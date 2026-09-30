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30. septembra 2026

Andrassy hovoril v Bruseli o boji proti podvodom, upozornil na slabú výmenu informácií – FOTO


Tagy: Boj proti korupcii boj proti podvodom český europoslanec Korupcia podvody s eurofondmi predseda NKÚ

Ak chceme proti nim viesť úspešný boj, kontrolné inštitúcie musia zohrávať kľúčovú úlohu. Korupcia a podvody rozkladajú spoločnosť. Ak chceme proti nim viesť úspešný boj, kontrolné ...



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bp_4493 2 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Ak chceme proti nim viesť úspešný boj, kontrolné inštitúcie musia zohrávať kľúčovú úlohu.


Korupcia a podvody rozkladajú spoločnosť. Ak chceme proti nim viesť úspešný boj, kontrolné inštitúcie musia zohrávať kľúčovú úlohu. Uviedol to predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy na odbornom seminári v Bruseli, ktorý bol venovaný budúcnosti boja proti podvodom v Európskej únii.

Andrassy na podujatí upozornil na nedostatky v medzinárodnej aj národnej výmene informácií a na absenciu vyvodzovania dôsledkov za systémové zlyhania. Takýto stav podľa neho prispieva k poklesu dôvery ľudí v národné aj európske inštitúcie.

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Na seminári diskutoval so zástupcami a odborníkmi z Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) či Europolu. Andrassy bol jediným zástupcom národnej kontrolnej inštitúcie na podujatí. „Riešiť podvody až vtedy, keď systém zlyhá a peniaze sú preč, je prístup minulosti. Budúcnosť ochrany verejných financií je v prevencii,“ uviedol NKÚ v príspevku na sociálnej sieti.

Úrad zároveň predstavil vlastnú anti-fraud metodiku, ktorú ponúka aj zahraničným partnerom ako nástroj na prevenciu a identifikáciu rizík korupčného prostredia. Podľa NKÚ platí, že čím skôr sa podarí odhaliť slabé miesto v systéme, tým väčšia je šanca ochrániť verejné prostriedky ešte pred ich zneužitím. Seminár v Bruseli zorganizoval český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý sa dlhodobo venuje podvodom s eurofondami.


Zdroj: SITA.sk - Andrassy hovoril v Bruseli o boji proti podvodom, upozornil na slabú výmenu informácií – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Boj proti korupcii boj proti podvodom český europoslanec Korupcia podvody s eurofondmi predseda NKÚ
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