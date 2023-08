Pre záchranu osoby zo „západu“ by sa spravilo viac, tvrdí rakúsky horolezec. Nórka však tvrdenia odmieta (video)

Hassan mohol dostať šancu na život

Zábery z dronu

Pre osobu zo "západu" by sa spravilo viac

15.8.2023 (SITA.sk) - Nórska horolezkyňa Kristin Harilová odmietla tvrdenia, že mohla spraviť viac pre záchranu života pakistanského nosiča, ktorý v závere júna skĺzol z úzkeho chodníka pri výstupe na najzradnejší štít planétyDvadsťsedemročný otec troch detí Mohammad Hassan po niekoľkých hodinách v náročnom teréne a nevľúdnom počasí pod vrcholom druhej najvyššej hory na svete podľahol zraneniam.Okolnosti smrti spomenutého muža z 27. júla vyvolali kontroverziu, ktorá zatienila Harilovej rekord. Nórka totiž pokorila všetkých 14 osemtisícoviek na svete za rekordných 92 dní, pričom predchádzajúci rekord držal Nepálčan Nirmal Purja, keď v roku 2019 zvládol takú misiu za 189 dní.Podľa tvrdenia dvoch ďalších horolezcov mohol Mohammad Hassan dostať šancu na život, ak by v daný deň všetky výpravy, ktoré sa usilovali o výstup na K2, prerušili svoje úsilie a sústredili na záchrannú akciu. V takom prípade by sa podľa nich podarilo nosiča zniesť do údolia. Práve výstupom na K2 skompletizovala Harilová svoj spomenutý rekord.Harilová sa bráni tvrdením, že v daných podmienkach podľa nej nebolo možné zniesť muža bezpečne do údolia. "Som si istá, že ak by to bolo možné, každý by sa o to pokúsil. Nebolo to však možné," povedala 37-ročná Nórka, podľa ktorej spomenutá kontroverzia pokazila väčšiu radosť z jej rekordu. Priznala tiež, že sa jej v súvislosti s tým vyhrážali smrťou.Rozruch vyvolali zábery z dronu, na ktorých sa desiatky horolezcov tlačia okolo ťažko zraneného Hassana. Cesta na vrchol bola preplnená, keďže 27. júl bol označený ako posledný deň sezóny na možný výstup na K2. V Pakistane v auguste zriadili špeciálny vyšetrovací tím, ktorého úlohou je zistiť fakty z uvedeného incidentu a či bolo možné pre záchranu spraviť viac. Výsledok vyšetrovania by mali zverejniť 22. augusta.Podľa Harilovej sa Hassan pošmykol a zostal visieť na lane hore nohami. Ona a aj ďalší členovia jej tímu mali zostať pri nosičovi približne 90 minút, potom pokračovali nahor za členmi zaisťovacieho tímu. Pri zranenom údajne zostal kameraman, ktorý sa s ním delil o kyslík, poskytol mu teplú vodu a snažil sa ho zahriať.Spomenutý kameraman po ďalšej hodine šiel za šerpami z jeho tímu, ktorí niesli dodatočný kyslík, o Hassana sa vtedy starali ďalšie osoby z iných výprav. Pri zostupe z vrcholu K2 potom už len videli mŕtve telo pakistanského nosiča.Harilová tiež odmietla tvrdenia rakúskeho horolezca Wilhelma Steindla, podľa ktorého by sa pre prípadnú záchranu osoby zo "západného sveta" spravilo viac. "Skutočne sme sa ho pokúsili zachrániť ho a urobili by sme to isté, keby zo bol ktokoľvek iný, ak by tam visel hore nohami. Nemohli sme urobiť viac," povedala Nórka.