikrohandrička na okná s PVA vrstvou uľahčuje čistenie skiel aj okien. Ponúka výhodu 3 v 1 – čistí, suší a leští jediným ťahom bez nutnosti použitia chemikálií. Vďaka svojej výnimočnej savosti rýchlo odstraňuje škvrny od vody, odtlačky prstov, prach aj šmuhy. Po namočení je mäkká a zaisťuje starostlivosť bez šmúh pre chúlostivé povrchy, ako sú zrkadlá a sklenené plochy. Ľahko sa žmýka a znovu používa, účinne odstraňuje špinu i nečistoty a zakaždým zanecháva okná, zrkadlá a sklenené povrchy žiarivé a dokonalo čisté. Odporúčaná cena je 3,59 Eur.
Krok číslo štyri – dočistenie rámov okien od viacerých škvŕn
Vileda Miraclean je zázračná hubka pre ľahké odstraňovanie škvŕn z väčšiny tvrdých povrchov iba vodou. Nie je treba použitie chemických prostriedkov. Táto hubka Vileda ľahko odstraňuje škvrny od čaju, kávy, pera alebo vodný kameň. Môže byť použitá na väčšine tvrdých plôch v kuchyni a v kúpeľni. Možno ju použiť tiež na steny, a práve aj rámy okien. Je zložená zo 100% živice a čistí iba vodou. Odporúčaná cena je 3,29 Eur.
Krok číslo päť - Tip na záver
Na umytie veľkých sklenených plôch, napríklad francúzskych okien, sa výborne hodí Vileda H2PrO Plochý mop. Bez námahy zotrete hrubú špinu a môžete sa rýchlo pustiť do následného vyleštenia s Vileda Actifibre mikrohandričkou na okná. Stačí naozaj pár ťahov, a aj bez chemikálií budú vaše okná žiariť čistotou.
Systém na čistenie podláh alebo veľkých sklenených plôch Vileda H2prO Plochý mop sa skladá z plochého mopu s čistiacou podložkou a vedra s oddelenými komorami, ktoré zaistia umývanie podložky výhradne čistou vodou. Keď je plochý mop ponorený, automaticky sa aktivuje čerpadlo čistej vody, ktoré čistí podložku. Použitá alebo vyžmýkaná voda sa zhromažďuje v druhej komore vedra. Nádržka na čerstvú vodu je odnímateľná a možno ju teda ľahko doplňovať. Mop je tak vždy čistý a účinný. Vďaka dizajnu H2Pro, ktorý vyžaduje iba 1,2 litru k efektívnemu vyčisteniu až 60 m², spotrebuje podstatne menej vody, a to až o 75 %. Vďaka pokročilej technológii mikrovlákna dosiahnete hlbšie čistenie s odolnou náhradou z mikrovlákna, ktorú je možné prať v práčke. Poradí si aj s odolnými nečistotami. Kompaktný a pohodlný H2Pro sa môže pochváliť tenkým vertikálnym dizajnom, ktorý sa ľahko vojde aj do malých priestorov. Je ideálny pre moderné byty a domácnosti s obmedzeným úložným priestorom. Vileda H2Pro má inovatívny žmýkací mechanizmus, ktorý uľahčuje mopovanie a znižuje fyzickú námahu. Výrobok získal prestížne medzinárodné ocenenie za dizajn Red Dot Award v kategórii domáce spotrebiče a bol ocenený vo Voľbe spotrebiteľov 2026. Cena výrobku je 52,90 Eur.
Viac na http://www.vileda.sk
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pre Vaše perfektné okná s Viledou v piatich krokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: okná PR Upratovanie
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